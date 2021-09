PS5 vai PS5 Digital Edition: kumpi PlayStation 5 kannattaa valita?

PlayStation 5 -konsolista on saatavilla kaksi erilaista versiota, joten valinta ei ole aina yksiselitteinen. Kannattaako napata selvästi edullisempi PS5 Digital Edition vaiko 4K Blu-Ray -levyjä pyörittävä perusmalli?

Tätä jaakobinpainia käytäneen monessa kodissa. Koska valinta voi olla haastava, helpotamme valintaasi käymällä tässä artikkelissa läpi eroavaisuudet sekä muut huomioitavat tekijät. Oppaamme avulla saat tarvittavat vinkit sopivimman version hankintaan.

Mutta isoin kysymys on se, voiko mallivalinnassa mennä oikeasti pieleen? Vastaus riippuu siitä, mitä haluat konsoliltasi.

Ulkoisesti konsolit näyttävät käytännössä samalta. Mustan ja valkoisen värin yhdistelmä kuitenkin hämää, sillä mukana on yksi valtaisa eroavaisuus. Siinä missä PS5 mahdollistaa pelilevyjen käyttämisen, täysin digitaalinen versio ei tähän kykene. Valinta siis vaikuttaa pelikirjaston keräämiseen ja käyttämiseen radikaalisti.

Tämän artikkelin kirjoitushetkellä tilanne on kuitenkin entistä hankalampi. Koska Sonyn uutuuskonsoli on valtavan suosittu ja samalla sirupula vaivaa koko teknologiamaailmaa, PS5:n saaminen on kiven alla. Suomessa on nähty pieniä PS5-lisäeriä kuukausittain, mutta Digital Edition -konsolia ei ole rantautunut juuri nimeksikään. Jälleenmyyjillä on myös omat syynsä kannustaa perusmallin hankintaan, jotta konsolin kylkeen voidaan myydä peli tai pari.

Onko PS5 Digital Edition rahojesi väärti? Tarvitsetko todella 4K Blu-Ray -levyaseman, vaikka mediasisältö siirtyy yhä enemmän verkkoon? Valinta on vaikea ja monille periaatteellinen. Osa haluaa omistaa pelinsä fyysisenä upeaa kokoelmaa kasvattaakseen, kun taas toiset eivät jaksa enää säilöä satojen koteloiden satsia paikasta toiseen. Ja onhan sillä hintaerollakin merkitystä.

Syynäämme tässä artikkelissa läpi tarkemmin kaikki merkittävät osa-alueet valinnan kannalta. Tämän avulla saat valittua tarpeisiisi parhaiten sopivan mallin.

Hinta ja julkaisu

Aloitetaan keskeisimmästä numerosta: hinnasta. Paljonko PS5 ja PS5 Digital Edition oikein maksavat?

Molemmat mallit julkaistiin Suomessa marraskuun 19. päivä. Jos valitset perusmallin, kustantaa se Suomessa noin 529 euroa. PlayStation 5 Digital Edition taasen kustantaa 429 euroa.

Hintaeroa on siis satasen verran. Jos päätät säästää Digital Editionin valinnalla, kannattaa huomioida muutamia asioita.

Ensinnäkin konsoli ei sisällä 4K Blu-Ray -levyasemaa, joka on monille kotiteatterista haikaileville hyödyllinen lisä. Irrallisen toistimen maksavat useita satasia, joten säästö saattaa muuttua tulevaisuudessa lisäkustannukseksi.

Toinen nosto koskee fyysisiä pelijulkaisuja. Et siis voi lainata ja vaihtaa pelejä kavereidesi kanssa. Myös jälleenmyyjien käytettyjen pelien hylly muuttuu kannaltasi turhaksi. Tämä saattaa lisätä konsolin elinkaaren aikana pelien hintaa merkittävästi.

Samalla pelien ostopaikkojen määrä romahtaa yhteen: PS Storeen. Vaikka kotikaupunkisi pelikauppa tarjoaisi teoksia houkuttelevaan tarjoushintaan, joudut tyytymään Sonyn oman verkkokaupan hintoihin. Ne ovat yleensä kilpailukykyisiä, mutta poikkeuksia voi tulla vastaan.

