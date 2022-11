Parhaat PS5-kuulokkeet 2022: nosta pelikokemuksesi äänenlaatu uudelle tasolle

PS5 Pulse 3D on erinomainen vaihtoehto pelikuulokkeita etsivälle.

Parhaat PS5-kuulokkeet voivat parantaa pelikokemusta merkittävästi. Kuulokkeissa yksi ominaisuus on hieno ulkoasu, mutta upeinkaan muotoilu ei auta silloin, kun äänenlaatu ei ole kohdillaan. Mikäli olet etsimässä parhaita mahdollisia PlayStation 5 -kuulokkeita, olet oikeassa paikassa.

Sonyn lippulaivakonsolin suunnittelussa panostettiin äänenlaatuun PS5:n patentoidun 3D-äänitekniikan avulla. Parhaat PS5-kuulokkeet korostavat peliin uppoutumisen tunnetta. Suuret pelit, kuten The Last of Us Part 1, Gran Turismo 7 ja Horizon Forbidden West, ovat olleet erityisesti konsolin 3D-ääniominaisuuksien kärjessä.

Mitä ikinä tarvitsetkaan, olemme koonneet hienon valikoiman aiemmin testaamiamme kuulokkeita. Listaamamme kuulokkeet eivät vain kuulosta hyvältä, vaan ne täyttävät myös kaikki yleisimmät vaatimukset. Nämä ovat parhaita PS5-kuulokkeita, joita voit ostaa tällä hetkellä.

Parhaat PS5-kuulokkeet lyhyesti

PS5 Pulse 3D Wireless Headset - Testivoittaja

PlayStation Platinum Wireless Headset - Langattomat pelikuulokkeet PS5:lle

Epos H3 - Huippuluokan äänenlaatu

SteelSeries Arctis 7P Wireless Headset - Täydellinen PS5-yhteensopivuus

Astro Gaming A 50 Wireless Headset - Pelikuulokkeet latausalustalla

Parhaat PS5-pelikuulokkeet 2022

Pulse 3D Wireless ottaa kaiken ilon irti Sonyn tilaäänestä. (Image credit: Sony)

Sonyn langattomat Pulse 3D Wireless Headset -pelikuulokkeet ovat ihanteellinen lähtötason valinta PS5:lle. Ne on suunniteltu yksinomaan saamaan kaikki irti konsolin 3D-äänitekniikasta. Emme kuitenkaan olleet kovin vaikuttuneita siitä, miten se käsittelee tilaääntä. Myös 12 tunnin akunkesto jättää toivomisen varaa. Näillä osa-alueilla muut alla suosittelemamme kuulokkeet loistavat.

Onneksi muutamat kompromissit näkyvät hintalapussa. Alle 90 euroa maksavat kuulokkeet ovat edullinen vaihtoehto niille, jotka haluavat uudet ämyrit konsolinsa rinnalle. Kuulokkeiden 40 mm elementit pystyvät tuottamaan hyvin tasapainoisen äänen, minkä lisäksi malli toimii saumattomasti PS5:n kanssa.

Mikäli akku loppuu pelaamisen aikana kesken kiivaimman taiston, kuulokkeita voi käyttää piuhan kanssa. 2,5 Ghz:n palikka mahdollistaa myös PlayStation Pulse 3D Wireless Headsetin käytön PC:llä. Tämä tarkoittaa, että kyseessä on monia kilpakumppaneitaan monipuolisempi vaihtoehto.

