God of War 2 PS4, uscita, prezzo, compatibilità e notizie

È passato solo un anno dal reboot su Playtstation 4 di God of War, acclamato dalla critica e vincitore del Game of the Year 2018, ma noi stiamo già guardando verso il futuro.

Nonostante Sony non abbia ancora dichiarato nulla a riguardo, il successo di God of War ci fa pensare che un seguito sia già in lavorazione (un possibile God of War 2?). Inoltre, Sony Santa Monica ha pubblicato una serie di annunci di lavoro per alcuni membri tra i suoi vari team e uno di questi parlava chiaramente di un reboot di God of War.

Ormai è probabile che God of War 2 arriverà su PS5 e non su PS4. In modo da non creare confusione con l’altro God of War 2, abbiamo deciso di riferirci ad esso chiamandolo God of War PS4.

Possiamo quindi parlare di tutte le notizie e indiscrezioni sul sequel di God of War.

God of War 2: data di rilascio

Immagine: SIE Santa Monica Studio (Image credit: Sony Santa Monica)

Sony Santa Monica non ha confermato ufficialmente che God of War 2 (o qualsiasi sia il nome del possibile sequel) sia in lavorazione, ma ci aspettiamo che venga rilasciato dopo l’uscita della PS5 che avverrà durante il periodo natalizio del 2020, a meno che non sia uno dei titoli di lancio della console di prossima generazione.

Questo significa che uscirà verso la fine del 2020 o all'inizio del 2021. In ogni caso ci aspettiamo che God of War esca per Sony PlayStation 5.

God of War 2: indiscrezioni

Immagine: SIE Santa Monica Studio (Image credit: SIE Santa Monica Studio)

Annunci di lavoro

Como scovato da GamesRadar, SIE Santa Monica Studio ha pubblicato alcuni annunci di lavoro per numerosi ruoli nei suoi team di programmazione, artistico, design e tech art, e uno di questi parlava chiaramente del reboot di God of War.

I candidati per Senior Combat Designer “devono avere famigliarità con God of War (2018) ed essere in grado di discutere in modo approfondito del sistema di combattimento, delle meccaniche e dei nemici”.

Anche l’annuncio per Facial Blend Shape Character Artist parla in modo chiaro di “esperienza su piattaforma next-gen”, un particolare che dovrebbe restringere il campo a pochissimi sviluppatori dato che le console di prossima generazione non sono ancora uscite.

L’annuncio per un Senior Gameplay Animator confonde un po’ le acque e parla di qualcuno che “aiuti a superare i limiti deii movimenti durante le fasi action e quelle di combattimento sulla PS4”.

Tema God of War PS4

In aprile 2019 è apparso un nuovo Tema Dinamico su PS4 per celebrare l’anniversario del reboot di God of War. Il tema raffigurava Kratos e Atreus mentre remavano su una barca, ma l’immagine conteneva un messaggio segreto (scoperto dai fan più attenti di God of war su Reddit).

La barca sulla quale i due protagonisti stanno remando contiene un messaggio scritto con delle rune che può essere tradotto “Ragnarok sta per arrivare”. Potrebbe essere un indizio per farci capire che il seguito di God of War si concentrerà su Ragnarok (essenzialmente una versione della mitologia Nordica per l’apocalisse)?

Nessun DLC per God of War

Corey Barlog, direttore di God of War, ha dichiarato che erano in programma dei DLC per il reboot del 2018, ma sono stati cancellati perché “troppo ambiziosi”. Questo sigifica che lo studio può investire risorse su di un gioco interamente nuovo e non su contenuti post lancio.

God of War 2: cosa vorremmo vederci

Immagine: SIE Santa Monica Studio (Image credit: SIE Santa Monica Studio)

[Attenzione: spoiler su God of War in arrivo]

Saperne di più sul finale

Alla fine di God of War, scoprimo che Faye, moglie di Kratos e madre di Atreus, è una gigantessa chiamata Laufey. Questo significa che Atreus è mezzo dio e mezzo gigante, in altre parole: Loki. Conoscete già Loki l’imbroglione della mitologia Nordica, no?

Speriamo che God of War espanda questo punto della trama cosi da poterne sapere di più sul passato di Faye, e perché l’ha tenuto segreto per tutto questo tempo. Speriamo anche che Atreus abbracci le abilità di mutare forma per le quali Loki è noto invece di starsene in disparte a sparare frecce ai nemici.

Atreus non è più un ragazzino

Il seguito di God of War potrebbe riprendere da dove siamo stati lasciati dal reboot, ma noi speriamo di poter vedere qualcosa di più interessante, ad esempio un Atreus adolescente e il burbero Kratos durante le loro prossime avventure.

Next-gen

Ci sembra molto probabile che il seguito di God of War arrivi su PS5 piuttosto che su PS4. Questo significa che potremmo avere tempi di caricamento molto più rapidi, una grafica migliorata e in generale uno strumento molto più potente con il quale potrà lavorare SIE Santa Monica Studios.