Test: Sonos Move

Fra Beam til Playbase, og fra Play:5 til One – Sonos har stort sett høyttalere til enhver anledning.

Som følge av samarbeidet med Ikea har de til og med en høyttaler som er formet som en bokhylle, og en som også er en lampe. Så hva er det som mangler? Jo, en høyttaler til utendørsbruk, og det er nettopp hva Sonos Move er. Vi kan også avsløre allerede nå at den har tatt førsteplassen på vår liste over de beste bluetooth-høyttalerne.

Her får du bluetooth-forbindelse på farten og integrasjon med Sonos’ multiromsystem når du er hjemme. Du får altså både det meste av funksjonaliteten vi er vant til fra Sonos, og samtidig muligheten til å koble den fra strømnettet og la den gå på batteri.

(Image credit: Future)

Pris og tilgjengelighet

Sonos Move kom i salg 24. september, og prisen er satt til 3999 kroner.

Det er dyrt for en bærbar høyttaler, men dette er ikke en typisk bluetooth-høyttaler og det er dermed vanskelig å finne direkte konkurrenter. Få portable høyttalere – selv de med smarte assistenter innebygget – er så fulle av funksjoner som Sonos Move, så den høye prisen blir mer enn rettferdiggjort.

Design

Sonos tar seg godt betalt for produktene sine, og Sonos Move er ikke noe annerledes, men det merkes også at selskapet har lagt mye jobb i å lage et solid og velbygget produkt.

(Image credit: Future)

Stort sett følger den det samme designspråket som i tidligere modeller. Den er dekket av en stor metallgrill, og på oversiden finner du et sett med papasitive knapper og fire fjernfeltsmikrofoner. På baksiden sitter av/på-knappen, en knapp som lar deg bytte mellom bluetooth og Wi-Fi og en oppkoblingsknapp.

Sonos Move er utstyrt med to Klasse-D-forsterkere, og bak høyttalergrillen sitter det en diskanthøyttaler og en woofer som tar seg av mellomtone og bass. Kabinettet skal også være konstruert slik at det sprer lyden i alle retninger.

Sonos gjør også et stort poeng av at den skal være svært robust, og at den tåler både ekstrem varme og ekstrem kulde. Den har også IP56-sertifisering, noe som betyr at den skal tåle sand og støv og at den fint overlever en dukkert om uhellet er ute. Den er til og med utstyrt med kanaler i kabinettet som skal lede vann ut, og Sonos hevder også at da de testet den for fall så ødela de en betongblokk før Move i det hele tatt fikk en bulk.

At den er solid merkes også på vekten og størrelsen. Målene på 240 x 160 x 126 mm gjør at den er portabel men ikke akkurat liten. Med sine opo mot 3 kg går det også fint å bære den, men du har nok ikke lyst til å bære den særlig langt. Vekten kommer nok imidlertid i stor grad fra de store høyttalerelementene, og det er verdt det når man tar lydkvaliteten med i betraktningen. Heldigvis er den utstyrt med en innfelling på baksiden som kan brukes som håndtak, og det gjør den mye lettere å bære.

(Image credit: Future)

Vår testing viser at den holder det gående i de oppgitte 10 timene, og den lades helt opp på rundt to og en halv time. Den kan lades med USB-C, men det er mye lettere å bruke den medfølgende basen der høyttaleren lades så fort du setter den på plass. Sonos Move går ellers i en standby-modus når den ikke har vært brukt på 30 minutter, og det sikrer at den kan holde det gående i opptil 5 dager men samtidig være klar til å vekkes opp trådløst.

Sonos skal også ha skryt for at de tar hensyn til både miljøet og lommeboken din. De anslår at batteriet i Move skal tåle rundt 900 oppladinger før det begynner å degraderes, noe som i praksis kan oversettes til rundt tre år med daglig bruk. I stedet for å forvente at du da bare skal kaste den dyre høyttaleren din, sier Sonos at de også skal tilby nye batterier som du selv kan installere. Utbyttbare batterier er jo ikke akkurat noe nytt i seg selv, det er ikke en selvfølge at det er mulig i en høyttaler som dette.

Smarte funksjoner

Sonos har en lang historie med trådløs og nettverkstilkoblet lyd, og selv om dette er deres første portable høyttaler så betyr ikke det at de har droppet noe av funksjonaliteten. Som andre Sonos-høyttalere kan du bruke to Move-høyttalere i stereopar, og den fungerer også som en del av et multiromsystem. Hvis du kunne tenke deg å høre den samme musikken i hagen som du gjør i resten av huset, så fikser Move det uten problemer.

Sonos Move fungerer med alle slags tilkoblede lydkilder, både på nett og lokalt. Du kan også bruke den med Spotify Connect, og det er akkurat like enkelt å gjøre det som å sette på dine egne musikkfiler. Du bare fyrer opp Sonos-appen, og så fort høyttaleren er satt opp og tilkoblet nett så dukker alle kildene dine opp.

(Image credit: Future)

Når du kommer utenfor rekkevidden av WiFi-nettet ditt, så kan du falle tilbake på Bluetooth. Det skal sies at det er snakk om Bluetooth 4.2 fremfor den nyere standarden 5.0, men Sonos hevder at de har klarte å presse mer strømsparing og rekkevidde ut av 4.2 enn noen gang før. De oppgir ikke rekkevidde for verken bluetooth eller WiFi, og de sier i stedet bare at hvis du kan høre musikken så kan du styre den. Høyttaleren skal være utstyrt med fire WiFi-antenner rundt bunnen av høyttaleren, mens bluetooth-modulen sitter øverst for å sikre best mulig dekning. Det er også verdt å få med at AirPlay 2 er på plass for dem som bruker Apple-enheter.

