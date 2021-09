PS5 vs PS5 Digital Edition: hvilken PlayStation 5 -konsol skal du vælge?

Med to modeller af PlayStation 5 til rådighed, kan det være svært at afgøre, hvilken der er den rigtige at købe. Skal du vælge PS5 med dens 4K Blu-ray drev, eller spare lidt penge og købe PS5 Digital Edition?

Det er et spørgsmål, som mange mennesker sandsynligvis vil stille, og som er værd at diskutere. Hvis du ikke kan beslutte, hvilken konsol der passer til dig, så er vi her for at hjælpe dig med at vælge den perfekte PlayStation 5, der passer til dine behov.

Men når det kommer til en sammenligning mellem PS5 vs PS5 Digital Edition, er der så virkelig et forkert valg? Det afhænger af, hvad du vil.

Du er tilgivet, hvis du troede, at Sonys to sort-hvide monstre var nøjagtig de samme. Der er dog et par klare forskelle mellem den almindelige version af PlayStation 5 og den digitale model, du bør kende, der kan påvirke din købsbeslutning.

Desværre er begge konsoller ekstremt svære at finde lige nu, da efterspørgslen fortsat opvejer udbuddet. Især PS5 Digital Edition er endnu mere undvigende end den dyrere standardmodel, sandsynligvis fordi detailhandlere har modtaget et mindre lager fra Sony. Forhandlerne vil også være mindre tilbøjelige til at skubbe den digitale model frem, grundet den lavere pris og mangel på diskdrev, hvilket forhindrer muligheden for at oprette fristende fysiske spilpakker, der øger prisen yderligere.

PS5 fortsætter med at have en efterspørgsel der langt opvejer udbuddet. Vi søger efter, hvor vi kan købe en PS5, for at hjælpe dig med at spore Sonys næste generations system, når forhandlerne genopfylder deres lager.

Men er PS5 Digital Edition virkelig det værd? Har du virkelig brug for et 4K Blu-Ray drev i dagens digitale verden? Det er et hårdt, næsten filosofisk valg.

Frygt ikke. Vi har alle de detaljer, du har brug for, for at træffe det rigtige valg for dig - og din pengepung. Nedenfor har vi sammenlignet PS5 med PS5 Digital Edition på hvert enkelt område, fra pris til specifikationer for at hjælpe dig med at træffe den bedste købsbeslutning.

PS5 vs PS5 Digital Edition - priser og udgivelsesdatoer

Lad os først få de hårde numre af vejen. Hvor meget koster de to systemer?

Hvis du går efter en standard PS5, der stadig spiser skinnende Blu-ray diske til morgenmad, vil det koste dig 4199 kr.

Mens PlayStation 5 Digital Edition (med dens identiske specifikationer minus diskdrevet) koster 3399 kr.

Begge versioner af konsollen er tilgængelige i hele verden, hvor PS5 blev udgivet den 12. november i udvalgte områder og den 19. november i resten af verden.

Du kan altså spare 800 kr., hvis du vælger at gå den helt digitale rute. Men der er et par ting at overveje.

For det første går du glip af konsollen der fordobles som en 4K Blu-ray-afspiller, hvilket er en god ekstra bonus for fans af hjemmebiograf. Taget i betragtning af at selvstændige 4K Blu-ray afspillere koster omkring tusinde kroner i sig selv, er det en betydelig del penge, der bliver sparet her.

For det andet vil dem med et diskdrev kunne drage fordel af at kunne bytte og låne fysiske diskbaserede spil med deres venner og i bytte butikker. I løbet af en konsols levetid kan det blive til betydelige besparelser. Så hvad du kan spare nu med den digitale konsol, kan ende med at koste dig i løbet af et par år, eftersom du kommer til at betale den pris, som Sony og spiludgivere beslutter sig for. Og så er der en glæde ved at eje en fysisk ting, som du må huske at tage i betragtning.

