Sonos Arc: análisis

La última versión de sonido envolvente de Sonos se ha concentrado en una sola barra de sonido llamada ‘Arc’. Pero no estamos seguros de si el dispositivo recibe ese nombre a partir de la interfaz HDMI que utiliza, el sonido en forma de curva que emite o el hecho de que quizás, metafóricamente, se trata de un arca que ofrece un sonido envolvente impresionante y adecuado para cualquier habitación minimalista y moderna. Sea como sea, el caso es que este sistema de audio está empeñado en ganar el juego cuando se trata de ofrecer el mejor sonido envolvente.

La Sonos Arc aprovecha los programas de sonido TrueHD y Dolby Digital Plus más recientes de Dolby para ofrecer la mejor calidad de audio sin pérdidas que puedes encontrar en discos Blu-ray de última generación y en algunos servicios de streaming líderes del mercado. Además, también mejora el entorno sonoro en 3D utilizando pistas de objetos Dolby Atmos para hacer rebotar ciertos sonidos en las paredes de tu alrededor y que así sientas que el sonido va hacia ti desde todos los ángulos.

(Image credit: Future)

Aunque todo esto puede parecer complicado, la configuración de la Sonos Arc no podría ser más simple, ya que se puede llevar a cabo con tan solo un par de pasos a través de la aplicación del teléfono. Además, las conexiones de cable minimalistas y la construcción del sistema todo-en-uno son características que se suman a esta sensación de sencillez y estética mejorada.

Si tienes una habitación destinada a la reproducción multimedia con cuatro paredes y un techo, la Sonos Arc es todo lo que necesitas para una sensación óptima de sonido envolvente. Los 11 altavoces de alta calidad funcionan en conjunto para ofrecer cualquier cosa, desde graves potentes y cálidos hasta notas altas y precisas tanto durante la reproducción de música como durante la reproducción de otros medios. Y mejor aún: esta barra de sonido puede hacer todo esto mientras, además, es capaz de recrear el ambiente auditivo de sonido envolvente real con múltiples altavoces.

No obstante, debemos advertir a aquellos con habitaciones demasiado amplias: quizás la Sonos Arc no sea suficiente para abarcar tanto espacio. Pero el ecosistema de Sonos ofrece altavoces adicionales a cualquiera que quiera reforzar los graves o alcanzar un verdadero sonido envolvente... siempre que tengas dinero para ello, claro.

En resumen, la barra de sonido Arc supone un fantástico sistema de audio que puede incluso llegar a causar el mismo efecto de sonido en 3D que todo un equipo de altavoces al completo, pero tratándose simplemente de un único dispositivo elegante y autónomo, y es por eso que la consideramos la mejor barra de sonido de 2021.

A continuación, te contamos qué la distingue exactamente de otras barras de sonido.

[Actualización: ahora puedes modificar el volumen de los canales de altura de sonido cuando reproduces contenido Dolby Atmos con la Sonos Arc, gracias a una actualización del software. Para ajustar el volumen de los canales de altura de la barra de sonido, abre la aplicación ‘Sonos S2’ y ve a Ajustes> Sistema> Arc> Altura de sonido.]

(Image credit: Future)

Sonos Arc: precio y disponibilidad

La barra de sonido Sonos Arc se lanzó a nivel mundial el 10 de junio de 2020 y en estos momentos está disponible por 899,00€ como unidad independiente. Pero, aunque este altavoz habilitado para Atmos es más que suficiente por sí solo, lo cierto es que también puedes añadir el nuevo Sonos Sub (Gen 3) por 799€ para alcanzar graves más profundos, o un par de altavoces inteligentes One SL, para mejorar el efecto lateral de sonido envolvente, que obtendrás por alrededor de 185€ cada uno.

La Sonos Arc ha sido diseñada para ponerla en el mueble, bajo el televisor, pero también puedes colocarla debajo de una pantalla con el soporte de pared compatible con Sonos Arc, que puedes conseguir por unos 80€.