På toppen sitter det som nevnt også fire mikrofoner, og ved siden av å brukes til TruePlay (som vi kommer tilbake til), så gir de også tilgang til Amazon Alexa eller Google Assistant.

Her må det nevnes at Sonos ikke har lagt til offisiell støtte for Google Assistent i Norge ennå, og støtte for Alexa er naturlig nok ikke på plass her fordi selve tjenesten ikke er lansert her.

Det stoppet imidlertid ikke oss fra å få begge til å fungere, og det eneste du trenger å gjøre er å logge inn på Sonos-kontoen din på nettsidene og endre lokasjonen din til USA. Da får du til og med mulighet til å bruke Google Assistant på norsk.

Dette fungerer også glimrende. Selv i et støyende kontormiljø der høyttaleren spiller en låt av The National, kunne den fint fange opp kommandoene våre – selv om det skal sies at resultatene ikke alltid ble helt som vi håpet, uten at vi nødvendigvis kan skylde på Sonos for det.

(Image credit: Future)

Den eneste vi egentlig savner ved Move er muligheten til å bruke den som en bakhøyttaler i et 5.1-oppsett, slik noen av de andre høyttalerne til Sonos kan. Sonos uttaler at dette er på grunn av synkroniseringsproblemer, og på grunn av potensialet for at surround-lyden kan bli feil hvis en høyttaler plasseres feil i rommet. Vi synes imidlertid det er synd at man ikke får utnyttet mulighetene som kunne kommet med batteridriften.

Lydkvalitet

Sonos Move låter ikke som en portabel høyttaler. Vi opplever at den passer inn et sted mellom Sonos One og Sonos Play:5, ikke bare når det kommer til volum, men også lydkvalitet. Høyttalerelementet leverer kraftig bass selv når den befinner seg i et stor rom, og diskanten er også ren og fin. Sonos Move passer godt inn i Sonos serie av hjemmehøyttalere, men kan samtidig bokstavelig talt slippe seg løs takket være batteriet.

Vi har utsatt Sonos Move for et stort utvalg av låter fra ulike sjangre, og på en rekke ulike steder.

Robyns electropop-klassiker «Hang with me» viser at Sonos Move klarer noe få andre Bluetooth-høyttalere har evnen til å levere – tett og kraftig bass, frisk diskant og direkte vokal som skjærer gjennom hele miksen.

«Orange Crush» fra R.E.M.s album Green ga oss en god anledning til å teste EQ-mulighetene i appen, der du kan justere bass og diskant etter eget ønske. Dette lo-fi-sporet har et ganske diskanttungt lydbilde, og ved å skru opp bassen får du litt mer tyngde uten at det på noen måte blir grøtete.

Michael Kiwanukas «Bones» med sin fremhevede vokal, svingende gitar og jazzete akkompagnement, kunne også by på et flott lydbilde gjennom Move. Kiwanukas stemme og gitar sitter tydelig i front mens vispetrommene, det rullende pianoet og den elektriske gitaren beveger seg rundt. Det er bemerkelsesverdig likt hvordan det ville være å være til stedet i lokalet med bandet.

(Image credit: Future)

I og med at høyttaleren er ment å flyttes rundt og at de akustiske forholdene dermed stadig vil endre seg, så har Sonos laget en oppdatert utgave av TruePlay-systemet som allerede er på plass i en rekke andre Sonos-produkter. TruePlay det et kalibreringssystem som tilpasser lyden til forholdene, men Move er i tillegg utstyrt med en bevegelsessensor som sikrer at TruePlay aktiveres og tilpasser lyden hver gang høyttaleren flyttes.

Vår testing viser at dette faktisk ser ut til å fungere ganske bra, selv om effekten er relativt subtil. Hvis du har høyttaleren stående i et åpen rom mens du lytter til en låt, og så flytter den til et hjørne vil du umiddelbart merke at du får en bassheving som gjør lyden mindre balansert og mer grøtete, men etter noen sekunder blir lyden justert og mer balansert igjen.

Move klarer seg også veldig godt utendørs. Vi testet den ute i en park, og volumet sikrer at vi fikk mer enn én tilfeldig forbipasserende til å snu seg. Igjen er også klarheten og basstrykket på plass, selv med passerende biler og annen bystøy i nærheten. Med tanke på størrelsen og vekten er det vanskelig å se for seg at noen tar med seg Move noe særlig lenger enn ut i hagen, men det er i hvert fall greit å vite at du har nok krefter til å fylle en middels stor slette med musikk om nødvendig.

Konklusjon

I og med at Sonos har ventet så lenge med å lage en portabel høyttaler, så var de nødt til å by på noe helt spesielt når de først gjorde det – og det har de også klart. Fleksibiliteten du får ved å både kunne plukke den med deg og samtidig bruke den som en del av et multirom-oppsett er ganske unik, og det eneste som er litt skuffende er at den ikke også kan inngå i et surround-oppsett.

Den kraftige lyden og tilgangen til Sonos’ økosystem gjør likevel at du får en fullverdig Sonos-høyttaler, som bare tilfeldigvis også er portabel. Samtidig er det ikke dermed sagt at portabiliteten er nedprioritert, for du får både glimrende batteritid, bærehåndtak og robust utforming, men det er det faktum at den også kan fungere som en fullverdig stuehøyttaler med smartassistenter og alt, som virkelig imponerer. Det er ikke til å komme unna at prisen er stiv, men når du får så mye for pengene så er det faktisk verdt det.