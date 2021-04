Arvostelussa Sonos IKEA Symfonisk -kaiutinhylly

IKEA ja Sonos ovat omilla erikoisalueillaan markkinoiden tunnetuimpia nimiä. Näinpä kaksikon yhteistyöhön suhtauduttiin suurin odotuksin, sillä onhan älykaiuttimien soluttaminen osaksi sisustusta mielenkiintoinen mahdollisuus. Nyt sekä kaiutinlamppu sekä kaiutinhylly on upotettu osaksi Symfonisk-tuoteperhettä.

Ainakin puitteet ovat kohdillaan. Siinä missä Ikea on maailmanlaajuisesti tunnettu huonekaluvalmistaja, Sonos on tunnettu useamman huoneen kattavista äänijärjestelmistä. Kahden osaavan valmistajan yhteistyö tuntuukin olevan mahdollisuuksia täynnä, eikä yleensä varsin kalliin Sonos-tuoteperheen siirtyminen edullisempiin vaihtoehtoihin kuulosta pahalta sekään.

Samalla ajatus herättää epäilyksiä. Onko äänentoistollinen lamppu tai kirjahylly oikeasti muuta kuin pelkkä hauska kuriositeetti?

Testiemme perusteella voimme sijoittaa Symfonisk-kaiutinhyllyn näiden kahden ennakkoajatuksen välimaastoon. Se ei nouse Sonos-kaiuttimien ykköseksi, mutta tarjoaa riittävän äänenlaadun sekä tyylin pitämään valmistajien mainetta yllä.

Ennen kuin siirrymme asiaan, suosittelemme avaamaan arvostelumme Symfonisk-kaiutinlampusta toiseen välilehteen ja perehtymään siihen samassa yhteydessä.

Päivitys: Käyttömukavuutta voi lisätä erikseen myytävällä Symfonisk-kaukosäätimellä. Se on saatavilla niin ikään IKEA:n myymälöistä 14,99 euron hintaan.

Hinta ja saatavuus

Symfonisk-kaiutinhylly on on sarjan edullisempi vaihtoehto. IKEA-yksinoikeus kustantaa 99,95 euroa kappaleelta. Brändin toinen vaihtoehto Symfonisk-kaiutinlamppu tuplaa hinnan maksamalla 199 euroa.

IKEA kauppaa erikseen mallin kaveriksi myös Symfonisk-kaukosäädintä. Sen hinta on 14,99 euroa.

Muotoilu

Muotoilu paljastaa IKEA-taustan välittömästi. Kyseessä ei ole pelkästään seinälle kytkettävä älykaiutin, vaan se oikeasti kestää myös kirjahyllynä. Kaiuttimen päälle voi asettaa iltaluettavaa, huonekasveja tai muita esineitä kolmen kilogramman edestä. Malli näyttää seinällä siistiltä ja valmistajansa näköiseltä.

Kaiuttimen asentaminen seinähyllyksi on näppärä vaihtoehto vaikka et asettaisikaan sen päälle koriste-esineitä. Tämä parantaa kuuntelukokemusta erityisesti silloin, kun kaiutinhyllyt on yhdistetty äänentoistolaitteiston takakaiuttimiksi.

Vaikka hyllymäinen rakenne luonnollisesti suosii vaakasuoraan asentamista, ei tämä ole millään tavalla pakollista. Pystysuoraan aseteltu kaiutin soluttautuu esimerkiksi kirjojen väliin hauskalla tavalla ilman äänenlaadun heikentymistä.

(Image credit: Andrew Murphy / TechRadar)

Symfonisk-kaiutinhylly on muotoilultaan varsin vaatimaton ja huomaamaton. Olipa se asennettu seinälle tai jätetty kirjahyllyyn näytille, ei se varasta huomiota muulta sisustukselta. Tiilimäinen muotoilu helpottaa irtoesineitä kaihtavien onneksi piilottamista.

Varsinainen käyttöönotto on helppoa. Symfoniskissa on liitäntäpaikat virtapiuhalle sekä verkkokaapelille. Vaikka jälkimmäinen ei Wi-Fi-yhteyden vuoksi ole tarpeen, suosittelemme sen käyttämistä. Piuhallinen ratkaisu on vakaampi ja luotettavampi kuin langaton yhteys.

Kaiuttimen etuosan kangaspeite on varsin puhdas ja koruton. Mukana on painikkeet toiston aloittamiselle ja pysäyttämiselle sekä säätimet volyymin hallintaan. Sonosin oman sovelluksen takia on kuitenkin todennäköistä, että et joudu käyttämään painikkeita kovinkaan usein.