La Sonos Arc le ha quitado el puesto a la Playbar y la Playbase como la barra de sonido insignia de Sonos. Pero si se sale un poco de tu presupuesto, Sonos también ofrece la Sonos Beam desde 449€, un gran dispositivo para reforzar el audio de tu TV y un buen altavoz para cualquier sala de estar.

(Image credit: Future)

Diseño y características

Tiene la anchura de una TV de 55 pulgadas

Configuración sencilla

Dolby Atmos requiere una tecnología con especificaciones muy altas

Hubo un tiempo en el que pensábamos que la única posibilidad para obtener un efecto de sonido envolvente era hacerse con un conjunto de altavoces múltiples, pero Dolby Atmos ha conquistado el mercado al ofrecer efectos de audio en 3D a partir de un sistema más simple y optimizado, y no hay mejor ejemplo de esto que la Sonos Arc.

Este dispositivo independiente y autónomo cuenta solo con dos entradas esenciales: un cable de alimentación y una entrada HDMI, y aunque en la caja vengan un puerto Ethernet y un adaptador óptico-digital para HDMI, no se recomienda que los utilices a no ser que sea absolutamente necesario. Por otro lado, Sonos ni siquiera incluye un mando a distancia, por lo tanto, tendrás que conectar la barra de sonido al televisor a través del canal de retorno de audio (ARC) y simplemente utilizar el mando de la tele o controlar el sonido desde la nueva aplicación ‘Sonos S2’ para smartphones.

Especificaciones Altavoces: 5.0.2, 11 amplificadores de clase D, 8 woofers, 3 tweeters | Dimensiones: 45 x 3.4 x 4.5 pulgadas (1141,7 x 87 x 115,7 mm), 6,25 kg | Acabado: negro ‘mate’ o blanco | Conexiones: entrada HDMI (ARC), conversor óptico de audio digital a HDMI, Bluetooth, puerto Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g, Apple AirPlay 2, receptor de infrarrojos | Aplicación: Android (sin Trueplay), iOS | Subwoofer incluido: No

Hasta las opciones de color de la Sonos Arc son simples, ya que solo está disponible en blanco o negro. Y aunque, por supuesto, puedes combinar esta barra de sonido con un Sonos Sub o un par de altavoces One SL para obtener graves más profundos, así como un auténtico sonido envolvente, la Sonos Arc está diseñada para ser un excelente sistema de audio por sí sola, lo cual reduce bastante el espacio y las complicaciones relacionadas con la compatibilidad y las conexiones.

Puesto que la Sonos Arc está pensada para hacer rebotar el audio en el techo y las paredes de tu habitación, creando así un ambiente auditivo en 3D, la parte superior, la parte frontal y ambos extremos de la barra están envueltos por rejillas de altavoz de metal que cubren las diversas orientaciones del conjunto de drivers de Atmos.

(Image credit: Future)

Esta barra de sonido resulta un poco más alta que la media, siendo de 8,7 cm, pero al contar con un repetidor de infrarrojos incorporado, no te tienes que preocupar por la conexión a distancia, y además esto le da un poco más de espacio al conjunto de drivers de Atmos que apuntan hacia arriba. Por otro lado, al contar con una anchura de 114,17 cm, la barra se alineará más o menos con los bordes de un televisor promedio de 55 pulgadas, pero también quedará bien con cualquier dispositivo más grande.

La Sonos Arc presenta solo una pequeña luz LED que ajusta su brillo de forma automática según la luz ambiental, y los botones play/pause, volumen y mute ayudan a que se integre con el fondo.

También existen dos pequeños orificios en la parte trasera de la barra para que sea más fácil montar esta pieza de 6,25kg en la pared, de modo que se quede orientada hacia adelante. No obstante, como es lógico, los graves funcionan mejor cuando la barra se sitúa sobre una superficie plana.

