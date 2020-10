Test: Sonos Arc

Arc fra Sonos er en strømlinjeformet lydplanke som byr på glimrende surroundlyd uten ekstra høyttalere. Hvis du vil ha en minimalistisk hjemmekinoløsning og har et tilnærmet firkantet TV-rom, så er Sonos Arc et glimrende valg.

Sonos' nye surround-løsning Arc består kun av en lydplanke der alt er integrert. Vi er usikre på om den henter navnet sitt fra HDMI-tilkoblingen den drar nytte av, om det henspilles på den kurvede fronten, eller om det er ment metaforisk med tanke på at den sprer lyd rundt i rommet. Uansett er den i hvert fall ute etter å ta innersvingen på det meste av surround-lydplanker på markedet.

Sonos Arc byr på støtte for Dolby TrueHD og Dolby Digital Plus slik at du skal få best mulig lyd fra Blu-Ray og strømmetjenester som tilbyr slik støtte. I tillegg byr den på objektbasert 3D-lyd gjennom Dolby Atmos, og den bruker veggene dine til å reflektere lyd slik at den skal komme fra alle retninger.

Sonos Arc vil passe godt inn i de fleste TV-rom. (Image credit: Future)

Dette høres kanskje komplisert ut, men oppsettet av Sonos Arc kunne ikke vært stort enklere, og den minimalistiske tilnærmingen til oppkobling bidrar til den strømlinjeformede opplevelsen.

Har du et tilnærmet firkantet TV-rom med fire vegger og et tak så har du alt du trenger for å dra nytte av Sonos Arc. De 11 innebygde høyttalerelementene jobber sammen for å levere kraftig bass og rene, presise diskantfrekvenser, både til musikk og film.

Det er imidlertid verdt å merke seg at surroundeffekten er avhengig av at du nettopp har et slik firkantet rom, og hvis det er veldig høyt under taket i stua eller den ene veggen er langt unna så vil du miste mye av romeffekten. Da kan du eventuelt supplere med flere Sonos-høyttalere som satellitter og subwoofer, men det blir ikke billig.

Utover det er Sonos Arc et glimrende kjøp.

Sonos Arc har det diskret design, tross den omfattende størrelsen. (Image credit: Future)

Sonos Arc pris og tilgjengelighet

Sonos Arc ble lansert over hele verden 10 juni, og prisen i Norge ligger på 8990 kroner.

Ønsker du å utvide med flere høyttalere, kan du legge til Sonos Sub (Gen 3) for 7990 kroner og et par Sonos One SL-høyttalere som bakhøyttalere for 1990 kroner per stk. Et komplett system blir altså fort dyrt, men så lenge forholdene ligger til rette så fungerer Arc godt alene.

Ønsker du å henge Arc på veggen under TV-en, finnes det et veggstativ å få kjøpt for 799 kroner.

Sonos Arc overtar plassen til Sonos Playbar og Sonos Playbase som selskapets flaggskip-modell, men hvis den blir i dyreste laget for deg skal du vite at Sonos Beam fortsatt vil være tilgjengelig for mer overkommelige 4490 kroner.

Berøringsoverflatene lar deg utføre basiskommandoer. (Image credit: Future)

Design og funksjoner

Bredden til en 55-tommer TV

Enkelt oppsett

Dolby Atmos krever at du har den rette TV-en

Det er ikke lenge siden det var helt utenkelig at et surroundsystem skulle bestå av noe annet enn et fullt sett med høyttalere, men med Dolby Atmos ser vi stadig flere løsninger som leverer 3D-lyd fra et mer strømlinjeformet system – og det finnes ikke noe bedre eksempel på dette enn Sonos Arc.

Den har svært få innganger, og selskapet legger opp til at du skal klare deg med strømtilkobling og en HDMI-kabel til TV-en. Utover det følger det med en HDMI-til-optisk overgang for deg som ikke vil bruke en HDMI-port til lydplanken, og det finnes også en Ethernet-port for deg som ikke ønsker å bruke WiFi.

