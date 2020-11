De beste Sonos-tilbudene under Black Friday

Black Friday 2020 (Image credit: Future) Du har vel fått med deg at det snart er Black Friday? Årets store shoppingbegivenhet finner sted 27. november, og er en perfekt anledning til å kjøpe inn julegaver til hele familien. Vi i TechRadar vil følge denne kjøpefesten tett og samle de aller beste tilbudene på ett sted, slik at du raskt og enkelt kan få en god oversikt over alt det beste. Klikk her for å komme til vår Black Friday-side.

Det å bygge seg en flerromsløsning for musikk med Sonos kan være en dyr affære, så for å hjelpe både deg og lommeboken din har vi her samlet de beste Sonos-tilbudene vi kunne finne i norske nettbutikker.



Sonos-høyttalere tilbyr mange forskjellige valgmuligheter når det gjelder trådløs tilkopling, slik at du kan nyte lyden av søte toner overalt i hjemmet. Man kan strømme personlige musikksamlinger (basert på en rekke lydformater), men også strømme direkte fra tjenester som Spotify og Apple Music. Alt fra lydplanker til subwoofere får man fra Sonos, det finnes alltid en høyttaler som passer – men om du ikke er påpasselig med å handle når det er sesong for lave priser kan skaden på sparegrisen bli total, dette er tross alt utstyr av en viss kvalitet.



Vi har gode tilbud på det meste av Sonos-utstyr, ikke bare den enormt populære Sonos One-høyttaleren, men også Play:5, Beam, Sub og Playbase.



Hva er et godt tilbud på en Sonos-høyttaler?

Gode tilbud er tildels subjektive, litt avhengig av hvor raskt du trenger noe. Var vi i dine sko ville vi likevel ha ventet på at avslagene minst kommer opp i 400-750 kroner. Dette skjer normalt sett fra november og utover, men også sporadisk gjennom året.



Hvis du er ute etter spesifikke tips på hvordan du skal starte Sonos-anlegget ditt, så kan vi anbefale Play:5, storebroren i familien, for så å jobbe deg nedover (de mindre Play-høyttalerne er dog vanskelige å finne i Norge.) Vi liker også godt Playbar (den er på vår liste over de beste lydplankene, tross alt), og Play One passer utmerket eksempelvis på kjøkkenet.



Hvis du vil ha siste skrik fra Sonos, så bør du sjekke helt nye Sonos Playbase – TV-høyttaler og -stativ i ett.



Vel, nok snakk, la oss heller ta en titt på de beste tilbudene på nettet i dag.

Sonos One Sonos og Alexa passer som hånd i hanske Mål: 122 mm x 122 mm x 163 mm | Vekt: 1,8 kg | Strømforsyning: 100-240 V, 50-60 Hz AC universell inngang | Trådløs tilkopling: WiFi | Stemmekontrollert: Ja Today's best Sonos One deals 2 290 kr Se tilbud hos Elkjop Full-bodied, rich sound Combines best of Alexa and Sonos Plays music while Alexa is muted

Sonos og Alexa, Amazons smartassistent, passer som hånd i hanske – det er nesten merkelig hvor lang tid det tok før deres veier krysset. Vi er likevel glade til, Sonos One er nå på markedet, og kombinerer det beste fra begge verdener. One kan bruke Alexa til å svare på enkle spørsmål og forespørsler, justere avtaler i kalenderen, og om man er medlem av Amazon Prime, bruke stemmen til å starte medieinnhold.