Para obtener el sonido envolvente adecuado, propio de Dolby Atmos, necesitarás que tus dispositivos cuenten con DolbyTrueHD o Dolby Digital Plus, y necesitarás que tu aplicación, tu TV y tu receptor puedan procesar, o al menos soportar, estos formatos.

Aunque obtendrás un adaptador de digital a óptico incluido con el Arc, Atmos solo se puede transportar a través del HDMI 2.1, por lo que al conectarlo sacrificarás un sonido de alta calidad. Lo cierto es que el sonido Dolby Atmos todavía no es omnipresente, en términos de disponibilidad, así que el hecho de asegurarte de contar con todos los requisitos puede resultar un poco pesado.

(Image credit: Future)

Al igual que todo lo demás en la Sonos Arc, el proceso de configuración está diseñado para ser lo más simple posible, ya que se lleva a cabo a través de la nueva aplicación para smartphones: 'Sonos S2'. Después de la conexión inicial, se te pedirá que descargues la aplicación en la App Store o en Google Play Store (si aún no la tienes).

Después, tendrás que seguir un par de instrucciones para conectar el televisor al Wi-Fi, cualquier servicio de audio en streaming o radio online en el que ya estés registrado y Alexa (Amazon) o el asistente de Google, según tu elección. Y aparte de esto, no hay mucho más que hacer para completar la configuración, por lo que resulta un proceso bastante sencillo (sobre todo si ya tienes una cuenta de Sonos).

Sin embargo, habrá algo más que probablemente quieras hacer antes de habilitar tu sistema de audio de alta definición: Trueplay Tuning. Trueplay es la herramienta de Sonos que se utiliza para adaptar el entorno auditivo, la cual analiza la forma de una habitación para gestionar mejor la salida de audio y alcanzar a todos los que se encuentren en la sala.

Nos hicimos una idea de lo que realmente puede llegar a hacer Sonos en este aspecto cuando lanzó su altavoz portátil 'Move', el cual superó pruebas tan extremas como estar cubierto de almohadas. Y esta es, precisamente, la función que más distingue a la Sonos Arc del resto de barras de sonido del mercado.

(Image credit: Future)

No obstante, hay un problema a tener en cuenta: Trueplay solo es compatible con dispositivos iOS. Este es un gran inconveniente para los usuarios que no son de Apple, y Sonos dice que, debido a la diversidad en el hardware de Android, no tiene intención de habilitarlo pronto.

Por suerte, puedes pedir prestado un dispositivo iOS para ajustar la calibración en la ubicación que hayas escogido finalmente para tu barra de sonido, y seguirá todo en orden siempre que mantengas las cosas en el mismo sitio. Es un pequeño inconveniente, pero al fin y al cabo, quizás es más cómodo que tener que guardar un sintonizador en algún rincón después de la configuración.

El único aspecto en el que tuvimos problemas fue en la integración del asistente de voz en la Sonos Arc. Aunque varios sistemas de audio de la marca Sonos ya han presentado soporte para los asistentes inteligentes de Google y Amazon, lo cierto es que siempre han ofrecido experiencias bastante limitadas y, como no hemos logrado configurar fácilmente esta función, todavía no hemos podido comprobar si ha habido algún avance en esta área.

Lo más destacable, dentro de estas limitaciones, es que no puedes utilizar estos asistentes en equipos de altavoces Wi-Fi multi-sala de terceros, pero como sospechamos que Sonos hace esto para fomentar la compra de altavoces Sonos adicionales, la verdad es que no esperamos que esto vaya a cambiar.

(Image credit: Future)

Rendimiento de audio

Los 8 woofers y 3 tweeters crean música excelente y audio multimedia

Increíble sonido envolvente tratándose de un altavoz con una sola fuente

Tener una habitación con la forma adecuada es fundamental para este dispositivo

La capacidad de audio de la Sonos Arc es bastante sorprendente. Ocho woofers elípticos se combinan para ofrecer una respuesta sólida de graves en general y la afinación forma un equilibro perfecto entre una buena cantidad de calidez en los medios con un impresionante nivel de claridad.

