El próximo gran lanzamiento de teléfonos y tablets de Samsung será el 4 de septiembre: esto es lo que podemos esperar

Samsung ha anunciado un evento para el 4 de septiembre.

Probablemente veremos la serie Galaxy Tab S11 y el Samsung Galaxy S25 FE.

Otras filtraciones nos han dado una idea clara de lo que podemos esperar de la serie Galaxy Tab S11.

Es una época muy ajetreada para los lanzamientos de smartphones, ya que no solo acaba de salir al mercado la serie Pixel 10 de Google, sino que la serie iPhone 17 probablemente llegará en cuestión de semanas, y Samsung también ha anunciado un nuevo evento de lanzamiento.

Este tendrá lugar el 4 de septiembre a las 11:30, y se retransmitirá en directo en el canal de YouTube de Samsung.

¿Qué se puede esperar? Bueno, Samsung no ha mencionado ningún dispositivo específico en la invitación al evento, pero ha dicho que veremos «tablets premium con IA» y «el nuevo miembro de la familia Galaxy S25», lo que casi con toda seguridad significa la serie Samsung Galaxy Tab S11 y el Samsung Galaxy S25 FE, respectivamente.

[Invitation] Samsung Galaxy Event: Introducing the Galaxy AI Experience to Our Latest Innovations - YouTube Watch On

Las especificaciones y las imágenes ya se han filtrado

Gracias a las filtraciones y los rumores, también tenemos una idea bastante clara de lo que podemos esperar de estos dispositivos y, de hecho, hay nuevas filtraciones sobre la serie Galaxy Tab S11.

En primer lugar, el filtrador @MysteryLupin ha compartido una lista completa de especificaciones del Samsung Galaxy Tab S11. En ella se menciona una pantalla de 11 pulgadas con una resolución de 1600 x 2560 y una frecuencia de actualización de 120 Hz, un lápiz óptico S Pen incluido, un chip MediaTek Dimensity 9400 Plus, 12 GB de RAM, 512GB de almacenamiento, una ranura para tarjetas microSD, una clasificación IP68 y una batería de 8400 mAh con carga de 45 W.

La lista también menciona una cámara trasera de 13 MP, una cámara frontal de 12 MP, cuatro altavoces estéreo, un grosor de solo 5,5 mm y un peso de 484 g.

Así pues, el Samsung Galaxy Tab S11 parece una tablet muy completa a juzgar por esta lista de especificaciones, y el Samsung Galaxy Tab S11 Ultra debería ser aún mejor. Para ello, Android Headlines ha compartido algunas imágenes y vídeos que dan una buena idea de cómo podría ser.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Enviadme noticias y ofertas de otras marcas de Future. Recibe un email nuestro de parte de nuestros colaboradores de confianza o patrocinadores

(Image credit: Android Headlines)

Se puede ver la tablet en colores gris y plateado, con biseles delgados y una pequeña muesca, y una cámara de doble lente en la parte posterior. También se muestran un lápiz óptico S Pen y un teclado accesorio.

Algunas de estas imágenes también incluyen especificaciones, mencionando una pantalla de 14,6 pulgadas, que según filtraciones anteriores probablemente tendrá una resolución de 1848 x 2960. También hemos oído en filtraciones anteriores que el Galaxy Tab S11 Ultra podría tener un chip MediaTek Dimensity 9400 Plus, 16 GB de RAM, una cámara principal de 12 MP, una ultra gran angular de 13 MP y una batería de 11 600 mAh con carga de 45 W.

En cuanto al Samsung Galaxy S25 FE, no hay nueva información al respecto, pero las filtraciones anteriores sobre el S25 FE apuntan a una pantalla de 6,7 pulgadas y 120 Hz, un chip Exynos 2400, 8 GB de RAM y 128 GB o 256 GB de almacenamiento.

También mencionan cámaras de 50 MP, 12 MP y 8 MP en la parte trasera, una de 12 MP en la parte delantera, una batería de 4500 mAh o 4900 mAh y una carga de 45 W.