Du får heller ikke med en fjernkontroll, og intensjonen er i stedet at du skal koble den til TV-ens Audio Return Channel (ARC) og styrer volum med TV-fjernkontrollen. Eventuelt kan du også gjøre det via Sonos' nye S2-app.

Det vi kanskje savner mest er en eller flere HDMI-innganger der man kan koble til flere enheter. Slik Sonos har løst det tar nemlig Sonos ARC opp en HDMI-port i TV-en uten at den brukes til bilde, og dermed har du én HDMI-port mindre til spillkonsoller og strømmebokser. Det gir kanskje en strømlinjeformet løsning, men HDMI-porter er dyrebare hvis man kun har 3 i TV-en i utgangspunktet, og vi synes godt at Sonos kunne kostet på seg minst en inngang.

Spesifikasjoner Høyttalere: 5.0.2, 11 Klasse-D-forsterkere, 8 woofere, 3 tweetere | Mål: 1141,7 x 87 x 115,7 mm, 6,25 kg | Farger: Matt sort eller hvit | Tilkoblinger: HDMI inn (ARC), optisk-til-HDMI-overgang, Bluetooth, Ethernet-port, 802.11b,g Wi-Fi, Apple AirPlay 2, IR-mottaker | App: Android (ikke Trueplay), iOS | Subwoofer inkludert: nei

Selv fargealternativene er enkle med ARC, og valget står ganske enkelt mellom sort og hvit.

I og med at den er bygget for å sende lyd både mot taket og sideveggene i rommet, så er store deler av den dekket av metall med små huller. Dette er løst på en veldig elegant måte, og den har er overraskende diskret design, tross den omfattende størrelsen.

Mikrofonen kan deaktiveres ved å holde på mikrofonsymbolet. (Image credit: Future)

Sonos Arc ruver litt høyere på TV-bordet en mange andre lydplanker med sine 8,7 cm, men den innebygde IR-repeateren sikrer at du ikke får problemer med blokkering av fjernkontrollsignaler, og høyden er nok nødvendig for å kunne levere skikkelig Atmos-lyd. Lengden på 114 cm gjør at den går godt med en 55 tommer TV, men den vil fungerer fint med større TV-er også.

I front sitter det en liten status-LED-lampe hvis lysstyrke justeres automatisk etter forholdene i rommet, og sammen med den finner du også en play-/pauseknapp, volum opp og ned og en mute-knapp.

For å få skikkelig Dolby Atmos-lyd fra Arc, må lydmaterialet være kodet i DolbyTrueHD eller Dolby Digital Plus, og du er også avhengig av at avspilleren, TV og en eventuell receiver støtter videresending av slike signaler.

Det er mulig å bruke Sonos Arc med optisk tilkobling, men Atmos er kun støttet over HDMI 2.1, så førstnevnte vil ikke gi deg best mulig lyd. Støtten for Dolby Atmos er ikke spesielt utbredt ennå, og det kan kreve litt innsats å sikre at forholdene ligger til rette.

Arc har en Ethernet-port som kan brukes hvis du ikke vil koble den til WiFi. (Image credit: Future)

Som med det meste andre ved Sonos Arc, er også oppsettprosessen designet for å være så enkel som mulig, og alt foregår gjennom Sonos S2-appen.

Når enheten er koblet opp og appen er lastet ned, går du bare gjennom en prosess med oppsett av WiFi, strømmetjenester og internettradio, og du kan eventuelt også velge å sette opp systemet med Google Assistant. Det er egentlig også alt og prosessen er veldig fort gjort (spesielt om du allerede har en Sonos-konto).

Utover det er det én ting til du bør gjøre før du tar i bruk Sonos Arc, og det er å gå gjennom TruePlay-kalibreringen. Dette er Sonos' eget system for tilpasning av lyden til rommet.

Det er en videreføring av TruePlay-funksjonen som først dukket opp i den portable høyttaleren Sonos Move, og den bidrar til å skille Arc fra de fleste andre lydplanker på markedet.