Lue arvostelu: Sony PS5 Pulse 3D Wireless Headset

PlayStation Platinum -pelikuulokkeet eivät ole Suomessa myynnissä, mutta niiden käyttömukavuus tekee tilaamisesta hyvän vaihtoehdon. (Image credit: Sony)

PlayStation Platinum Wireless Headset Helppo käyttöönotto ja erinomainen äänenlaatu Osta, koska + Uskomattoman hyvä äänentoisto + Erittäin pehmeät korvatyynyt + Loistava hinta-laatusuhde Älä osta, koska - Häiritsevä muotoilu - Surround-äänestä puuttuu terävyys - Muoviosat tuntuvat haurailta - Saatavuus Suomessa

PlayStation Platinum Wireless Headset -kuulokkeet korvilleen laskevaa odottaa poikkeuksellisen hyvä äänenlaatu. 50 mm ajureilla varustettu malli tarjoaa jysäyttävän äänikokemuksen silloin, kun tilanne ruudulla kääntyy hektiseksi.

Kuulokkeiden materiaalivalinnat ovat kuitenkin hieman huolestuttavia. Kuulokkeet taittuvat puoliksi, mikä on kätevä tilaa säästävä ominaisuus, mutta niiden muoviosat tuntuvat huomattavan haurailta. Kummallinen natina ja räsähdykset ovat turhankin tuttuja ääniä – varsinkaan jos liikutat paljon päätäsi pelatessasi.

Mikäli akku pääsee loppumaan, kuulokkeet voi yhdistää PS5-konsoliin Bluetooth-sovittimen lisäksi myös langallisesti 3,5 mm:n liitännällä.

Mikrofoni on sisäänrakennettu kuulokkeisiin huomaamattomasti. Peliseuramme vakuutti testi-illan päätteeksi, että äänenlaatumme oli erittäin tyydyttävällä tasolla. Pelitaitojen kohdalla ei vastaavia kehuja kuitenkaan kuultu.

Lue arvostelu: PlayStation Platinum Wireless

(Image credit: EPOS)

Epos H3 -kuulokkeet ovat mahtavat kaikin puolin, ja erityisesti ne loistavat kaikista tärkeimmillä osa-alueilla: äänenlaadulla, mikrofonin kirkkaudessa ja käyttömukavuudessa. Olimme vaikuttuneita siitä, kuinka yksityiskohtaiselta Epos H3 kuulosti suosikkipelien yhteydessä. Lisäksi kuulokkeet käsittelevät PS5:n 3D-ääntä erityisen hyvin.

Epos H3 toimii langallisesti kaikissa laitteissa, joissa on 3,5 mm:n kuulokeliitäntä. Tämä lisää joustavuutta, jos haluat enemmän vastinetta rahoillesi ja pelaat monilla eri alustoilla. Valitettavasti vaikkapa reissukäyttöön mallista ei kuitenkaan ole, sillä mikrofonin irtoamattomuus estää Epos H3 -kuulokkeiden olevan mitään muuta kuin kotikäytössä. Mikki on kuitenkin erinomainen ja siinä on helppokäyttöinen mykistystoiminto.

Huomasimme myös, että Epos H3 on yksi mukavimmista kuulokkeista, joita olemme käyttäneet. Pehmeä pehmustetyyny ja kevyesti kääntyvät korvakupit eivät tiukkuudestaan huolimatta tunnu painavan korvia vasten ikävästi. Kuulokkeet ovat myös miellyttävän kevyet, ja mikä parasta, malli on materiaaleiltaan tyydyttävän tukeva.

Tällaista kokonaisuutta on helppo suositella.

Lue suomenkielinen arvostelu: Epos H3

SteelSeriesin Arctis 7 -sarjasta on saatavilla vain PS5:lle suunnattu malli. (Image credit: SteelSeries)

Erityisesti Sonyn uuden sukupolven laitteistoa varten suunniteltu SteelSeries Arctis 7P on erinomainen vaihtoehto PS5:lle pelikuulokkeita etsivälle. Valitettavasti muualla niiden suorituskyky on kehnoa, mutta jos olet vain kiinnostunut käyttämään näitä pelaamiseen, lue eteenpäin.

