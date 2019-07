Test: Ikea Eneby Portable

I fjor slapp Ikea sine første trådløse høyttalere i form av de rimelige Bluetooth-høyttalerne Eneby 20 og Eneby 30, og til høsten kommer endelig resultatet av samarbeidet de har hatt med Sonos i form av en (helt bokstavelig) bokhyllehøyttaler og en høyttaler som også er en lampe.

I passelig tid til sommersesongen har de imidlertid også sluppet et ekstra tilskudd til Eneby-serien, som har fått navnet Eneby Portable. Dette er en rimelig og (ikke overraskende) svært portabel liten sak som selskapet tydeligvis tenker at du kan ha med deg på tur eller bruke på terrassen. Spørsmålet er bare om den i det hele tatt er verdt de få kronene den koster, og om du i stedet burde bla opp litt mer for å sikre deg et bedre produkt? Det har vi sjekket for deg.

Pris og tilgjengelighet

Ikea Eneby Portable er tilgjengelig i Ikeas varehus og på nettsiden nå, og den går for svært overkommelige 229 kroner.

Det er imidlertid verdt å merke seg at det ikke følger med batterier, og det enkleste løsningen er å kjøpe et sett med oppladbare AAA-batterier til 69 kroner i samme slengen. De kan nemlig lades med en USB-lader mens de sitter i høyttaleren.

En slik lader føler derimot heller ikke med i esken, men så lenge du har en telefonlader med mikroUSB-kabel så vil den fungere fint. Eventuelt får du også kjøpe slike ladere på Ikea for en drøy hundrelapp inkludert kabel.

Det er altså verdt å merke seg at Ikea ikke har inkludert mer enn det absolutt nødvendigste i esken, og avhengig av hva du har fra før så må du kanskje ut med noe mer får få en fungerende høyttaler.

Ikea Eneby Portable spesifikasjoner: Tilkoblinger: Bluetooth 4.1, 3,5 mm kontakt Utgangseffekt: 3 watt Batterilevetid: opptil 15 timer på Ikeas oppladbare batterier Batteritype: 3 AAA-batterier Mål: 7,5 x 2,5 x 15 cm

Design og betjening

Eneby Portable kommer enkelt pakket i samme type innpakning som mye annen elektronikk og annet utstyr fra Ikea – altså i en åpen pappeske med plastdeksel over.

I esken finner du, ved siden av høyttaleren, en USB-kabel og en noe kuriøs «fot» i kork. Denne kan trykkes inn i det store hullet i høyttaleren for å gjøre den lettere å plassere i en god lyttevinkel. Det skal også vise seg at den faktisk gjør ganske god nytte for seg, noe vi kommer tilbake til, men vi skulle nok ønske at Ikea i stedet hadde gikk høyttaleren en fot som kan felles inn. Korkfoten er nemlig ikke noe man nødvendigvis gidder å ta med seg på tur.

Selve høyttaleren er veldig kompakt, noe som gjør at den kan tas med nærmest hvor som helst. Ikke minst føles den solid, og det burde ikke være noe som helst problem å slenge den i strandbagen eller i en sekk.

Vi liker ellers utformingen godt, og de enkle geometriske formene understreker at dette er snakk om det Ikea-produkt.

Den noe kuriøse "foten" gjør faktisk nytte for seg. (Bilde: Truls Steinung) (Image credit: Truls Steinung)

Betjeningen er ekstremt enkel, og består bare av én enkel knapp som lar deg skru av og på enheten, og starte og stoppe av spilling. Den samme knappen brukes også til aktivere parringsmodus, noe du gjør ved å holde den inne fra avskrudd tilstand.

Under denne sitter det en 3,5-mm-inngang, og en USB-port som kan brukes til lading hvis du går til innkjøp av Ikeas ladbare batterier ved siden av. (Du trenger 3 stk.) Eventuelt kan du også velge å bruke vanlige AAA-batterier.

Ikea lover at deres oppladbare batterier skal holder rundt 15 timer på 50 prosent volum, og velger du vanlige batterier kan du nok regne med noe mer før de må byttes.

Betjeningen kunne ikke vært enklere. (Bilde: Truls Steinung) (Image credit: Truls Steinung)

Overraskende god lyd

Nå det kommer til lydkvalitet, så forventet vi oss ikke all verden av en høyttaler på denne størrelsen og til denne prisen – men vi ble faktisk positivt overrasket. Du får faktisk en del bass, og lydbildet er også helt greit balansert med en mellomtone som ikke blir grøtete, noe som kan være typisk for slike små høyttalere.

Det viser seg som nevnt også at den medfølgende korkfoten faktisk kan gjøre nytte for seg, for høyttaleren låter absolutt best når man har vinklet fronten rett mot der man sitter og lytter. Setter man den på høykant eller flatt på bordet og dermed vinklet litt bort fra ørene, mister man derimot ganske mye diskant.

Eneby Portable låter også brukbart høyt uten å få nevneverdige problemer med forvrengning. Skrur du den på fullt skal det sies at det låter litt slitsomt, og vi ville absolutt ikke satset på denne om du skal holde en fest gående på terrassen hele kvelden. Er du derimot bare ute etter litt bakgrunnsmusikk til frokosten på hytta eller stemningsmusikk til bålkosen på kvelden, så fungerer den helt fint.

Eneby Portable kan tas med hvor som helst. (Bilde: Truls Steinung) (Image credit: Truls Steinung)

Konklusjon

Er du ville til å bruke litt mer penger enn hva Eneby Portable koster, finnes det som sagt mange gode alternativer som gir deg bedre lyd, som er vanntette og som har flere funksjoner. Sjekk for eksempel ut UE Wonderboom eller JBL Flip 4.

Hvis du bare vil ha noe som kan gi deg bakgrunnsmusikk til sommerens aktiviteter og som ikke tar opp nevneverdig med plass i sekken, er imidlertid Ikeas lille høyttaler et godt kjøp. Den er ekstremt portabel, og leverer helt grei lyd størrelsen tatt i betraktning.

Husk bare at det kan være lurt å investere i oppladbare batterier ved siden av, og at du eventuelt må kjøpe en USB-lader hvis du ikke har en passende telefonlader liggende.