Størrelsen passer godt til en 55-tommer TV eller større. (Image credit: Future)

Det er bare en hake ved dette, og det er at TruePlay kun er kompatibel med iOS-enheter. Dette er et betydelig problem for Android-brukere, men Sonos sier at det store antallet ulike Android-telefoner gjør at det er vanskelig å utvikle slik støtte for Android.

Heldigvis trenger du bare å låne en iOS-enhet for å kunne gjennomføre kalibreringen, og når det først er gjort vil dette fungere fint til du eventuelt må flytte den til en annen posisjon. Vi kunne godt tenke oss at Sonos i stedet hadde lagt ved en kalibreringsmikrofon slik enkelte andre produsenter har gjort med sine surround-systemer, men denne løsningen gjør i hvert fall at du slipper å risikere at du roter bort mikrofonen.

Hver ende er utstyrt med perforerte overflater som lar lyden strømme ut til sidene. (Image credit: Future)

Lydkvalitet

8 woofere og 3 tweetere leverer flott lyd til å både musikk og film

Glimrende surround-lyd til å være fra én enhet

Krever at du har et rom med den rette formen

Sonos Arc leverer glimrende lyd, alt i alt. De åtte elliptiske høyttalerne leverer solid bassrespons, og helheten er justert for å gi en flott varme i mellomtonen og svært god klarhet.

Den samme presisjonen finner vi også i diskanten, og de tre tweeter-elementene leverer en friskhet som imponerer. Vi ble spesielt imponert over at Arc leverer et lydbilde der man fint hører individuelle instrumenter i komplekse arrangementer, uten at helheten faller fra hverandre.

Denne presisjonen kommer godt med når man vil få mest mulig ut av Dolby Atmos, og så lenge systemet er skikkelig kalibrert og forholdene ligger til rette i rommet så klarer systemet å sende lyd ut i alle retninger og reflektere den tilbake på deg fra alle kanter.

Designet til Sonos Arc er relativt diskret, tross den store størrelsen. (Image credit: Future)

Samtidig er det verdt å påpeke at denne surround-effekten er avhengig av at rommet har riktig form.

Vi testet den i en rom med 6 meter høyt skråtak og en lav vegg bak sofaen, og der blir det tilnærmet umulig å skape refleksjoner som kommer bakfra.

Vi fikk derimot en god opplevelse av variasjon i høyden og høyre-venstre-aksen, men et par bakhøyttalere ville hevet opplevelsen betraktelig i dette tilfellet.

Vi så derimot ingen grunn til å legge til en Sonos Sub, for Arc leverer massevis av bass til eksplosjoner og tunge beats når du skrur opp lyden. Det er også verdt å merke seg at appen lar deg aktivere nattmodus som komprimerer lyden, slik at du slipper å vekke ungene eller plage naboen når du ser på film på kvelden.

Bør jeg kjøpe Sonos Arc?

Sonos Arc vil ta seg godt ut i de fleste TV-rom. (Image credit: Future)

Kjøp den hvis ...

... du vil ha Dolby Atmos-lyd Sonos Arc leverer flott separasjon, og det gjør den godt skikkelig til surround-lyd.

... du vil ha et enklest mulig surround-system Arc er den beste sub-løs lydplanken vi har hørt, så hvis du vil ha minst mulig rot rundt TV-en så er den et glimrende valg

... du er allerede investert i Sonos-økosystemet Hvis du allerede har en eller flere Sonos-høyttalere i huset, så glir Arc lett inn i et multirom-system.

Ikke kjøp den hvis ...

... du ikke har tilgang til en iOS-enhet Trueplay er nødvendig får å få mest mulig ut av Arc, men det holder at du låner en iOS-enhet noen minutter får å få alt på plass.

... hvis du ikke har det rette rommet Arc gjør bruk av rommet ditt for å skape surround-lyd, så hvis sofaen og TV-en står i et hjørnet og det er høyt under taket, så vil du miste mye av denne effekten. Du kan supplere med bakhøyttalere, men de koster 2000 kr er stk.

Opprinnelig testet: 27.07.2020