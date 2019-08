IKEA aikoo "investoida merkittävästi" älykkääseen asumiseen

IKEA löi hiljaittain tumppuut yhteen Sonoksen kanssa julkaistessaan kaksi älykkään asumisen tuotetta: integroidulla kaiuttimella kruunatun Symfonisk-yövalaisimen ja kirjahyllyyn suunnitellun Symfonisk-kaiuttimen. Ruotsalaisyhtiön aluevaltaus älykkääseen asumiseen on kuitenkin vasta alussa.

Huonekalujätti kertoi julkaisemassaan tiedotteessa perustavansa oman älykkääseen asumiseen keskittyvän Home Smart -yksikkönsä, josta tulee "itsenäinen liiketoimintayksikkö Ikea of Swedenille". IKEA paljasti myös "investoivansa merkittävästi Home Smart -yksikköön nopean kehityksen takaamiseksi".

Vaikka yhtiön liiketoimintarakenne on varsin monimutkainen, tiedote tarkoittaa käytännössä sitä, että yhtiö on sitoutunut panostamaan entistä enemmän älykkääseen asumiseen. On myös mahdollista, että IKEA jatkaisi menestynyttä yhteistyötään Sonoksen kanssa ja lisäisi valikoimiinsa myös muita vastaavia tuotteita.

Asumisen supertrendi

Home Smart -projekti käynnistyi jo vuonna 2012, mutta kuluttajat saivat nähdä ensimmäiset älykkään asumisen tuotteet vasta vuonna 2015. IKEA julkaisi tuolloin langattomilla latureilla varustetun huonekalumallistonsa.

Yhtiö on julkaissut siitä lähtien monia muitakin älykkäitä (ja vähemmän älykkäitä) huonekaluja, johon on integroitu erilaista tekniikkaa. Yksi suosituimmista tuotteista on ollut Trådfri-älyvalaisinmallisto, joka pystyy kommunikoimaan Applen HomeKitin, Google Homen ja Amazon Alexan kanssa.

IKEA ei maininnut tiedotteessaan vielä mitään tiettyjä tuotekategorioita, mutta voinemme olettaa yhtiön ainakin laajentavan älykkään asumisen tuotevalikoimaansa, sillä Home Smart -yksikön johtaja Björn Block kertoi yhtiön kehitystyön olevan "vasta alussa".