(Image credit: Kayane)

Tekniset tiedot

Olemme keränneet tähän PS5:n tekniset tiedot sekä mahdolliset eroavaisuudet mallien välillä. On syytä huomata, että molemmat PS5-versiot ovat teknisen suorituskyvyn osalta identtisiä. Tämä on merkittävä eroavaisuus Microsoftin Xbox Series X:ään ja Xbox Series S:ään verrattuna, jotka eroavat toisistaan merkittävästi.

Ainoa konkreettinen ero konsolien välillä koskee kalliimman PS5:n sisältämää Ultra HD Blu-Ray -levyasemaa. Muutoin laitteet ovat identtiset aina suoritinta ja 825 Gt:n SSD-tallennustilaa myöten.

Suoritin: 8 ydintä / 16 säiettä @ 3,5 GHz, kustomoitu AMD Zen 2

Näytönohjain: ADM Radeonin 10,28 TFLOPS, 36 CUs @ 2,23GHz, kustomoitu RDNA 2 -näytönohjain

Muisti: 16 Gt GDDR6

Optinen asema: Ultra HD Blu-ray (66G/100G) ~10xCAVBD-ROM (25G/50G) ~8xCAVBD-R/RE (25G/50G) ~8xCAVDVD ~3.2xCLV

SSD-kovalevy: 825 Gt, 5,5 Gt/s

PS5-pelilevy: Ultra HD Blu-ray, jopa 100 Gt/levy

Video-ulostulo: HDMI OUT -väylä, tuki 4K 120 Hz -televisioille, 8K-televisioille

Audio: Tempest 3D AudioTech

Mitat: PS5: 390 x 104 x 260 mm

PS5 Digital Edition: 390 x 92 x 260 mm

Paino: PS5: 4,5 kg

PS5 Digital Edition: 3,9 kg

Liitännät: USB-A, USB-C

Yhteydet: Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T)IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1

Kuten mainittua, molempien konsolien sisällä on sisäänrakennettu 825 Gt:n SSD-kovalevy 5,5 Gt/s -siirtonopeudella. Varsinaista käyttötilaa on kuitenkin vain 667,2 Gt. Konsolit ovat painon ja kokonsa puolesta hitusen erilaisia, mutta siihen eroavaisuudet loppuvatkin.

PS5 hyödyntää kolmannen sukupolven AMD Ryzen -suoritinta. Sen kahdeksan ydintä on suunniteltu Zen 2 -arkkitehtuurin ja Navi-näytönohjaimen kykyjä silmälläpitäen. Mitä tulee silmäkarkkiin, näytönohjaimen 36 laskentayksikköä yltävät 2,23 GHz:iin ja 10,28 TFLOPS:n suorituskykyyn. Konsolissa on 16 Gt GDDR6 -muistia 448 Gt/s -nopeudella. Laite pystyy säteenseurantaan (ray tracing), joka mahdollistaa edistyneemmän valaisuteknologian. Tämä on ollut aiemmin huippuunsa viritettyjen pelitietokoneiden yksinoikeus, joten lisäys konsolipuolelle on merkittävä.

3D-ääniteknologia on merkittävä osa PS5:n pelikokemuksia. Tämä on tarjolla molemmissa konsolimalleissa. Immersiivinen 3D-tilaääni luodaan Tempest Enginen avulla, joka tuo kokemukset ympärillesi realistisella tavalla.

PS5 tukee 8K-resoluutiota (tosin vasta päivityksen myötä). Tämä on suurimmalle osalle ainakin vielä ylimääräinen lisä, sillä 1080p- ja 4K-televisiot ovat tällä hetkellä selvästi yleisimmät. Lisäys on silti hyvä tapa tuoda konsolille lisää elinikää, joten myöhemmin hankittava huipputelkkari ei aiheuta PS5:lle ongelmia. Lisäksi PS5 tukee 120 Hz:n virkistystaajuutta. Mikäli käytössä on tähän pystyvä TV-malli HDMI 2.1 -liitännällä, saat kuvasta entistä sulavamman.

Valtaosa peleistä ei hyödynnä kaikkia teknisiä mahdollisuuksia vielä hetkeen. Esimerkiksi Spider-Man: Miles Morales rullaa 60 ruudun kuvataajuudella, jolloin osa yksityiskohdista tosin uhrataan sujuvuuden nimissä.

Valitsitpa kumman konsolin tahansa, laitteen mukana tulee langaton PS5 DualSense -ohjain. Uusi peliväline hyödyntää adaptiivisia liipaisimia sekä haptista tärinää, jotka tuovat kokemukseen merkittävän lisäarvon.