(Image credit: Kayane)

PS5 vs PS5 Digital Edition: specifikationer

Her er de fulde officielle PS5 -specifikationer direkte fra Sony, inklusiv forskellene for begge udgaver. De to PS5 modeller er identiske med hensyn til ydeevne, hvilket er en stor forskel i forhold til Xbox Series X og Xbox Series S, som også er meget længere fra hinanden i pris. Den eneste forskel her er, at den dyrere PS5 konsol vil have et Ultra HD Blu-ray diskdrev - ellers bruger de den samme brugerdefinerede processor og har den samme 825 GB SSD.

CPU: x86-64-AMD Ryzen Zen 2, 8 Cores / 16 Threads, variabel frekvens, op til 3.5 GHz

GPU: AMD Radeon™ RDNA 2-baseret grafikmotor, Ray Tracing Acceleration, variabel frekvens, op til 2.23 GHz (10.3 TFLOPS)

Systemhukommelse: GDDR6 16 GB/448 GB/s Bandwidth

Optisk drev (kun baseenhed): Ultra HD Blu-ray (66G/100G) ~10xCAVBD-ROM (25G/50G) ~8xCAVBD-R/RE (25G/50G) ~8xCAVDVD ~3.2xCLV

SSD: 825GB, 5.5GB/s Read Bandwidth (Raw)

PS5 spildisk: Ultra HD Blu-ray, up to 100GB/disc

Video: HDMI OUT port, support af 4K 120Hz TVs, 8K TVs, VRR (angivet af HDMI ver.2.1)

Lyd: Tempest 3D AudioTech

Dimensioner: PS5: Ca. 390mm x 104mm x 260mm (bredde x højde x dybde) (ekskluderer største projektion, ekskluderer base)

PS5 Digital Edition: Ca. 390mm x 92mm x 260mm (bredde x højde x dybde) (ekskluderer største projektion, ekskluderer base)

Vægt: PS5: 4.5kg

PS5 Digital Edition: 3.9kg

Strøm: PS5: 350W

PS5 Digital Edition: 340W

Input/output: USB Type-A port (Hi-Speed USB)USB Type-A port (Super-Speed USB 10Gbps) x2, USB Type-C port (Super-Speed USB 10Gbps)

Netværk: Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T)IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1

Som nævnt tidligere er solid state drevet, der følger med begge konsoller, det samme og tilbyder brugerne 825 GB lagringsplads med 5,5 GB/s -kapacitet (og op til 9 GB/s komprimerede data). Du får dog kun 667,2 GB brugbar lagringsplads. Der er en mindre forskel i vægt og dimensioner mellem PS5 og dens digitale udgave, men bortset fra det er de identiske.

PS5 har tredje generations AMD Ryzen chipset med otte cores og producentens nye Zen 2 arkitektur og Navi grafik. På den visuelle side har GPU'en 36 enheder, der kører på 2,23 GHz og tilbyder 10,28 TFLOP'er, mens PS5 pakker 16 GB GDDR6 RAM med en bandwidth på 448 GB/s. Konsollen kan fjerne ray tracing - det vil sige avanceret belysning, der før udelukkende fandtes i dyre PC grafikkort. Forvent fancy refleksioner i de spil du elsker som følge af denne tilføjelse.

3D lyd er også en stor del af PS5s tilbud, uanset hvilken udgave af konsollen du ejer - fordybende 3D lyd drives af Tempest Engine, som oversætter lydkilder for at skabe realistisk lyd.

PS5 kan understøtte op til 8K opløsning (dog ikke før der kommer en firmwareopdatering), hvilket mange spillere ikke har brug for på deres 1080p TV. Hvorvidt spil vil køre i 8K automatisk, ved vi ikke (vi antager kun, at de mindst grafisk intensive titler vil), men det betyder, at konsollen er fremtidssikret, hvis du beslutter dig for at købe et bedre fjernsyn senere. Derudover understøtter PS5 opdateringshastigheder på 120 Hz, så du kan nyde spil, der ikke hakker, hvis de tilbyder en højere framerate, hvis du har et HDMI 2.1 kompatibelt TV.

De fleste spil vil ikke maksimere disse muligheder på kort sigt - ja, Spider-Man: Miles Morales tilbyder en ydelse på 60 fps, for at ramme en højere framerate end PS4's sædvanlige 30 fps.