Les hele vår test av Sonos One

(Image credit: Sonos)

Sonos Beam Sonos Beam gjør at lydplanken blir en essensiell del av musikkopplevelsen i hjemmet Mål: 650 mm x 68,6 mm x 99 mm | Vekt: 2,88 kg | HDMI ARC-støtte: Ja | Trådløs tilkopling: WiFi | Stemmekontrollert: Nei 4 490 kr Se tilbud hos Komplett Kompakt design Støtte for HDMI ARC Super lyd Lite hjemmekinovennlig app Ingen Dolby Atmos Vanskelig oppsett av HDMI ARC uten HDMI

Den lå lenge i kortene, og heldigvis endte Sonos Beam opp med å bli en Sonos-lydplanke det var verdt å vente på. Designet er lite nok til at de fleste TV-er ikke blir overveldet, enheten har smartfunksjonalitet som innoverer og nydelig lyd som imponerer. Ikke alt er helt perfekt (den mangler for eksempel støtte for Dolby Atmos, og til denne prisen er ikke det spesielt imponerende), men måten planken passer inn med resten av Sonos-økosystemet gjør den til et must for for alle som har investert i andre Sonos-enheter.



Har du en HDMI-ARC-kompatibel TV (de fleste moderne TV-er har det) er det enkelt å konfigurere og komme i gang, og om du har andre kompatible Sonos-høyttalere er dette også en enkel måte å få trådløs surround-lyd på.

Les hele vår test av Sonos Beam

Sonos Play:5 Flaggskipet som spiller høyere enn størrelsen skulle tilsi Mål: 203 mm x 364 mm x 154 mm | Vekt: 6,36 kg | Strømforsyning: 100 - 240 V ~ 50-60 Hz 2,3 A AC universell inngang | Trådløs tilkopling: WiFi | Stemmekontrollert: Ja Today's best Sonos Play 5 deals 4 997 kr Se tilbud hos Elkjop Tar seg godt ut Enkel å sette opp Kraftig lyd Litt kjedelig design

Her er den, den største enheten i Sonos-økosystemet. Sonos Play:5 har alt du kan ønske deg i en nettverkshøyttaler. Den spiller høyt, men har også krystallklar lyd hvis man velger å vri opp volumet. Den er helt klart fysisk større enn sine søsken, så det er verdt å ha det i mente før man prøver å få plass i en liten leilighet. Helt nøyaktig hvor stor, spør du? 203 mm x 364 mm x 154 mm er målene, og vektnålen stopper på 6,36 kg. Den fåes i to farger – hvit eller svart (begge matte farger), og har et grafittaktig høyttalergitter. Enheten inneholder også to innebyggede mikrofoner som kan hjelpe med å finjustere lyden etter rommet (og inventaret.) Til forskjell fra Play:3 har Play:5 fem forsterkere av klasse D, tre diskantelementer, tre vanlige elementer og høyttalere i forskjellige faser som separerer lyden i tre kanaler – venstre, høyre og senter. Det må også nevnes at det ikke er billig for god lyd, noe som også stemmer i dette tilfellet, men etter man har hørt en Sonos Play:5, så blir det vanskelig å nedgradere til noe mindre.

Les hele vår test av Sonos Play:5

Sonos Playbar Møt lydplanken som er tilkoplet alt Mål: 85 mm x 900 mm x 140 mm | Vekt: 5,4 kg | Strømforsyning: 100-240 V, 50-60 Hz 2 A AC universell inngang | Trådløs tilkoping: WiFi | Stemmekontrollert: Ja Today's best Sonos Playbar deals 6 999 kr Se tilbud hos Elkjop Beautiful sound Most powerful system Only one input EXPENSIVE!

TV-er har en tendens til å ha et lite og nett design, men i de fleste tilfeller betyr dette også liten og nett lyd. Derfor har Sonos laget Playbar, en lydplanke som kan produsere lyd med framifrå kvalitet, samtidig som den spiller på lag med andre multiroom-høyttalere. Den er slettes ikke billig, men man får heller ingen andre lydplanker med like gode tilkoplingsmuligheter. Spesifikasjonen er som følger. Målene er på 85 mm x 900 mm x 140 mm, og enheten veier 5,4 kg. Man får den kun i én farge, og om man vil montere den under skjermen er man nødt til å kjøpe en separat monteringspakke. Sammenlignet med Play:5 så legger den til fire ekstra klasse D-forsterkere (totalt ni), og disse driver tre diskant-elementer og seks vanlige elementer – resultatet er enorme mengder lyd.