Esta precisión se combina con los tres tweeters de cúpula de seda que ofrecen unos agudos especialmente nítidos, con un nivel de control impresionante. Nos cautivó, sobre todo, la capacidad que tiene este dispositivo de ofrecer entornos sonoros de los que se distingue el sonido de los instrumentos individuales durante arreglos particulares sin que parezca que ocurra de forma inconexa.

Este tipo de precisión del sonido espacial tiene sentido si tenemos en cuenta que la Sonos Arc fue diseñada para aprovechar al máximo el potencial de Dolby Atmos, un códec de audio que separa el sonido entre pistas de audio basadas en objetos, así que cualquier cosa que produzca sonido puede moverse entre unos altavoces y otros rápidamente y rebotar por la habitación con más facilidad. De modo que, como era de esperar, la Sonos Arc es muy eficaz una vez que la hayas puesto en sintonía con la habitación, siendo capaz de hacer rebotar los efectos de sonido a tu alrededor.

(Image credit: Future)

Vale la pena señalar que, como el sistema de audio utiliza tu habitación como referencia para crear los efectos de sonido a tu alrededor, puede que veas cierta variación en la capacidad de la Sonos Arc al ofrecer sonido envolvente.

Lo probamos en una habitación con un techo de 6 metros y una pared detrás del sofá, lo cual hace que sea físicamente imposible hacer rebotar el audio detrás de ti.

De modo que, aunque pudimos experimentar que el audio alcanzaba una altura excelente y que el movimiento del entorno auditivo fluía de izquierda a derecha, lo cierto es que no obtuvimos la misma experiencia de sonido envolvente que con un equipo de varios altavoces.

No obstante, la posición del audio del altavoz fue lo suficientemente buena como para que, en una sala de medios más estrecha o compacta, obtengas un efecto muy parecido al sonido envolvente que surge de varios altavoces, pero utilizando solo la Sonos Arc.

La verdad es que no vimos la necesidad de añadir un subwooffer a la barra de sonido Sonos Arc: los graves eran más que efectivos y suficientes para permitirte sentir explosiones en la pantalla o caídas cuando se sube el volumen. Incluso pensamos que la configuración de 'modo nocturno', que reduce el ecualizador de graves, sería algo útil para aquellos que vivan en apartamentos con paredes más finas.

¿Debería comprar la Sonos Arc?

(Image credit: Future)

Cómprala si...

Quieres el sonido Dolby Atmos La Sonos Arc es uno de los mejores altavoces que hemos escuchado en cuanto a la separación de audio, lo cual la hace ideal para mejorar la experiencia de sonido envolvente.

Quieres el sistema de sonido envolvente más simple posible La Arc es la mejor barra de sonido que hemos probado, por lo que si tu intención es que tu televisor y la barra de sonido estén conectados con el menor grupo de cables y el mínimo nivel de desorden, esta es una excelente opción.

Ya formas parte del ecosistema de altavoces multi-sala de Sonos Para cualquier persona que tenga un altavoz de Sonos en casa (o aquellos que tengan intención de comprar alguno), la Sonos Arc funciona bien para crear un audio multi-sala fácil de usar.

No lo compres si...

No tienes acceso a un dispositivo con iOS para usar Trueplay Tuning Trueplay es fundamental para obtener un buen sonido 3D en la Sonos Arc. Y aunque puedes lograr un buen sonido Atmos sin esto, es posible que necesites pedir prestado un dispositivo con iOS para sacarle el máximo partido a la Sonos Arc.

Tu habitación no es adecuada Puesto que la Sonos Arc depende de la habitación en la que se encuentre para lograr un sonido envolvente, si el sofá está en medio de una habitación grande y larga, y no estás por la labor de comprar los altavoces traseros One SL, no obtendrás un buen sonido envolvente.

Primer análisis: junio 2020