Begge konsoller indeholder en enkelt trådløs PS5 DualSense controller, der har adaptive udløsere og haptisk feedback, der hjælper med at løfte følelsen af realisme i dine spil.

Begge konsoller kan også spille PS4 spil (selvom alle fysiske kopier, du ejer, ikke fungerer på PS5 Digital Edition), og du kan købe en ekstern harddisk til yderligere opbevaring for at afspille disse ældre titler, så du sparer SSD -plads til PS5 software. Du kan dog ikke gemme eller spille PS5 spil fra eksterne harddiske eller SSD'er endnu.

(Image credit: Sony Interactive Entertainment)

PS5 vs PS5 Digital Edition spil: de vil være ens

Dette er heldigvis den lette del. Bortset fra det faktum, at den ene vil spille spil fra diske og den anden udelukkende fra konsolens interne lagersystem, spiller PS5 og PS5 Digital Edition nøjagtig de samme PS5 spil på nøjagtig samme måde.

Med identiske interne specifikationer vil du kunne nyde 4K spil med hurtige opdateringshastigheder på både PS5 og dens digitale modstykke, og du skal ikke forvente at se nogen forskel i gameplay mellem de to.

Sony byder allerede på nogle flotte eksklusive titler til at spille på begge maskiner, herunder Horizon: Forbidden West, God of War: Ragnarok, Final Fantasy 16, Demon’s Souls genindspilning og Miles Morales-forbedrede Spider-Man til PS5. Og så er det tredjepartstitlerne som Cyberpunk 2077, Assassin’s Creed: Valhalla og Resident Evil 8: Village

Der hvor tingene bliver udfordret, er i bagudkompatibilitetsfronten. Ja, den digitale udgave af konsollen vil afspille PS4 titler - men den vil naturligvis ikke kunne afspille din eksisterende, diskbaserede samling.

I stedet bliver du sandsynligvis nødt til at købe dem igen, digitalt. Sony gør dog den smerte lidt bedre, med introduktionen af sin fordel for PlayStation Plus Collection til PS Plus abonnenter. Fremover vil omkostningerne ved abonnementet på PS5 ejere også omfatte adgang til gratis downloads af 20 top PS4 spil, herunder God of War, Uncharted 4 og Bloodborne, blandt andre. Det er en god fordel, og et øjeblikkeligt PS5 bibliotek med spil til de nytilkomne i konsolfamilien. Men det gør ikke meget for at dække de hundredvis af PS4 titler derude på diske til PS5 Digital Edition ejere.

(Image credit: Sony)

Vores dom

Det er svært at komme med en dom på baggrund af priserne - hvis du er en ivrig gamer uden penge til at gøre det store spring til PS5 i topniveau, skal du på alle måder gå efter den digitale konsol. Næste generations spil vil helt sikkert også være en fornøjelse for denne startniveau-model, og det er fantastisk, at ydeevnen vil være konsistent på tværs af begge.

Men vores mavefornemmelse er stadig, at hvis du har råd til det, skal du gå efter den standard, diskbaserede PS5 konsol. Det åbner adgang til glæderne ved 4K Blu-ray visning (de ser bedre ud end 4K Netflix streams, ærligt!), For ikke at nævne de potentielle penge, du vil spare gennem årene ved at handle diskbaserede spil med dine venner og i byttebutikker.

En sidste ting at overveje er også det grå område, der er digitalt ejerskab - det gælder musik, film eller faktisk spil. Selvom vi endnu ikke har set det lille skrift på PS5 i denne henseende, er det almindeligt, at når det kommer til digitale medier, så ejer du faktisk ikke en titel for evigt. Skulle Sony i år 2035 eller en anden fjern dato beslutte at slukke PS5s digitale butiksdistribution ... hvor vil du så downloade dine spil fra igen?

Ja, onlineelementerne i moderne spil betyder, at patches ofte kommer, og nogle gange kan være påkrævet, før et spil overhovedet fungerer. Men hvis Sonys servere nogensinde bliver taget ud på grund af uforudsigelige omstændigheder, er det ikke helt så betryggende at have en udelukkende digital spilsamling sammenlignet med en fysisk.