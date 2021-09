God of War: Ragnarok PS5 udgivelsesdato, trailer, nyheder og rygter

God of War: Ragnarok er på vej til PS5 og PS4 i 2022, og vi har endelig set nogle gameplay optagelser og fået den officielle titel takket være PlayStation Showcase.

Siden annoncering af spillet tilbage i september 2020 har der været meget få officielle nyheder eller faste detaljer om, hvad vi kan forvente af God of War: Ragnarok, bortset fra en bekræftelse på, at spillets udgivelsesvindue er flyttet fra 2021 til 2022.

Det har alt sammen ændret sig nu, da vi har en mere fast ide om, hvad Kratos og Atreus vil møde i deres kommende spil. Ragnarok er en begivenhed, der fører til verdens ende i nordisk mytologi, så vores duo kan få noget af et arbejde foran sig, når God of War: Ragnarok endelig falder i 2022.

God of War: Ragnarok: Det du har brug for at vide

Hvad er det? Efterfølgeren til anmelderroste God of War (2018)

Efterfølgeren til anmelderroste God of War (2018) Hvornår kan jeg spille det? 2022

2022 Hvordan kan jeg spille det? På PS5 og PS4

God of War: Ragnarok udgivelsesdato

God of War: Ragnarok er sat til at blive udgivet i 2022 på PS5 og PS4, efter en forsinkelse fra det første udgivelsesvindue i 2021.

Der var allerede spekulationer om, at Ragnarok kunne blive forsinket, da Sony ikke havde nævnt efterfølgeren i sine planer for 2021 siden annonceringen af spillet. Sony Santa Monica Studio bekræftede forsinkelsen i juni 2021 på Twitter.

Vi havde håbet, at PlayStation Showcase 2021 ville give os en mere konkret dato, men så heldige var vi ikke.

God of War: Ragnarok trailer

Vi fik endelig en ordentlig trailer til God of War: Ragnarok til PlayStation Showcase 2021, der gav os gameplay og filmiske optagelser af, hvad vi står over for, når det udkommer. Kampen ser lige så ødelæggende voldsom ud, som vi ville forvente, og den nye meddelelse bekræftede også, at vi faktisk vil stå overfor Ragnarok - en række begivenheder og katastrofer, der i sidste ende fører til verdens ende ifølge nordisk mytologi.

Tidligere havde vi fået vist en kort teaser til God of War: Ragnarok lige i slutningen af Sonys live stream begivenhed i september 2020. Alt det viste var et kort logo og ordene "Ragnarok kommer"

God of War: Ragnarok nyheder og rygter

God of War til PlayStation Showcase 2021

Efter flere dage med spekulationer fik vi nye God of War detaljer i PlayStation Showcase, der fandt sted den 9. september 2021. Vi fik ingen udgivelsesdato, men vi fik endelig et officielt navn - God of War: Ragnarok som forventet - samt en ny trailer, som du kan se ovenfor.

Efter begivenheden udsendte Cory Barlog - direktøren for God of War på PS4 - et svar på Twitter, herunder et svar på afsløringen af navnet.

PS4 til PS5 upgrade fee

Efter spillernes forargelse omkring den forvirrende opgraderingsproces for Horizon Forbidden West, udsendte Sony en erklæring, der beskriver, hvordan de vil give spillere mulighed for at opgradere fra PS4 versionen til PS5 versionen af fremtidige titler.

De navngav specifikt God of War og sagde, at du skal betale et digitalt gebyr på $ 10 for at få den forbedrede PS5 version af spillet, hvis du allerede ejer PS4 versionen. Mest sandsynligt betyder dette, at God of War: Ragnarok vil fortsætte Sonys trend med $ 70 PS5 spil, men vi håber, at tingene ændrer sig, når spillet rent faktisk frigives.

Hvornår er det næste State of Play, og vil God of War være en del af det?

Det er et stykke tid siden, vi sidst har lært detaljer om det unavngivet God of War efterfølger, men der er rygter om, at det kan vise sig i det næste PlayStation State of Play stream. Sony ser ikke ud til at deltage i Gamescom 2021 i nogen officiel grad, og de sprang også E3 2021 over, men i juli tweetede forretningsanalytiker Robert Serrano, der korrekt har lækket Sony begivenhedsdatoer før, at den næste State of Play ville finde sted 12. august, før Gamescom 2021, og ville indeholde opdateringer om God of War: Ragnarok, Horizon Forbidden West og PSVR 2.

Dette er naturligvis ikke sket, men efter rapporter om, at Horizon Forbidden West kunne blive forsinket indtil 2022, tweetede Serrano derefter, at PlayStation udstillingsvinduet er blevet forsinket til 16. september og vil fokusere på “opdateringer om de nyeste titler fra Worldwide Studios og udviklingspartnere i verdensklasse ”. Han hævder også, at denne stream vil vare 40 minutter, hvilket, hvis det er sandt, ville give masser af tid til at vise et glimt af God of War.

September er altså den måned, hvor vi henleder opmærksomheden i håb om, at PlayStation vil levere en opdatering om spillet, men vi stadig venter på, at Sony bekræfter eventuelle planer om en anden tilstand i Play.

