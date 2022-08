Arvostelussa SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless

SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless edustaa pelikuulokkeiden tulevaisuutta. Siinä on pitkä akkukesto, äärimmäinen käyttömukavuus ja Arctis-kuulokkeille luontainen loistava äänenlaatu. Jos kaipaat pelaamista varten korkealaatuista ääntä, monipuolisuutta ja mukavuutta, tämä on valintasi.

SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless: Pika-arvio

SteelSeries Arctis Nova Pro Wirelessin julkaisu saattaa olla yksi pelitarvikehistorian käänteentekevimpiä tapahtumia. Kyseessä on monikäyttöinen ja liitettävyyden osalta kattava kuuloke, josta löytyy käytännössä kaikki mitä parhaalta pelikuulokkeelta voisi edes kaivata: yksityiskohtainen ääni, immersiivinen äänimaailma, pitkä akkukesto ja lyömätön käyttömukavuus.

Tosin myönnettäköön allekirjoittaneen olleen jo pitkän aikaa Arctis-tuoteperheen loistavan äänenlaadun fani. Silti SteelSeriesin kunnianhimoa yhtiön uuden langattoman pelikuulokkeen osalta ei voi kieltää.

Kaikki osa-alueet kuulokkeissa ei kuitenkaan toimi täydellisesti. Esimerkiksi kuulokkeiden omat painikkeet eivät ole täysin intuitiiviset käyttää. Nämä jäävät silti kovin maltillisiksi murheiksi kokonaisuuden osalta.

Ja kaikkivoipia pelikuulokkeita on toki nähty aiemminkin. Toinen kestosuosikki Astro A50 on tarjonnut pelaajille kattavat ominaisuudet jo vuosien ajan, mutta SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless lisää päälle hi-res-äänen ja vastamelutoiminnon.

Toisin sanoen SteelSeries Arctis Nova Pro Wirelessista löytyy kaikki tarvittava. Mitä muuta voisi enää kaivata?

SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless: Hinta ja saatavuus

Paljon se maksaa? 379,99 €

379,99 € Milloin se on saatavilla? Saatavilla nyt

Kaikista ominaisuuksista joutuu tosin pulittamaan maltaita, sillä SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless maksaa 379,99 €. Lisäväriä kaipaavat voivat ostaa erikseen 34,99 € maksavan Nova Booster Packin, jolla pääpannan ja kuulokekannet voi vaihtaa punaiseksi, purppuraksi, vihreäksi tai pinkiksi.

Korkea hinta ei tule tosin yllätyksenä, sillä SteelSeriesin lippulaivakuulokkeet ovat aina pysytelleet samassa hintapisteessä. Samoin monet sen kilpailijoista. SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless tarjoaa kuitenkin rahalle runsaasti vastinetta.

Vertailun vuoksi Astro A50:n hinta on Suomessa edelleen 350 € tuntumassa, mutta siitä uupuu Nova Pro Wirelessissa oleva Bluetooth-liitettävyys ja laajempi taajuusvaste. Audeze Penrose on jo vajaan satasen edullisempi 299 € hintaluokassa, mutta se ei taas tue yhtä montaa laitetta, eikä siinä ole samanlaista käyttömukavuutta tai vastamelutoimintoa.

Arvosana: 3,8 / 5

SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless: Muotoilu

Kaunis perinteistä kuuloketta muistuttava muotoilu

Tukee useita laitteita ja alustoja

Yksi monipuolisimmista testaamistamme kuulokkeista

SteelSeries Arctis Nova Pro Wirelessissa on upeannäköinen, tyylikäs ja ylellinen muotoilu, ja jota on mukava käyttää. Sen liitettävyys on niin ikään ensiluokkainen. Vaikka kuulokkeiden painikkeet voisivat olla hieman paremmat ja kuulokekupit aavistuksen hengittävämmät, kyseessä on testaamistamme kuulokkeista selkeästi parhaiten suunnitellut pelikuulokkeet.

Kuulokkeet ovat verrattain kevyet ja painavat ainoastaan 337 grammaa. Keinonahasta tehdyt kuppien pehmusteet ovat muhkeat ja pehmeät, ja kupit itsessään kääntyvät sopiakseen erilaisiin päänmuotoihin. Pääpanta leijuu laskettelulasien lailla kevyesti varsinaisen muovipannan alapuolella tarjoten kevyen ja huomaamattoman pehmusteen.

