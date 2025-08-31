Las últimas filtraciones dan pistas sobre lo que podemos esperar del lanzamiento del Galaxy S25 FE y el Galaxy Tab S11 la próxima semana

Han aparecido más filtraciones sobre el Samsung Galaxy en Internet

Se espera que la próxima semana se presenten nuevos teléfonos y tabletas

Ahora sabemos casi todo sobre estos dispositivos

Samsung ha programado otro evento de lanzamiento de Galaxy para el próximo jueves 4 de septiembre, y estamos viendo muchas filtraciones sobre lo que podemos esperar en términos de dispositivos, y específicamente, el teléfono Galaxy S25 FE y la serie de tabletas Galaxy Tab S11.

Tenemos lo que parecen ser imágenes oficiales de marketing del Galaxy Tab S11 Ultra y el Galaxy S25 FE, proporcionadas por el informante Evan Blass y compartidas por Android Authority, que nos permiten ver bien el diseño de ambos dispositivos.

El Galaxy S25 FE es, por supuesto, el sucesor del Samsung Galaxy S24 FE, y no parece que vayamos a ver muchos cambios externos, aunque es seguro que los componentes internos mejorarán su rendimiento para 2025.

En cuanto al Galaxy Tab S11 Ultra, es el sucesor del Samsung Galaxy Tab S10 Ultra que se lanzó en octubre de 2024. Una vez más, no parece que haya cambiado mucho en términos de estética, pero tendremos que esperar a conocer los detalles.

Las filtraciones continúan

Samsung Galaxy S24 FE

Además de las imágenes de aspecto oficial enlazadas anteriormente, también tenemos un adelanto de la serie Tab S11, cortesía de un par de tiendas minoristas polacas (a través de GSMArena). Aparecen en la lista una Tab S11 estándar y una Tab S11 Ultra, por lo que podemos esperar al menos dos nuevos modelos.

También tenemos más fotos promocionales del Galaxy S25 FE, cortesía de Android Headlines, y las imágenes muestran cuatro colores para el nuevo modelo de gama media: negro, blanco, azul marino y lo que parece un tono lavanda pálido, así que elige el que más te guste.

Si a esto le sumamos la extensa serie de filtraciones que hemos visto anteriormente, que abarcan desde hojas de especificaciones completas hasta tamaños y resoluciones de pantalla, no hay mucho que no sepamos sobre los teléfonos y tabletas que saldrán a la venta la próxima semana.

Todo comenzará el 4 de septiembre a las 11:30am, antes de la feria tecnológica IFA 2025 en Berlín. Te informaremos de todos los anuncios a medida que se produzcan y también podrás ver el evento en directo.