SteelSeries Arctis 7P:ssä on sisäänvedettävä mikrofoni. Kuulokkeet tarjoavat hyvän äänenlaadun pelaamiseen ja mainion akkukeston. Hiihtolasityylinen pääpanta varmistaa mukavan istuvuuden useimmille päätyypeille, mutta kaikkien makuun se ei ole. Pidämme myös mikrofonin mykistysvalosta, joka ilmoittaa mikrofonin ollessa mykistetty. On myös kätevää, että näitä kuulokkeita voi käyttää myös 3,5 mm kaapelilla.

Valkoinen ja sininen värimaailma tarkoittaa myös sitä, että ne eivät näytä oudoilta PS5:n ja DualSense-ohjaimen kanssa; olettaen siis, että et ole vaihtanut johonkin Sonyn värikkäimmistä ohjaimista tai etulevystä.

Jos olet huolissasi estetiikasta ja haluat pelaamiseen erinomaisesti sopivat kuulokkeet, nämä voivat olla hyvä valinta.

Lue arvostelu: SteelSeries Arctis 7P

Astro A50 sisältää erillisen lataustelineen, joka pitää kuulokkeet näppärästi paikallaan. (Image credit: Astro)

Astro Gaming A50 Wireless Headset Korkealuokkainen ääni Osta, koska + Vakaa langaton yhteys + Loistava ääni + Käytännöllinen latausasema Älä osta, koska - Kallis - Rajallinen laitetuki

Kun kuulet nimen ”Astro”, ajattelet todennäköisesti joko Astro Botia tai korkealaatuisia pelikuulokkeita. Yrityksen maine on hyvin perusteltu, ja Astro A50 Wireless Gaming Headset on jälleen yksi tuote, joka saa kilpailevat yritykset hieman kateellisiksi.

Astro A50 on kallis vaihtoehto, mutta se tarjoaa kattavan paketin. Kuulokkeiden äänentoisto on suunniteltu saaman eniten irti peleistä eikä bassosta ole todellakaan puutetta. Osa ominaisuuksista yksinkertaisesti parantaa elämänlaatua arjen pelihetkien aikana.

Langaton tukiasema lataa kuulokkeet silloin kun niitä ei käytetä, joten akku ei todennäköisesti lopu koskaan. Mikrofonin mykistystoiminto on niin ikään yksinkertainen ja tehokas. Kuulokkeet ovat myös uskomattoman mukavat, ja niissä on pehmeä pehmustetyyny korvakuppien ympärillä. Näitä kuulokkeita voi käyttää tuntikausia ilman ongelmia.

Lue arvostelu: Astro Gaming A50 Wireless Headset

Pelikuulokkeet PS5:lle - Kysymykset ja vastaukset

Onko olemassa virallisia PS5-kuulokkeita?

Langaton Pulse 3D on Sonyn virallinen PS5-pelikuulokemalli, joka on ensimmäinen kohde yllä olevassa osto-oppaassamme. Jos ostat PS5-kuulokkeet ensimmäistä kertaa, Pulse 3D on fantastinen lähtökohta suhteellisen alhaisen hinnan ja helppokäyttöisyyden ansiosta. Myös mikrofoni sekä helppokäyttöisyys puhuvat mallin puolesta.

Valitettavasti ne eivät suoriudu aivan niin hyvin muilla osa-alueilla, joilla muut ja usein kalliimmat PS5-kuulokkeet pärjäävät. Ensinnäkin akun käyttöikä on heikot 12 tuntia. Vielä pahempaa on, että Pulse 3D ei hyödynnä konsolin uskomatonta 3D-ääntä yhtä hyvin kuin monet kilpailijat. Ne ovat edelleen loistava valinta ensimmäisiksi PS5-kuulokkeiksi, mutta pienellä lisäsatsauksella voi saada enemmänkin.

Kuinka yhdistän kuulokkeeni PS5:seen?

Vastaus riippuu siitä, ovatko kuulokkeet langallisia vai langattomia. Jos kuulokkeet ovat langalliset, voit liittää ne konsoliin USB:n tai langattoman DualSense-ohjaimen 3,5 mm -kuulokeliitäntään.

