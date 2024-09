Acer Nitro Blaze 7, nuova console portatile per sfidare Steamdeck e ROG Ally

Per l'IFA 2024, Acer ha svelato tonnellate di nuovi prodotti, tra cui diversi laptop Acer Swift AI, un laptop, un palmare e un PC, tutto da gioco.

Laptop Swift AI per giocare

Esistono due modelli principali di laptop Swift AI alimentati da Intel: il 14 pollici con CPU Intel Core Ultra 7 (Serie 2) e display OLED 2K, mentre il 16 pollici è dotato di CPU Core Ultra 9 (Serie 2) e display OLED 3K. La NPU di entrambi i dispositivi è in grado di fornire fino a 48 TOPS e, secondo Acer, fino a ben 29 ore di riproduzione video per lo Swift 14 AI. I prezzi partiranno da 1.199,99 dollari per il modello da 14 pollici e da 1.199,99 dollari per quello da 16 pollici (in Italia il prezzo non è ancora disponibile); il primo verrà lanciato a settembre 2024, mentre il secondo modello uscirà rispettivamente a ottobre 2024 e nel primo trimestre 2025.

Nel frattempo, ci sono altri due modelli Swift in arrivo: lo Swift 14 AI, alimentato dalla CPU AMD Ryzen AI 9 365 che offre fino a 50 TOPS, e lo Swift Go 14 AI, dotato di CPU Qualcomm Snapdragon X Plus con fino a 45 TOPS. Il primo è dotato di tre opzioni di display: OLED WQXGA, IPS WQXGA e IPS WUXGA. Lo Swift Go 14 AI sarà lanciato a settembre 2024, ma come nel caso precedente i prezzi nel nostro paese sono ancora da ufficializzare. Anche lo Swift 14 AI sarà lanciato a settembre 2024, quindi non ci resta che avere pazienza.

Tutti i laptop Swift avranno touchpad con un indicatore di attività AI che mostra quando la NPU è utilizzata e se Copilot è attivato, oltre a una webcam IR QHD da 1440p.

Come altri PC AI lanciati quest'anno, l'intera linea Swift sarà dotata di Copilot+, anche se gli aggiornamenti gratuiti arriveranno nel corso del 2024. Questi laptop specifici saranno inoltre dotati di applicazioni AI progettate da Acer.

Computer portatili, desktop e palmari da gioco

Il desktop Predator Orion 7000 è chiaramente destinato a essere un sistema di gioco di fascia alta con una scheda grafica Nvidia GeForce RTX 4090 e un DLSS con AI, oltre a sistemi di raffreddamento a ventola e a liquido. Al momento non sono state rivelate informazioni sul prezzo o sul rilascio.

Esistono anche i portatili da gioco Nitro V 14 e Nitro V 16. Il modello 14 è dotato di due opzioni di display - WQXGA (2560 x 1600) o WUXGA (1920x1200) - CPU AMD Ryzen 7 8845HS, fino a una GPU Nvidia RTX 4050, fino a 32 GB di RAM e fino a 2 TB di storage. Nel frattempo, il modello 16 è dotato di CPU Intel Core i7-14650HX, GPU Nvidia RTX 4060, display WQXGA (2500 x 1600), fino a 32 GB di RAM e fino a 2 TB di memoria. Entrami i modelli saranno rilasciati nel corso del mese di settembre 2024.

Infine, Acer presenterà il suo primo palmare da gioco per PC, l'Acer Nitro Blaze 7. Le specifiche sono piuttosto impressionanti, con una CPU AMD Ryzen serie 8040 con fino a 39 TOPS AI totali e GPU AMD Radeon 780M, fino a 16 GB di RAM e fino a 2 TB di storage.

Il display è un pannello touch IP Full HD con un'impressionante frequenza di aggiornamento di 144 Hz e vanta la compatibilità con AMD FreeSync. Il sistema operativo utilizzato è Windows 11, che finora ha dato risultati contrastanti in termini di usabilità rispetto ad altri portatili da gioco per PC. Non sono ancora state rivelate informazioni sul prezzo o sulla finestra di lancio, quindi rimanete sintonizzati.