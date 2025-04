La nueva fecha de lanzamiento del Samsung Galaxy S25 Edge podría ser el 13 de mayo

Al parecer, el Galaxy S25 Edge se anunciará el 13 de mayo, habiendo sido aparentemente retrasado de un lanzamiento previsto para abril

Podría darse a conocer en una presentación sólo en línea

Su precio podría estar justo entre el del Galaxy S25+ y el S25 Ultra

En los últimos días, ha habido mucha confusión sobre cuándo -o incluso si- se lanzará el Samsung Galaxy S25 Edge.

Primero se dijo que podría llegar el 15 de abril y al día siguiente se afirmó que el Samsung Galaxy S25 Edge se había retrasado hasta mayo o junio. Poco después, oímos que existía la posibilidad de que Samsung cancelara por completo el S25 Edge.

Ahora, sin embargo, un informe de SamMobile del filtrador Max Jambor sugiere que el Samsung Galaxy S25 Edge se lanzará finalmente el 13 de mayo.

No hay mucho más en esta historia, aunque Jambor es una de las varias fuentes que anteriormente afirmaron que el teléfono se había retrasado hasta mayo o junio, por lo que esto está en línea con eso; es una actualización de una afirmación existente.

Jambor también dice que probablemente se anunciará durante una pequeña presentación en línea, en lugar de un gran evento Unpacked con un elemento en persona. Esto coincide en gran medida con lo que han dicho otras fuentes, aunque anteriormente se había sugerido que el Edge podría anunciarse simplemente en un comunicado de prensa y no en un evento de lanzamiento propiamente dicho.

(Image credit: Future/Lance Ulanoff)

El precio en euros (pero en Alemania)

En cualquier caso, también hay un nuevo informe sobre el precio del Samsung Galaxy S25 Edge, esta vez de WinFuture.

El sitio afirma que el Galaxy S25 Edge costará a partir de 1.249€ en Alemania. Eso es para un modelo con 12GB de RAM y 256GB de almacenamiento, mientras que un modelo más caro con 512GB de almacenamiento aparentemente se venderá por 1.369€.

No nos vamos a molestar en hacer conversiones de precios porque no suelen ser exactas, pero lo importante es que este precio de salida situaría al Galaxy S25 Edge justo entre el Samsung Galaxy S25 Plus (1.149€) y el Samsung Galaxy S25 Ultra (1.349€).