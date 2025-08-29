El Samsung Galaxy S26 Ultra podría presentar cambios importantes en sus cámaras y diseño, pero es posible que le falte una especificación clave

El Samsung Galaxy S26 Ultra podría tener una isla de cámaras

Al parecer, esto es necesario debido a las mejoras en las cámaras principal y teleobjetivo

Sin embargo, es posible que no se aumente la capacidad de la batería

El Samsung Galaxy S26 Ultra será una mezcla de grandes mejoras y especificaciones completamente sin cambios, si nos basamos en las últimas filtraciones, pero comencemos con las mejoras que se rumorean.

Según el sitio surcoreano Newsis (a través de SamMobile), el Galaxy S26 Ultra tendrá una isla de cámaras. Se trata de un diseño de cámara que no hemos visto en esta línea de teléfonos desde el Samsung Galaxy S21 Ultra, ya que los modelos posteriores tienen lentes que sobresalen directamente de la parte trasera.

Según este informe, el cambio a una isla de cámara en el Galaxy S26 Ultra es necesario para dar cabida a las mejoras en la cámara principal y el teleobjetivo del teléfono.

La fuente no especifica cuáles son estas mejoras, pero ya hemos oído en varias ocasiones que la cámara principal del Galaxy S26 Ultra podría tener una apertura más amplia, lo que le permitiría capturar más luz. La cámara teleobjetivo del Galaxy S26 Ultra también podría tener una apertura más amplia, por lo que esas podrían ser las mejoras a las que se refiere aquí.

El informe de hoy tampoco detalla qué forma tendrá la isla de la cámara, por lo que no está claro si se tratará de un retorno al diseño del Samsung Galaxy S21 Ultra o de algo diferente. Pero, en cualquier caso, debería hacer que el teléfono tenga un aspecto muy diferente al del Samsung Galaxy S25 Ultra desde la parte trasera.

Sin refuerzo de batería

Samsung Galaxy S25 Ultra (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Ahora, las noticias menos buenas: SamMobile ha descubierto una certificación china para una nueva batería de Samsung que, según el sitio web, está destinada al Galaxy S26 Ultra y tiene una capacidad de 5000 mAh, igual que la batería del Galaxy S25 Ultra.

Aunque no es pequeña, es una capacidad inferior a la de muchos teléfonos rivales, y es una capacidad que Samsung parece muy reacia a superar.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Enviadme noticias y ofertas de otras marcas de Future. Recibe un email nuestro de parte de nuestros colaboradores de confianza o patrocinadores

Aun así, incluso si esta batería acaba en el Galaxy S26 Ultra, es posible que el teléfono tenga una mayor autonomía gracias a un chip más eficiente, y algunos informes también sugieren que podría ofrecer una carga más rápida de 65 W.

Sin embargo, no esperamos ver el Samsung Galaxy S26 Ultra hasta enero, por lo que hay mucho tiempo para que surjan otras filtraciones que contradigan estas.