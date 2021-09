God of War: Ragnarök – lanseringsdato, trailere, nyheter og rykter

God of War: Ragnarök vil bli lansert for PS5 og PS4 i løpet av 2022, og vi har fått sett litt gameplay fra spillet samt den offisielle tittelen takket være PlayStation Showcase.

Etter at spillet ble kunngjort i september 2020 har det kommet svært få offisielle nyheter eller konkrete detaljer om hva vi kan vente oss av God of War: Ragnarök – annet enn en bekreftelse på at lanseringsvinduet for spillet er flyttet fra 2021 til 2022.

Men nå begynner vi endelig å få en klarere oppfatning av hva Kratos og Atreus kommer til å møte i det kommende spillet. Ragnarok er en begivenhet som leder til jordens undergang, og det gir et hint om hva vår duo kan stå ovenfor når God of War: Ragnarök endelig kommer på markedet i 2022.

God of War: Ragnarok: rett på sak

Hva er det? Oppfølgeren til det kritikerroste God of War (2018)

Oppfølgeren til det kritikerroste God of War (2018) Når kan jeg spille det? 2022

2022 Hva kan jeg spille det på? PS5 og PS4

God of War: Ragnarok: lanseringsdato

God of War: Ragnarök vil bli sluppet i 2022 for PS5 og PS4, etter at det opprinnelige lanseringstidspunktet i 2021 ble forskjøvet.

Da var det allerede spekulasjoner om at Ragnarök kunne bli forsinket, med tanke på at Sony ikke hadde nevnt oppfølgeren i sine planer for 2021 etter at spillet var blitt kunngjort. I juni 2021 bekreftet Sony Santa Monica Studio forsinkelsen og gikk ut med en uttalelse på Twitter.

Vi hadde håpet at PlayStation Showcase 2021 skulle ha gitt oss en mer konkret dato, men slik ble det dessverre ikke.

God of War: Ragnarok: trailer

Under PlayStation Showcase 2021 fikk vi endelig en trailer for God of War: Ragnarök som viste gameplay og filmatiske videoer av det vi kan se frem til når spillet endelig slippes. Kampscenene tar seg like voldsomme og ødeleggende ut som vi ventet oss og denne kunngjøringen bekreftet også at vi står foran Ragnarok – som i norrøn mytologi er en serie hendelser og katastrofer som leder frem mot verdens undergang.

Tidligere fikk vi se en kort teaser for God of War: Ragnarök på slutten av Sonys Livestream-begivenhet i september 2020. Alt som ble vist var en logo samt ordene «Ragnarok is coming».

God of War: Ragnarok: nyheter og rykter

Nedenfor samler vi alle nyheter og rykter om spillet i takt med at de dukker opp. Vi beholder de eldre nyhetene og ryktene, slik at du kan lese deg gjennom hele hendelsesforløpet hvis du vil. Vi legger de nyeste ryktene og nyhetene øverst.

God of War på PlayStation Showcase 2021?

Etter flere dagers spekulasjoner fikk vi endelig nye God of War-detaljer på PlayStation Showcase, en begivenhet som fant sted 9. september 2021. Der fikk vi ingen lanseringsdato, men vi fikk derimot endelig et offisielt navn – God of War: Ragnarök – som ventet. Det kom også en ny trailer, som du kan se over.

Etter arrangementet la Cory Barlog, lederen for God of War på PS4, opp en herlig video på Twitter der han kommenterte kunngjøringen.

Oppgraderingsavgift fra PS4 til PS5

Etter at spillerne ble opprørte over den kompliserte oppgraderingsprosessen for Horizon Forbidden West, kom Sony med en uttalelse som beskriver hvordan de vil legge til rette for spillere som vil oppgradere fra PS4-versjonene til PS5-versjonene av fremtidige titler.

De nevnte spesifikt God of War og sa at du måtte betale en digital avgift på 10 dollar for å få den forbedrede PS5-versjonen av spillet hvis du allerede har PS4-versjonen. Dette betyr mest trolig at God of War: Ragnarök vil videreføre Sonys høye prissetting av PS5-spill, men vi håper dette vil forandre seg når vi faktisk kommer så langt som til lanseringen.

Når er neste State of Play – og vi God of War dukke opp der?

Det var gått en god stund siden vi sist hørte nyheter om oppfølgeren, men det har versert rykter om at det vil dukke opp i neste PlayStation State of Play-strøm. Sony later ikke til å skulle delta med noen offisiell presentasjon på Gamescom 2021, og de hoppet dessuten over E3 2021, men i juli tvitret næringslivsanalytikeren Robert Serrano, som tidligere har vært treffsikker med datoer for Sony-arrangementer, at neste State of Play skulle finne sted 12. august – før Gamescom 2021 – og ville by på oppdateringer om God of War: Ragnarok, Horizon Forbidden West og PSVR 2.

Dette ble det naturligvis ikke noe av, men etter meldinger om at Horizon Forbidden West kan bli forsinket til 2022, tvitret Serrano etterpå at PlayStation-arrangementet var blitt forsinket til 9. september, og at det kommer til å konsentrere seg om «oppdateringer om de nyeste titlene fra Worldwide Studios og deres utviklingspartnere». Han hevdet også at strømmen skulle vare i 40 minutter, og som i så fall skulle ha gitt rikelig med tid til å gi et glimt av God of War.

