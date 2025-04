Samsung Galaxy S25 Edges nye lanseringsdato kan være 13. mai

Galaxy S25 Edge vil angivelig bli annonsert 13. mai, etter å ha blitt forsinket fra en planlagt lansering i april

Den kan avdukes i en presentasjon som bare foregår online

Prisen kan være midt mellom Galaxy S25 Plus og S25 Ultra

De siste dagene har det vært mye forvirring om når – eller selv om – Samsung Galaxy S25 Edge vil lanseres.

Først hørte vi at den kunne komme 15. april, så allerede dagen etter kom det påstander om at Samsung Galaxy S25 Edge var blitt forsinket til mai eller juni. Kort tid etter hørte vi at det var en sjanse for at Samsung ville kansellere S25 Edge fullstendig.

Nå antyder imidlertid en SamMobile-rapport fra tipseren Max Jambor at Samsung Galaxy S25 Edge endelig skal lanseres 13. mai.

Det er ikke mye mer å hente i denne historien, selv om Jambor er en av flere kilder som tidligere hevdet at telefonen hadde blitt forsinket til mai eller juni, så dette er i tråd med det – det er en oppdatering av en eksisterende påstand.

Jambor sier også at den sannsynligvis vil bli annonsert under en liten presentasjon som bare foregår online, i stedet for et stort Unpacked-arrangement med et personlig element. Det er stort sett i tråd med hva andre kilder har sagt, selv om det tidligere har vært hintet om at Edge kanskje bare får en pressemelding og ikke noe skikkelig lanseringsarrangement i det hele tatt.

En pris i midten

Det foreligger dessuten en ny rapport om Samsung Galaxy S25 Edges priser, denne gangen fra WinFuture.

Nettstedet hevder at Galaxy S25 Edge vil få en startpris på €1 249 i Tyskland. Det er for en modell med 12 GB RAM og 256 GB lagringsplass, mens en dyrere modell med 512 GB lagringsplass tilsynelatende vil bli solgt for € 1 369.

Vi vil ikke bry oss med priskonverteringer her, siden de sjelden er nøyaktige, men hovedpoenget er at denne startprisen vil plassere Galaxy S25 Edge midt mellom Samsung Galaxy S25 Plus (€ 1 149 – veiledende pris fra 12 290 kroner i Norge) og Samsung Galaxy S25 Ultra (€ 1 349 – veiledende pris fra 16 490 kroner i Norge).

Hvis det samme gjelder andre steder, kan du forvente at Samsung Galaxy S25 Edge vil koste i overkant av 14 000 kroner, siden dette er omtrent halvveis mellom prisen på S25 Plus og S25 Ultra i Norge.