Det udkommer 'når det er færdigt' siger den kreative direktør

Efter fraværet af en opdatering om God of War: Ragnarok under PlayStation's State of Play i februar 2021 ser det ud til, at Santa Monica Studios Creative Director, Cory Barlog, har sendt et tweet som svar til dem, der beder om en opdatering på spillet.

"Når det er færdigt, er det færdigt", Barlogs tweet nævner ikke direkte God of War: Ragnarok, men det virker sandsynligt, at det er det, han refererer til. Spillet har stadig et ret stort udgivelsesvindue i 2021, men der har været rygter om, at vi kan forvente en forsinkelse, og dette tweet siger ikke ligefrem det modsatte. Men som Barlog siger: "Tro på, at det er det bedste for alle."

Kommer også til PS4

PlayStation Studios chef Herman Hulst ser ud til at have bekræftet, at God of War kommer til PS4. I et PlayStation Blog indlæg, da han blev spurgt om, hvordan PS4 spiller ind i PlayStation Studios vision, sagde Hulst:

"Hvor det giver mening at udvikle en titel til både PS4 og PS5 - til Horizon Forbidden West, den næste God of War, GT7 - vil vi fortsat se på det. Og hvis PS4 ejere vil spille det spil, så kan de det. Hvis de vil fortsætte og spille PS5 versionen, vil det spil være der for dem."

Tidligere var God of War: Ragnarok udgivelsen kun bekræftet til PS5.

PS5 Showcase

God of War: Ragnarok blev kortvarigt teased i slutningen af PS5 Showcase begivenheden den 16. september 2020, hvor Sony også annoncerede prisen og udgivelsesdatoen for den næste generations PS5 konsol.

Cory Barlog ændrede også sin Twitter header til et redigeret latinsk script - og hans Twitter avatar til et billede af is. Det tyder på, at vi bevæger os længere mod nord og ind i koldere klimaer ...

Job Listings

Som spottet af GamesRadar offentliggjorde SIE Santa Monica Studio sidste år stillingsopslag for en række roller på tværs af sin programmering, kunst, design og teknologiske kunstteams - med en liste der klart angav en genstart af God of War.

Ansøgere til Senior Combat Designer "Skal have kendskab til God of War (2018) og kunne tale indgående om kampsystemerne, mekanik og fjender".

Et opslag for Facial Blend Shape Character Artist nævner også specifikt "næste generations videospilplatformsoplevelse" for rollen: noget der burde nedbringe potentielle ansøgere til relativt få animatorer, da den næste generation af konsoller endnu ikke er lanceret.

Og et Senior Gameplay Animator opslag, beder om nogen "til at hjælpe os med at skubbe grænserne for handling og bekæmpe bevægelse og sætte barren for gameplay følelse på PS4".

God of War PS4 tema

Tilbage i april 2019 dukkede et nyt dynamisk tema op på PS4 for at fejre årsdagen for God of War genstart. Temaet viste Kratos og Atreus der roer, men temaet indeholdt en hemmelig besked (opdaget af skarpe fans på Reddit).

Båden, parret ror i, har runer ætset på siden, som oversættes til "Ragnarok kommer" - som vi nu ved er et ret officielt slogan for spillet.

Ingen God of War DLC

God of War direktør Corey Barlog havde sagt, at der oprindeligt var planer om DLC til genstart i 2018, men sagde, at de blev standset fordi det var "for ambitiøst". Det betyder, at studiet kan investere ressourcer i et helt nyt spil i modsætning til indhold efter lanceringen.

God of War (2018) PS5 update

For at gøre ventetiden på God of War: Ragnarok lidt lettere har Sony Santa Monica udgivet en God of War PS5 update, der øger spillets opløsning til 4K opløsning, samtidig med at der opretholdes et mål på 60 fps. Forhåbentlig betyder det, at Ragnarok vil fortsætte den glædelige trend med flere PS5 spil, der rammer 60 fps, selvom det betyder at gå på kompromis eller tabe opløsningen lidt for at opnå det.

God of War: Ragnarok: Hvad vi gerne vil se

Image credit: SIE Santa Monica Studio (Image credit: SIE Santa Monica Studio)

[Advarsel: spoiler af afslutningen på God of War]

Slutningen

I slutningen af God of War fandt vi ud af, at Kratos 'kone (og Atreus' mor) Faye faktisk var en Giant ved navn Laufey. Det betyder, at Atreus er halvt Gud og halvt Giant, og hvad mere er, at han har et helt andet navn: Loki. Du kender Loki, nordisk mytologis trickster.

Forhåbentlig vil God of War: Ragnarok udforske dette yderligere, og vi vil finde ud af mere om Fayes hemmelige fortid, samt hvorfor hun holdt det hele hemmeligt i første omgang. Vi håber også, at Atreus vil omfavne de formskiftende evner, som Loki er berygtet for, i stedet for blot at stå på sidelinjen og skyde pile mod fjender.

Atreus er ikke længere end dreng

God of War efterfølgeren kan fortsætte direkte fra begivenhederne i det foregående spil, men vi synes, at det ville være mere interessant at se en teenage Atreus og en sur far Kratos tage på eventyr.