Vi håpet på forhånd at september skulle bringe oss nyheter om spillet, men vi venter fremdeles på at Sony skal bekrefte eventuelle planer for en ny State of Play og i så fall også om hva som vil dukke opp der.

Det dukker opp så fort det er klart

Etter et vi ikke hørte noe om God of War: Ragnarök under PlayStations State of Play i februar 2021, la Santa Monica Studios Creative Director, Cory Barlog, ut en Twitter-melding som svar til dem som ba om en oppdatering om spillet.

I meldingen står det at «det er klart når det er klart», og selv om Barlogs melding ikke spesifikt nevner God of War: Ragnarök, virker det trolig at det er dette spillet han sikter til. Spillet har fortsatt et ganske bredt lanseringsvindu i 2021, men det går rykter om at det kan bli forsinket. Denne Twitter-meldingen ga ikke større klarhet i det. Men, som Barlog sier: «Stol på at det er best for alle parter.»

Kommer også til PS4

PlayStation Studios sjef Herman Hulst later til å ha bekreftet at God of War kommer till PS4. Etter å ha blitt spurt om hvordan PS4 påvirker PlayStation Studios' visjon, sa Hulst i et PlayStation Blog-innlegg at «det virker fornuftig å utvikle et spill for både PS4 og PS5. Til Horizon Forbidden West, neste God of War, GT7 … fortsetter vi å se på det. Og hvis en som har PS4 vil spille det spillet, vil de få muligheten til det. Hvis de heller vil spille PS5-versjonen, kan de det også.»

Tidligere ble det sagt at God of War: Ragnarök bare skulle bli tilgjengelig for PS5.

PS5 Showcase

Vi fikk se et kort hint om God of War: Ragnarök mot slutten av PS5 Showcase-arrangementet 16. september 2020, der Sony også kom med pris og lanseringsdato for sin neste PlayStation-konsoll, PS5.

Cory Barlog endret også sin gtwitter-overskrift til en redigert tekst på latin, og Twitter-avataren til et bilde av is. Det antyder at vi beveger oss nordover, inn i et kaldere klima …

Stillingsannonser

Det var GamesRadar som oppdaget at SIE Santa Monica Studio gikk ut med stillingsannonser for en rekke roller innenfor programmering, design og teknologisk design, og en av annonsene var tydelig på koblingen til en ny versjon av God of War.

Annonsen tll Senior Combat Designer lyder: «Må ha kjennskap til God of War (2018) og kunne snakke inngående om kampsystemene, mekanikken og fiendene.»

En stillingsannonse for Facial Blend Shape Character Artist nevner også spesifikt «neste generasjons spillplattformopplevelse» i forbindelse med rollen: noe som vil kunne innskrenke det potensielle antallet søkere til relativt få animatører, med tanke på at neste generasjons konsoller ennå ikke er lansert.

Annonsen var imidlertid litt mer utydelig når den gjaldt rolle som Senior Gameplay Animator, der man søker etter noen som kan «bidra til å presse grensene for action- og kampbevegelser og øke nivået til spillopplevelsen på PS4».

God of War PS4-tema

I april 2019 dukket det opp et nytt dynamisk tema på PS4 for å feire ettårsdagen for God of War. Temaet viste Kratos og Atreus som rodde, men inneholdt et hemmelig budskap (som ble oppdaget av observante God of War-fans på Reddit).

Båten paret sitter i har runer innrisset på siden. Disse kan oversettes til «Ragnarok kommer« - som vi nå vet er et offisielt slagord for spillet.

Ingen God of War-DLC

God of War-regissøren Corey Barlog har sagt at det opprinnelig eksisterte planer om DLS-innhold til nyutgivelsen fra 2018, men at det viste seg å være «for ambisiøst». Det betyr at studioet heller kan sette av ressurser til et helt nytt spill i stedet for å skape tilleggsinnhold etter lanseringen.

God of War (2018) PS5-oppdatering

For å gjøre ventetiden på God of War: Ragnarök litt enklere, har Sony Santa MOnica sluppet en God of War PS5-oppdatering som øker spillets oppløsning til imponerende 4K, samtidig som man beholder målet om 60 fps. Vi håper dette betyr at Ragnarök vil fortsette den hyggelige trenden med flere PS5-spill ved 60 fps, selv om det innebærer enkelte kompromisser som å tape litt av oppløsningen for å komme seg opp dit.

God of War: Ragnarok: dette vil vi se

(Advarsel: spoilere av God of War-avslutningen følger)

Tydeligere utforsking av slutten

På slutten av av God of War fikk vi vite at Kratos' kone (og mor til Atreus) Faye faktisk var en kjempe ved navn Laufey. Det betyr at Atreus er halvt gud og halvt kjempe og dessuten har et helt annet navn: Loki. Altså Loke, den nordiske mytologiens lurendreier.

Vi håper at God of War: Ragnarök vil utforske dette grundig, og at vi får vite mer om Fayes hemmelige historie og om hvorfor hun i det hele tatt holdt alt hemmelig. Vi håper også at Atreus vil ta til seg de formforandrende egenskapene som Loke er kjent for, i stedet for å bare stå ute på kanten og skyte piler mot fiender.

Atreus er ikke en smågutt lenger

God of War kan fortsette direkte fra begivenhetene i det foregående spillet, men vi mener det ville være mer interessant å se hvordan en Atreus i tenårene og hans gretne fra Kratos fungerer sammen ute på eventyr.

Henry St Leger har også bidratt til denne artikkelen.