Es oficial: Samsung ha dicho que su innovador móvil plegable triple que tanto se ha rumoreado se lanzará este mismo año

Se confirma su llegada este año: esto es lo que sabemos y esperamos de él

Samsung Galaxy Z Fold 7 REVIEW
Dos pantallas plegables están bien... pero igual tener tres es todavía mejor (Crédito de imagen: Lance Ulanoff / Future)
  • Samsung afirma que su teléfono plegable con pantalla triple se lanzará este año
  • Los rumores apuntan a un lanzamiento el 29 de septiembre
  • El primer avance oficial fue en enero

La espera ha sido larga para quienes desean tener en sus manos el teléfono triple plegable de Samsung, también conocido como tri-fold, ya que nos dieron un avance oficial en enero y llevaba tiempo rumoreándose antes de eso, pero todo apunta a que la espera está llegando a su fin.

En declaraciones al medio surcoreano The Chosun Daily (compartido por SamMobile), el jefe de móviles de Samsung, TM Roh, dijo que el desarrollo del dispositivo está en su “fase final” y que la gran presentación debería tener lugar “antes de que acabe el año”.

Esto encaja con rumores anteriores que apuntaban a un evento de Samsung el lunes 29 de septiembre, en el que se espera que se presenten unas gafas XR con Android, unas gafas inteligentes y el esperado plegable triple.

El directivo también confirmó el compromiso de la compañía con la inteligencia artificial, afirmando que el 90% de sus “áreas de negocio” estarán utilizando IA para 2030. Así que podemos esperar muchas más funciones de IA en los dispositivos Samsung en el futuro.

Chips, pantallas y precios

Huawei Mate XT

El Huawei Mate XT, se pliega en forma de S (Image credit: Future)

Hasta ahora hemos visto un buen número de filtraciones y rumores sobre el Galaxy tri-fold y, si la mayoría resultan ser ciertos, en realidad ya queda poco por descubrir: sabemos bastante sobre el diseño y las características de este esperado plegable.

Todo apunta a que equipará el chip Snapdragon 8 Elite, junto con una pantalla principal de 10 pulgadas. Además, filtraciones procedentes del software One UI 8 de Samsung parecen haber confirmado que este dispositivo adoptará un formato de plegado hacia dentro.

Esto significa que contará con una pantalla principal y otra exterior. Por comparación, el Huawei Mate XT tri-fold utiliza un planteamiento distinto: al cerrarse, parte de la pantalla principal hace de pantalla de cubierta.

Y luego está el precio, claro. No sorprenderá que este tri-fold llegue con un precio desorbitado: si el fold "normal", de doble plegado, ya cuesta 2.109€ (de partida), pues no quiero ni imaginar el de plegado triple...

Sea como sea, su disponibilidad internacional podría ser limitada.