Kyseinen ratkaisu johtaa äärimmäisen mukaviin pelikuulokkeisiin, jotka sopivat tukevasti lähes kaikenlaisiin päihin. Ainoa toiveemme on oikeastaan se, että tekonahka hengittäisi hieman enemmän.

Muotoilu muistuttaa lisäksi enemmän perinteisiä langattomia kuulokkeita kuin pelaajille suunnattua esteettisyyttä. Kuulokkeet sopivat siten mainiosti myös julkisissa tiloissa käytettäväksi Bluetooth-liitettävyyden kautta. Hyvä esimerkki muotoilufilosofiasta on mikki, joka kätkeytyy lähes saumattomasti osaksi vasenta kuppia, kun se ei ole käytössä. Sisäänvedettynäkin mikkiä voi käyttää puhumiseen, mutta puheenlaatu on huomattavasti parempi mikin ollessa ulkona.

SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless ei ole suinkaan ensimmäinen pelikuuloke, joka yrittää näyttää tavallisilta kuulokkeilta. Razer on tuonut markkinoille samankaltaisia ilmestyksiä, mutta SteelSeries on onnistunut tavoitteessaan todella hyvin. Nova Pro Wireless näyttää yhtä hyvältä niin pelikuulokkeina kuin tavallisina kuulokkeina, jotka voi aivan hyvin ottaa mukaan seuraavalle lomareissulle.

Kuulokkeiden mukana tulee kaksi Fuji-litiumioniakkua, jotka tarjoavat päikseen noin 22 tunnin edestä virtaa. Toinen akuista asennetaan oikean kupin magnetisoidun metallilevyn alle, kun taas toinen odottaa vaihtovuoroaan lataustelakassa.

Kumpaakin akkua voi silti ladata samanaikaisesti. Kuulokkeet voi kytkeä milloin vain USB-C:llä lataukseen, jolloin virtaa saadaan niin kuulokkeissa olevaan akkuun kuin telakassa lepäävään. SteelSeries tarjoaa lisäksi pikalatauksen, jolloin 15 minuutin odotuksella saa lisää mehuja kolmeksi tunniksi.

Harmillisesti kuulokkeiden painikkeet voisivat olla hieman käytännöllisemmät ja sijoitettu luonnollisemmin.

Kuulokkeissa on kaksi erillistä virtapainiketta, joista toinen on varattu Bluetoothille ja toinen langattomuudelle. Kuulokkeet eivät siten sammu kokonaan pelkästään virtapainikkeesta, jos Bluetooth-yhteys on myös päällä. Tällöin laite ylläpitää yhteyden ja jatkaa musiikin soittoa siihen liitetystä lähteestä.

Mukana tuleva telakka mahdollistaa SteelSeries Arctis Nova Pro Wirelessin tuen usealle laitteelle ja alustalle. Kun yhtälöön lisää vielä Bluetooth 5.0 -tuen, kyseessä on yksi monikäyttöisimmistä pelikuulokkeista arvosteluhetkellä.

Telakan avulla kuulokkeet voi yhdistää kahteen eri lähteeseen langattomasti ja samanaikaisesti. Sen käyttö ei ole kuitenkaan välttämättömyys, sillä kuulokkeissa on myös Bluetooth ja 3,5 mm -kuulokeliitäntä. Näiden avulla Nova Pro Wirelessin voi kytkeä mobiililaitteeseen, jolloin se toimii perinteisenä kuulokkeena esimerkiksi lenkillä tai matkoilla.

Muotoilu: 4,6 / 5

SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless: Suorituskyky

Hi-res-ääni (10 Hz - 40 KHz)

Loistava ja yksityiskohtainen ääni

Vastamelutoiminto ei ole kovin hyvä

SteelSeries Arctis Nova Pro Wirelessin taajuusvaste on 10 Hz - 40 kHz, joten se sukeltaa aavistuksen syvemmälle alapäissä ja tukee hi-res-ääntä.