Ominaisuudet

(Image credit: Andrew Murphy / TechRadar)

Symfonisk-kaiutinhylly ei ole vain IKEA-mallistoon kuuluva erikoismalli. Se on yhteistyöstä huolimatta täysiverinen Sonos-kaiutin, joka tukee kaikkia samoja perusominaisuuksia kuin valmistajan muutkin mallit. Merkittävin ero on Bluetooth-yhteyden poissaolo, jonka sijasta hyödynnetään kodin verkkoyhteyttä. Tämän avulla Apple AirPlay sekä Spotify Connect toimivat onneksi ongelmitta.

Kaiutin on yhdistettävissä Sonos-älykaiutinjärjestelmään, jolloin kahden Symfonisk-kaiuttimen liittämisellä saa aikaan stereoäänen. Mikä vaikuttavinta, kaiutinhyllyt on liitettävissä osaksi valmista Sonos-kotiteatteria. Mikäli käytössäsi on esimerkiksi Sonos Beam, Playbar, Playbase tai Sonos Amp, saat luotua hyllyistä esimerkiksi takakaiuttimet 5.0- tai 5.1-äänijärjestelmään.

Edullisen hinnan ei kannata antaa hämätä. Symfonisk-kaiuttimille on luvattu sama päivitystuki kuin Sonosin muillekin kaiuttimille. Ainoa merkittävämpi puute koskee äänikomentoja, jotka loistavat poissaolollaan.

Suorituskyky

(Image credit: Andrew Murphy / TechRadar)

Kuten Sonosin kaiuttimille on tyypillistä, myös Symfoniskin käyttöönotto osoittautuu erittäin helpoksi. Vaivaa kannattaa kuitenkin nähdä, sillä Sonos-sovelluksen avulla voi hioa äänenlaatua entistä paremmaksi. Kaiken keskiössä on TruePlay-teknologia. Sen sekä puhelimen tai tabletin mikrofonin avulla saa analysoitua huoneen pinnat sekä elementit, jonka avulla kaiuttimen asetukset kytkeytyvät tilaan sopivaksi.

Sovelluksen avulla voi hienosäätää ääntä aina bassosta lähtien. Yleensä emme suosittele näiden parissa näpertämistä kuin äänenlaatuun syvällisemmin perehtyneille, mutta Symfoniskin tapauksessa tilanne on hitusen toisin. Koska kaiutinhyllyn voi sijoittaa käytännössä minkälaiseen tilaan tahansa, kannattaa ääniasetukset käydä asennuksen yhteydessä läpi.

Asetimme kaiuttimen testin yhteydessä paksun puupöydän päälle. Havaitsimme äänen saavan lisäpotkua sekä -eloa tiputtamalla bassoa aavistuksen pienemmälle ja kytkemällä Sonosin Loudness-ominaisuuden pois päältä.

Kaiutinhyllyn kohdalla on luonnollista, että monet ovat skeptisiä äänenlaadun suhteen. Yllätys on kuitenkin iloinen. Symfoniskin äänentoisto on tarkkaa ja kokonaisvaltaista, eikä musiikki tunnu isommassakaan tilassa jäävän ponnettomaksi.

Kuten edullisen hinnan perusteella voi arvata, skaala ei yllä aivan huippumallien tasolle. Kaikkinensa ääni on kuitenkin hyvässä tasapainossa ja kaiuttimen työtä on ilo kuunnella. Suosittelemme hiljentämään bassoa oletusarvoa pienemmäksi, mikä avaa äänimaisemaa entistä laajemmaksi. Tämä poistaa alkuperäisten asetusten tukkoisuutta selvästi.

(Image credit: Andrew Murphy / TechRadar)

Kokonaisuutena Symfonisk-kaiutinhylly on hyvä peruskaiutin, joka nousee arvoonsa oikein asennettuna ja säädettynä. Se pärjää musiikkitoistossa hyvin, vaikka luonnollisestikaan yli tuplasti kalliimman Sonos One -kaiuttimen syvyyteen se ei yllä. Kaikkinensa Symfonisk on kuitenkin laadukas palanen osaksi kodin älykaiutinjärjestelmää.

Yhteenveto

Symfoniskin kohdalla on syytä asettaa odotukset sopivalle tasolle. Alle satasen hintainen kaiutinhylly ei tarjoa Sonos One -kaiuttimien tasoista äänentoiston ilotulitusta, mutta samalla se tarjoaa edullisen tavan päästä osaksi Sonosin tuoteperhettä.

Kaiutinhyllyn kohdalla kehut kohdistuvat sen hintaan sekä kauttaaltaan laadukkaaseen äänenlaatuun. Kokonaisuus ei räjäytä pankkia, mutta on kuitenkin mainio ensiaskel tai lisäys koko kodin kattavaan äänentoistojärjestelmään.