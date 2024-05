Sony vahvisti State of Playn esittelevän 14 PS5- ja PSVR 2 -peliä

Sony on vahvistanut pitkään huhuissa pyörineen State of Play -esittelytilaisuuden. Tapahtuma järjestetään Suomen aikaa toukokuun 31. päivä ja sen keskiössä on 14 PlayStation 5- ja PSVR 2 -peliä.

Asiasta tiedotettiin kattavasti PlayStationin virallisessa blogissa. Viestissä kerrottiin sisällön tarjoavan "lisätietoja PS5- ja PSVR 2 -peleille sekä katsauksen PlayStation Studiosin loppuvuoden julkaisuihin".

Tilaisuus käynnistyy torstain ja perjantain välisenä yönä kello 01:00 Suomen aikaa. Yöunia ei tarvitse kuitenkaan kokonaan jättää välistä, sillä 14 peliesittelyn mittainen show kestää roimat puoli tuntia. Lähetys on katsottavissa YouTubessa, Twitchissä ja TikTokissa. Koska tilaisuutta välitetään eri lähteistä, varoittaa Sony sen sisällöstä. Luvassa lieneekin sekä väkivaltaisempaa että suojattua sisältöä.

Tiedotteen mielenkiintoisinta antia on maininta loppuvuodesta ilmestyvistä "PlayStation Studiosin peleistä". Emme vielä nimittäin tiedä sitä, mitä Sonyn omat studiot ovat suunnitelleen vuoden jälkimmäiselle puoliskolle. Sonylla lienee jotain ässiä hihassa, sillä tällä hetkellä julkaisukalenteri on turhankin tyhjä.

Tuoreimmat huhut vihjailevat uudesta Astro Bot -pelistä. Ja kun PSVR 2:n suosio on jäänyt sanalla sanoen vaatimattomaksi, lienee Sonylla takataskussa joitakin VR-teknologiaa hyödyntäviä hittipelejä. Näiden avulla kalliille laitteistolle voisi hyvinkin löytyä uusia potentiaalisia ostajia.

Tänään on kerrottu Sonyn työstävän PSVR 2:n PC-adapteria, joten tästäkin saatetaan kuulla lisää State of Playn lomassa. Emme myöskään täysin sulje laskuista lisätietoja PS5 Pro -konsolista, jota on povattu saapuvaksi tämän vuoden aikana.