Les hele vår test av Sonos Playbar

Sonos Playbase Playbase fra 2017 er en alt-i-ett-høyttaler og samtidig en hendig TV-sokkel Mål: 558 mm x 720 mm x 380 mm | Vekt: 9,75 kg | Høyttalere: 10 | Strømforsyning: 100 - 240 V ~ 50-60 Hz 2,3 A AC universell inngang | Trådløs tilkopling: WiFi | Stemmekontrollert: Ja Today's best Sonos Playbase deals 4 999 kr Se tilbud hos Elkjop Fantastisk lydkvalitet Bass som rister i leiligheten TruePlay-kalibrering kun til iOS Kun optisk tilkopling

Tre år etter at selskapet lanserte Playbar, sin første lydplanke, laget Sonos Playbase, et unikt system som kombinerer en solid sokkel for TV-en din med et høyttalersystem.



Hvorfor laget Sonos et hjemmekinosystem nummer to? Forskning viste at måten folk brukte Playbar i hjemmet involverte sjelden veggmontering av TV og lydplanke. Derfor ble Playbase laget for alle som heller foretrekker å sette TV-en oppå høyttaleren, noe som fører til et mer kompakt system.



Generelt sett er Sonos Playbase et høyttalersystem som produserer bra lyd for alle som ikke har tid eller krefter til å rote med et surroundanlegg, eller simpelthen ikke har plass. Man trenger heller ikke en receiver, noe som gjør at det hele bare er å montere og slå på. Sonos' filosofi er å gjøre nytelse av musikk så enkelt tilgjengelig som mulig, noe som videreføres med Playbase – Sonos-appen er enkel i bruk, og den integrerte søkemotoren, som søker på tvers av ulike tjenester (og eventuelle lokale bibliotek) er noe vi skulle ønske alle høyttalersystemer hadde.

Les hele vår test av Sonos Playbase

Sonos Sub Elsker du musikk med mye bass? Da trenger du denne Mål: 389 mm x 402 mm x 158 mm | Vekt: 16 kg | Høyttalere: 2 | Strømforsyning: 100-240 V, 50-60 Hz 2 A AC universell inngang | Trådløs tilkopling: WiFi | Stemmekontrollert: Ja Today's best Sonos Sub deals 6 997 kr Se tilbud hos Elkjop Legger til heftige mengder bass Enkel å konfigurere Rart design Dyrt tillegg

Sonos er virkelig i toppsjiktet når det gjelder lydsystemer, det er det absolutt ingen tvil om. Vi har nesten lyst til å betegne produktene som nær sagt perfekte, men det er vanskelig å gjøre nettopp det all den tid de ikke alltid klarer å nå de aller dypeste frekvensene. Hvis du er ute etter det fulle og hele spekteret av lyd, så trenger man Sonos Sub, tilleggsenheten som legger til heftige mengder bass, der det trengs, i alle sjangere og formater. Designet er kanskje litt uvanlig, vi erkjenner det, men om du er ute etter noe å snakke om ved neste fest, så får man virkelig det med Sonos Sub – og det er nok ikke utseendet samtalen kommer til å dreie seg om etter at man slår på musikken. Målene er på 389 mm x 402 mm x 158 mm, og vekten er på 16 kg. Man får subwooferen i to farger, såkalt premium hvit (glossy) og premium svart (glossy) – som matcher henholdsvis enten en Playbar eller en Play:5-høyttaler. På innsiden finner man to klasse D-forsterkere, to subwoofer-elementer som kansellerer den fysiske bevegelsen til enheten (ser til at enheten holder seg i ro) og to basshull som hjelper subwooferen helt ned i 25 Hz.

Les hele vår test av Sonos Sub