Langattomat kuulokkeet voivat muodostaa yhteyden PS5-konsoliin Bluetoothin avulla. Voit yhdistää kuulokkeet välittömästi PS5:een kytkemällä Bluetooth-sovittimen konsoliin. Tämä dongle eli sovitin toimitetaan yleensä langattomien kuulokkeiden mukana.

Toimivatko PS5:n pelikuulokkeet muilla laitteilla?

Vastaus on lähes aina kyllä, mutta matkassa on muutama mutka. Yleensä Bluetooth-yhteys toimii kaikilla laitteilla, minkä lisäksi piuhan käyttäminen tekee laitteista toimintavarmoja.

Sen sijaan osa ominaisuuksista voi olla laitekohtaisia. Erityisesti PS5-konsolin 3D Audio on yksinomaan Sonyn konsolin ominaisuus. Tilaääni ei siis välttämättä toimi muilla alustoilla. Sama toimii myös toisin päin, eli Xbox Series X:lle tarkoitetut pelikuulokkeet eivät pääse aina oikeuksiinsa PS5:n kanssa.

On syytä pitää mielessä, että kaikki tämän osto-oppaan pelikuulokkeet toimivat myös PS4-, PS4 Slim- ja PS4 Pro -konsoleissa. Eli lisäarvoa on, jos haluat käyttää niitä Sonyn edellisen sukupolven konsolin kanssa tulevaisuudessa. Julkaisun jälkeisen PS5-järjestelmäpäivityksen ansiosta 3D-ääni voidaan nyt ottaa käyttöön myös television kaiuttimien kautta, vaikka kuulokkeet ovatkin edelleen ylivoimainen tapa kokea tämä.

Mitä kannattaa huomioida PS5-pelikuulokkeita ostaessa?

PS5-kuulokkeita ostaessa on pidettävä muutama tärkeä ominaisuus mielessä. Yleensä sellaisissa kuulokkeissa, joita on mukava käyttää pitkien pelisessioiden ajan, on kristallinkirkas mikrofoni ja upea äänenlaatu, joka herättää parhaat PS5-pelit todella eloon.

Mikrofonin laatu on oleellista mikäli pelaat verkkopelejä ja käytät kuulokkeita keskusteluun. Tätä kannattaa kuitenkin pohtia hetken aikaa. Jos haluat käyttää kuulokkeita esimerkiksi junassa, täytyy mikrofonin olla joko irrotettava tai piilotettava. Ja jos etsit äänilaitetta vain yksinpelejä varten, voit valita myös mallin, jossa ei ole lainkaan mikrofonia. Tätä ei kuitenkaan kannata tehdä harkitsematta asiaa. Jos nimittäin tulet katumapäälle, ei mikkiä saa jälkikäteen lisättyä.

Arjessa käyttömukavuus on tietysti isoin tekijä, mutta langattomien kuulokkeiden kohdalla on syytä huomioida myös akkukesto. Jos et muista laittaa ämyreitä aina pelisession jälkeen piuhan jatkeeksi, saattaa puhti loppua joskus kriittisellä hetkellä.

Äänen suhteen on hyvä huomioida PS5:n 3D Audio. Osa pelikuulokkeista tukee äänitekniikkaa, mutta monet halvemmat eivät. Tämä ominaisuus kannattaakin olla mukana erityisesti silloin, kun hankit kuulokkeita vain PS5-konsolin kaveriksi.

Saatat myös etsiä tarkempia ominaisuuksia, kuten langatonta yhteyttä, mahdollisuutta muodostaa yhteys Bluetooth-laitteeseen tai kuulokkeita, joita voi käyttää käytännössä kaikessa, mukaan lukien PS5:lla pelatessa. Mikäli olet pääsääntöisesti PC-pelaaja, jotkut parhaista PC-pelikuulokkeista toimivat myös PS5:lla.