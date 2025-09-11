Es oficial: Samsung ha dicho que su innovador móvil plegable triple que tanto se ha rumoreado se lanzará este mismo año

Samsung afirma que su teléfono plegable con pantalla triple se lanzará este año

Los rumores apuntan a un lanzamiento el 29 de septiembre

El primer avance oficial fue en enero

La espera ha sido larga para quienes desean tener en sus manos el teléfono triple plegable de Samsung, también conocido como tri-fold, ya que nos dieron un avance oficial en enero y llevaba tiempo rumoreándose antes de eso, pero todo apunta a que la espera está llegando a su fin.

En declaraciones al medio surcoreano The Chosun Daily (compartido por SamMobile), el jefe de móviles de Samsung, TM Roh, dijo que el desarrollo del dispositivo está en su “fase final” y que la gran presentación debería tener lugar “antes de que acabe el año”.

Esto encaja con rumores anteriores que apuntaban a un evento de Samsung el lunes 29 de septiembre, en el que se espera que se presenten unas gafas XR con Android, unas gafas inteligentes y el esperado plegable triple.

El directivo también confirmó el compromiso de la compañía con la inteligencia artificial, afirmando que el 90% de sus “áreas de negocio” estarán utilizando IA para 2030. Así que podemos esperar muchas más funciones de IA en los dispositivos Samsung en el futuro.

Chips, pantallas y precios

El Huawei Mate XT, se pliega en forma de S (Image credit: Future)

Hasta ahora hemos visto un buen número de filtraciones y rumores sobre el Galaxy tri-fold y, si la mayoría resultan ser ciertos, en realidad ya queda poco por descubrir: sabemos bastante sobre el diseño y las características de este esperado plegable.

Todo apunta a que equipará el chip Snapdragon 8 Elite, junto con una pantalla principal de 10 pulgadas. Además, filtraciones procedentes del software One UI 8 de Samsung parecen haber confirmado que este dispositivo adoptará un formato de plegado hacia dentro.

Esto significa que contará con una pantalla principal y otra exterior. Por comparación, el Huawei Mate XT tri-fold utiliza un planteamiento distinto: al cerrarse, parte de la pantalla principal hace de pantalla de cubierta.

Y luego está el precio, claro. No sorprenderá que este tri-fold llegue con un precio desorbitado: si el fold "normal", de doble plegado, ya cuesta 2.109€ (de partida), pues no quiero ni imaginar el de plegado triple...

Sea como sea, su disponibilidad internacional podría ser limitada.