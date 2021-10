God of War: Ragnarok: julkaisupäivä, trailerit, uutiset ja huhut

God of War: Ragnarok julkaistaan PS5:lle ja PS4:lle vuonna 2022. Olemme lisäksi viimein saaneet ensimmäiset pelikuvamaistiaiset seikkailusta, kun Kratos pyörähti esiintymässä PlayStation Showcase -tilaisuudessa.

Peli julkistettiin jo syyskuussa 2020, mutta varsinaisia tiedonrippeitä ja muita vahvistettuja yksityiskohtia kerrottiin ennen PlayStation Showcasea erittäin vähäkkäästi. Merkittävin vahvistus koskee kuitenkin julkaisuajankohtaa, joka siirtyi vuodelta vuodella eteenpäin vuoteen 2022.

Esittelypätkä muutti kuitenkin tilannetta selvästi. Nyt meillä on jonkinlainen näkemys siitä, mitä kaikkea Kratos ja Atreus saavat vastaansa hittipelin jatko-osassa. Ragnarok viittaa skandinaavisessa mytologiassa maailmanloppuun, joten ainakin panokset ovat kohdillaan.

Lyhyesti

Julkaisupäivä

God of War: Ragnarok ilmestyy vuonna 2022 PS5:lle ja PS4:lle. Alkujaan pelin oli määrä saapua jo 2021, mutta tätä jouduttiin lykkäämään.

Lykkääntymistä spekuloitiin jo aiemmin, kun Sony ei maininnut pelin saapumisesta 2021 alkuperäisen julkistuksen jälkeen. Sony Santa Monica Studio vahvisti lopulta tiedon kesäkuussa 2021 Twitterissä julkaistulla viestillä.

Olisimme toivoneet näkevämme PlayStation Showcasessa lopullisen julkaisupäivän, mutta tätä joudutaan valitettavasti yhä odotamaan.

Trailerit

Saimme PlayStation Showcase 2021 -tilaisuudessa vihdoin ja viimein kunnollisen vilauksen God of War: Ragnarokista. Pelikuvaa sekä välivideoita esitellyt maistiainen paljasti monia asioita tulevasta seikkailusta. Ensinnäkin taistelu näyttää aivan yhtä väkivaltaiselta kuin aiemminkin, minkä lisäksi edessä on todellakin Ragnarokin kohtaaminen. Mikäli käsite ei ole entuudestaan tuttu, tarkoittaa se skandinaavisessa mytologiassa esiintyvää tapahtumasarjaa, joka johtaa lopulta maailmanloppuun.

Olimme aiemmin nähneet lyhyen teaser-videon syyskuussa 2020. Käytännössä tämän videon sisällön anti koskee tekstiä "Ragnarok is coming" eli "Ragnarok on tulossa".

Uutiset ja huhut

God of War: Ragnarok nähtiin PlayStation Showcase 2021 -esittelyssä

Pitkään jatkuneet spekulaatiot saivat lopulta vahvistuksen, kun God of War: Ragnarok esiintyi osana PlayStation Showcase 2021 -esitystä. Emme vielä saaneet varsinaista julkaisupäivää, mutta lopullinen nimi God of War: Ragnarok vahvistettiin. Lisäksi yllä oleva traileri näki päivänvalon.

Ohjaaja Cory Barlog kommentoi nimeä esityksen jälkeen Twitterissä.

PS4-pelin PS5-päivitys lisämaksusta

Horizon Forbidden West -teoksen hämmennystä herättänyt PS5-päivitysprosessi saai Sonyn avaamaan sanaisen arkkunsa uuden God of Warin osalta. Samalla japanilaisyhtiö kertoi ylipäätään miten PS4-version päivitys PS5:lle tulevaisuudessa tapahtuu.

God of Warin jatko-osa mainittiin erikseen. Päivitys uuden sukupolven versioon maksaa kympin verran, mikäli käytössä on entuudestaan PS4-versio.

Milloin on seuraava State of Play -esitys ja nähdäänkö God of War siinä?

Edellisestä vahvistetusta tiedosta alkaa olla varsin pitkä aika, ja huhujen mukaan God of Warin jatko-osa esiintyy seuraavassa PlayStation State of Play -esityksessä. Sony ei ole mukana Gamescom 2021 -tapahtumassa, ja kun E3 2021 jäi niin ikään väliin, odotetaan esittelyn tapahtuvan elokuussa. Analyytikko Robert Serrano arvioi ajankohdaksi elokuun 12. päivän, jolloin kerrottaisiin God of War: Ragnarokista, Horizon: Forbidden Westistä sekä PSVR 2:sta.

Kun Horizon: Forbidden Westin viivästyminen vuodelle 2022 paljastui, Serrano arveli uudessa twiitissään PlayStationin tilaisuuden tapahtuvan syyskuun 16. päivä. Tuolloin on Serranon mielestä aikomuksena esitellä tulevien julkaisujen yksityiskohtia sekä kehitystä. Arvion mukaan 40 minuuttia kestävä show sisältää myös God of War -maistiaisen.

Käännämmekin katseemme syyskuussa kohti PlayStationin videopalveluita, jotta kuulisimme lisätietoja PS5:n tulevista peleistä ja erityisesti uudesta God of Warista. Sony ei ole tätä kuitenkaan vahvistanut.

