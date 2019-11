Sonos og Ikea har laget en høyttalerlampe og vegghøyttaler som også er en hylle

Etter måneder med hemmelighetskremmeri, har Ikea og Sonos endelig dratt sløret av de to første produktene i høyttalerserien som har fått navnet Symfonisk. Den ene høyttaleren gjør konseptet «bokhyllehøyttaler» mer bokstavelig enn vi er vant til, mens den andre rett og slett er en høyttaler og en lampe i ett. Ja, du leste riktig.

Det høres kanskje rart ut, men tanken bak produktene skal være å leke med Sonos’ og Ikeas styrker når det kommer til design og lyd. Dermed har de utviklet disse produktene med tanke på at de skal gli sømløst inn i hjemmet ditt, og samtidig levere solid lydkvalitet.

Bokhyllehøyttaleren har vi sett prototyper av tidligere, men nå vet vi også at den skal kunne bære 3 kg og at den kan henges horisontalt, vertikal og på en kjøkkenlist.

Bordlampen så vi derimot ikke komme, men den føles på alle måter som et Ikea-produkt med tanke på at den er unik, funksjonell og også overraskende billig.

(Bilde: Ikea/Sonos) (Image credit: Ikea)

Wi-Fi-tilkoblet hylle og lampe

Bordlampehøyttaleren koster 1799 kroner mens bokhyllehøyttaleren går for 999 kr, opplyser Ikeas norske avdeling i en pressemelding.

Akkurat som andre Sonos-høyttalere kan også Symfonisk-høyttalerne kobles til Wi-Fi og styres med Sonos-appen. Dermed kan de også knyttes sammen i multiromoppsett med Sonos-høyttalere du allerede har, eller fungerer som grunnlag for et nytt oppsett.

Høyttalerne skal vises frem under en designmesse i Melano denne uka, og det er mulig vi får vite flere detaljer om høyttalerne der. I den nevnte pressemeldingen kommer det også frem at de to høyttalerne blir tilgjengelige i Ikeas norske varehus og på nettsidene i august.

(Bilde: Ikea/Sonos) (Image credit: Ikea)