Molemmat konsolimallit pyörittävät PS4-pelejä, joskin Digital Editionin tapauksessa pelit on luonnollisesti oltava digitaalisia. Lisäksi voit hankkia ulkoisen kovalevyn saadaksesi lisätilaa pelikokoelmallesi.

(Image credit: Sony Interactive Entertainment)

Pelit

Pelivalikoimassa ei eroavaisuuksia

Tämä osa-alue on nopeasti läpikäyty. Perusversion ja Digital Editionin välinen ero koskee sitä, toimivatko pelit fyysiseltä levyltä vai eivät. Jälkimmäisen tapauksessa teokset on hankittava digitaalisesti ja asennettava konsolin kovalevylle. Pelien osalta molemmat laitteet pyörittävät kuitenkin täysin samoja teoksia.

Koska laitteiden tekninen suorituskyky on identtinen, molemmat mallit kykenevät 4K-resoluutioon hyvällä ruudunpäivityksellä. Pelikokemuksissa ei siis ole minkäänlaista eroa.

Sony on julkaissut ja julkistamassa konsolilleen monia mainiota pelejä. Nimikkeiden joukossa ovat muun muassa Horizon: Forbidden West, Returnal, God of War: Ragnarok, Final Fantasy 16, Demon’s Soulsin uusioversio sekä Spider-Man: Miles Morales. Kolmannen osapuolen tekijöiltä on puolestaan tarjolla Cyberpunk 2077, Assassin’s Creed: Valhalla ja Resident Evil 8: Village.

Sen sijaan taaksepäin yhteensopivuus voi aiheuttaa parranpärinää. Digital Edition pyörittää sinänsä PS4-pelejä ongelmitta, mutta fyysisiä pelikiekkoja ei levyaseman puuttumisen takia voi luonnollisestikaan käyttää.

Tämän vuoksi vanhat fyysiset PS4-pelit täytyy ostaa PS5:lle erikseen digitaalisesti. Tosin Sony on tullut asiassa vastaan. Konsolille luotu PlayStation Plus Collection -kokoelma sisältää 20 suosittua PS4-peliä, joita pääsee pelaamaan PS Plus -tilauksen avulla. Joukossa ovat muun muassa God of War, Uncharted 4 ja Bloodborne. Kokoelma on varsin kattava ja mukava lisäys uuden konsolin kylkeen. Se ei kuitenkaan auta niitä, jotka ovat keränneet PS4:lle satojen pelien kokoelman. Tällöin Digital Edition aiheuttaa päänvaivaa, ja PS5:n perusmalli on järkevämpi valinta.

(Image credit: Sony)

Yhteenveto

Yhteenveto

Taloudellinen ero on tilanteesta riippuvainen, eikä kaikilla ole mahdollisuutta satsata konsoliin ylimääräistä. Tällöin PS5 Digital Edition tulee perusmallia halvemmaksi ilman kokemusta muuttavia kompromisseja.

Jos kukkarossa riittää katetta, suosittelisimme kaikesta huolimatta valitsemaan levyasemallisen PS5-mallin. Sen avulla saat käyttöösi mainion 4K Blu-Ray -soittimen, minkä lisäksi fyysisten pelien lainaaminen ja hankkiminen tekevät elämästä helpompaa. Saatatkin pitkässä juoksussa säästää pitkän pennin.

Lisäksi pelien, elokuvien ja musiikin tapauksessa on aina syytä pohtia digitaalisten tuotteiden omistamista. Asia ei ole ajankohtainen pitkään aikaan, mutta digipeli ei ole ikinä päätymässä konkreettisesti hyllyysi. Vuosikymmenten päässä voikin tulla vastaan tilanne, että Sony päättää sulkea PS5:n verkkokaupan. Mistä lataat ja hankit pelisi silloin?

Verkko-ominaisuudet ja ladattavat päivitykset ovat muodostuneet keskeiseksi osaksi nykypelaamista. Toisinaan tämä on jopa pakollista, jotta pelin saa ylipäätään toimimaan. Mikäli Sony sulkee palvelimet hamassa tulevaisuudessa, digipelien tilanne on hyvinkin epävarma. Sama toki pätee fyysistä peliä, mutta se on joka tapauksessa toimintavarmempi.

Ja mikäli pelilevysi joskus lakkaa toimimasta, ainakin sinulla on hyllyssä kotelo muistuttamassa pelistä...