Peli julkaistaan "kun se on valmis", kommentoi luova ohjaaja

Kun God of War: Ragnarok ei esiintynyt helmikuun State of Play -tapahtumassa, herätti se kummastusta. Santa Monica Studiosin luova ohjaaja Cory Barlog kommentoi hiljaisuutta Twitterissä niille, jotka olivat uteliaita kehitystyön edistymisen suhteen.

"Peli on valmis kun se on valmis" ei kerro sen enempää, eikä edes God of War: Ragnarokia mainittu nimeltä. On kuitenkin lähes varmaa, että kommentti liittyy nimenomaan Kratosin seuraavaan seikkailuun. Toistaiseksi julkaisuikkuna on vuodelle 2021, mutta huhujen mukaan tämä saattaa viivästyä. Olemme kuitenkin samaa mieltä Barlogin kanssa siitä, että viimeistely on varmasti kaikkien etu.

Julkaistaan myös PS4:lle

PlayStation Studios -pomo Herman Hulst vahvisti uuden God of Warin saapuvan myös PS4:lle. Asiaa sivuutettiin PlayStation Blog -viestissä.

"Kun pelin kehittäminen sekä PS4:lle että PS5:lle on järkevää — kuten Horizon Forbidden Westin, seuraavan God of Warin tai GT7:n tapauksessa — tutkimme sitä tietysti. Jos PS4-pelaajat haluavat pelata peliä, he voivat sen tehdä. Ja jos ajatuksena on pelata PS5:llä, onnistuu sekin."

God of War: Ragnarok oli aiemmin vahvistettu vain PS5:lle.

PS5 Showcase

God of War: Ragnarok vilahti PS5 Showcasessa syyskuun 16. päivä 2020. Tuolloin Sony julkisti PS5-konsolin hinnan sekä julkaisupäivän.

Cory Barlog vaihtoi samalla Twitter-kuvauksensa latinaksi sekä Twitter-kuvansa jäävuoreksi. Näiden perusteella uskallamme arvella pelin sijoittuvan pohjoisemmaksi ja kenties jäisiin maisemiin.

Työpaikkalistaus

Kuten GamesRadar havaitsi, SIE Santa Monica Studio etsii riveihinsä monia vahvistuksia koodaamisen, taiteellisen suunnittelun, kenttäsuunnittelun sekä taidetiimin osalta. Yhdessä työpaikkakuvauksessa viitataan suoraan edelliseen God of Wariin.

Mikäli taistelua suunnittelevan Senior Combat Designerin rooli kiinnostaa, on hakijalla oltava "kokemusta God of Warista (2018) sekä kyky keskustella taistelumekaniikasta ja vihollisista syvällisesti".

Samalla Facial Blend Shape Character Artist -paikan kuvauksessa mainitaan "seuraavan konsolisukupolven seikkailupelikokemus". Tämä todennäköisesti rajaa hakijoita melkoisesti, sillä vain ani harvalla oli vielä tässä vaiheessa kokemusta julkaisemattomista uuden sukupolven konsoleista.

Tilanne kuitenkin muuttui epäselvemmäksi Senior Gameplay Animator -haussa, jossa etsittiin tekijää "auttamaan toiminnan ja taistelun parantamiseen PS4:llä".

God of Warin PS4-teema

PS4:lle julkaistiin syyskuussa 2019 dynaaminen teema juhlistamaan God of War (2018):n vuosipäivää. Kuvassa Kratos ja Atreus soutavat, mutta mukana oli myös salainen viesti, jonka haukansilmäiset Reddit-käyttäjät havaitsivat.

Veneessä on riimuja, jotka käännettynä kertovat seuraavaa: "Ragnarok on tulossa". Tämä onkin pelin tunnettu slogan.

Ei God of War -lisäsisältöpaketteja

God of Warin ohjaaja Corey Barlog kertoi, että vaikka tekijöillä oli alkujaan suunnitelmissa tuoda vuoden 2018 peliin lisäsisältöpaketteja, nämä peruutettiin "liian kunnianhimoisina". Käytännössä kommentti tarkoittaa studion suuntaavan resurssinsa jo kokonaan uuteen peliin.

God of War (2018) sai PS5-päivityksen

Jotta odottavan aika olisi vähemmän pitkä, Sony Santa Monica julkaisi God of War (2018) -pelille PS5-päivityksen. Se parantaa resoluutiota ja nostaa ruudunpäivityksen 60 kuvaan sekunnissa. Toivottavasti sekä 4K että 60fps ovat läsnä myös God of War: Ragnarokin julkaisussa.

Mitä haluamme nähdä?

[Varoitus: Mukana on paljastuksia alkuperäisestä God of Warista]

"Sen" loppuratkaisun jatkaminen

God of Warin lopussa paljastui, että Kratosin vaimo (eli Atreuksen äiti) Faye oli itseasiassa jättiläinen nimeltä Laufey. Tämän perusteella Atreus on puoliksi jumala ja puoliksi jättiläinen. Ja ennen kaikkea hänen oikea nimensä on Loki, joka tunnetaan skandinaavisen mytologian kieroilijana.

Toivottavasti God of War: Ragnarok paljastaa tätä juonikuviota enemmän ja käy läpi Fayen salaista menneisyyttä. Toivomme myös näkevämme muutoksen Atreuksessa, joka voisi hyvinkin saada lisää taitoja pelkän jousiammuskelun oheen.

Atreus ei ole enää poika

God of Warin jatko-osa saattaa jatkua suoraan edellisestä pelistä. Olisi kuitenkin selvästi kiinnostavampaa nähdä kuinka änkyrämäisen isän sekä teini-Atreuksen yhteispeli sujuisi.