Äänenlaatu on siten aistikas ja tuottaa syvät matalat taajuudet, vaikka volyymi olisi alle 75 %. Vastaavasti diskantit toistuvat upeasti ja yksityiskohtaisesti, eikä keskiäänessäkään ole valitettavaa. Ääni ajaakin asiansa niin äänitehosteisiin pohjautuvien Sablen kaltaisia pelejä pelatessa, Florence and the Machine -yhtyeen Dance Feveriä kuunnellessa tai Preytä katsellessa.

Olemme tosin testanneet pelikuulokkeita, jotka pystyvät tarjoamaan vielä laajemman äänialueen. SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless tuottaa tästä huolimatta loistavan äänimaailman.

Kuulokkeet tukevat lisäksi 360° Spatial Audio -teknologiaa, joten äänenpaikannus on tarkkaa. Pelatessa eri äänielementtien paikannus onnistuu luontevasti ja efektejä pystyy jäljittämään helposti pelkän kuulon perusteella. Tämä antaa edun erityisesti kilpapelatessa, joskin tilaäänen taso vaihtelee laajalti pelistä peliin.

Mikki kuulostaa niin ikään selkeältä ja terävältä ulos vedettynä, mutta sitä voi tosiaan käyttää myös säilytysasennossa. Jälkimmäinen vaikuttaa tosin äänenlaatuun ja varsinkin kavereille tai kollegoille puhuessa suosittelemme vetämään mikin ainakin osittain ulos kupista.

Harmillisesti mikin vastamelutoiminto toimii ainoastaan Windows 10/11:ssä, sillä omien testiemme perusteella mikki ottaa herkästi mukaan myös taustaääniä, kuten ilmastointilaitteen hurinan.

Vastamelutoiminto voisi niin ikään olla laadukkaampi. Se kykenee peittämään suurimman osan äänistä, kuten juurikin ilmastointilaitteen tai ulkoa kuuluvan liikenteen, mutta se ei onnistu estämään kaikkia äänilähteitä.

Tämä tuskin haittaa monia ja kuulokkeiden varsinaisessa tarkoituksessa pelatessa, sillä jäljelle jäävät taajuudet peittyvät usein kuulokkeista kuuluvaan äänen alle. Asia kannattaa silti muistaa, jos kuulokkeet ajatteli ottaa mukaan esimerkiksi lentokoneeseen.

Suorituskyky: 5 / 5

Kannattaako SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless ostaa?

Osta jos...

Haluat korkealaatuista ääntä tukevat pelikuulokkeet

SteelSeries Arctis Nova Pro Wirelessin detaljikas ääni tarjoaa niin matalaa ryminää kuin kauniit diskantit uskomattomalla tarkkuudella.

Haluat yhdet pelikuulokkeet kaikille laitteille

Kuulokkeet tukevat useita laitteita ja alustoja, sekä siinä on Bluetooth. Et siis tarvitse muita kuulokkeita tämän jälkeen.

Etsit käytöltään mukavia kuulokkeita

Arctis Nova Pro Wireless on kevyt ja siinä on pehmeät korvakupit sekä hyvä pito. Sitä ei juuri huomaa käyttäessä.

Älä osta, jos...

Etsit edullisempia vaihtoehtoja

Nämä ovat kalliit pelikuulokkeet. Jos sinulla on kuitenkin ylimääräistä käytettävänä, Arctis Nova Pro Wireless on koko hintansa väärti.

Haluat erinomaiset vastamelukuulokkeet

Harmillisesti vastamelutoiminto ei toimi niin hyvin kuin toivoisi, mutta se estää joidenkin äänien tulemisen läpi.

SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless: Yhteenveto

Hinta-laatusuhde Arctis Nova Pro Wireless on hintava, mutta silti rahansa arvoinen investointi. 3,8 / 5 Muotoilu Siinä on ominaisuuksiltaan rikas, mukava ja kaunis muotoilu. Lisäksi se tukee useita eri laitteita. 4,6 / 5 Suorituskyky Loistava äänenlaatu, erinomainen äänenpaikannus ja selkeä mikki. Vastamelutoiminto voisi tosin olla laadukkaampi. 5 / 5 Yhteensä Markkinoiden paras ja monipuolisin pelikuuloke. 4,5 / 5

Arvosteltu ensimmäisen kerran: Elokuu 2022

