Disastro Microsoft: gli ultimi aggiornamenti di Windows 10 hanno rotto le patch di sicurezza

Nell'ultimo aggiornamento cumulativo del Patch Tuesday, Microsoft ha confermato un bug imbarazzante che ha infranto le patch di sicurezza più vecchie installate sui dispositivi Windows 10.

Il bug è classificato come CVE-2024- 43491 e riguarda la versione 1507 di Windows 10, una versione precedente ancora supportata da Windows 10 Enterprise 2015 LTSB e Windows 10 IoT Enterprise 2015. Ha un punteggio di gravità quasi massimo, 9,8.

Si tratta di una vulnerabilità piuttosto strana, causata dal modo in cui le persone installano le vecchie patch di sicurezza. Se un utente installa un aggiornamento di sicurezza rilasciato tra marzo e agosto 2024 e poi applica un aggiornamento rilasciato dal 12 marzo, il sistema operativo riporta il software aggiornato alla versione di base Release To Manufacturing (RTM). In questo modo, il sistema operativo reintroduce in pratica tutte le vulnerabilità di sicurezza che nel frattempo sono state patchate.

Problemi delle patch

Microsoft ha dichiarato che sono interessati i seguenti componenti:

.NET Framework 4.6 Advanced Services \ ASP.NET 4.6

Active Directory Lightweight Directory Services

Administrative Tools

Internet Explorer 11

Internet Information Services\World Wide Web Services

LPD Print Service

Microsoft Message Queue (MSMQ) Server Core

MSMQ HTTP Support

MultiPoint Connector

SMB 1.0/CIFS File Sharing Support

Windows Fax and Scan

Windows Media Player

Work Folders Client

XPS Viewer

Poiché tutti i bug sono stati corretti in passato, Microsoft considera questo nuovo problema come un "exploit in the wild".

"A partire dall'aggiornamento di sicurezza di Windows rilasciato il 12 marzo 2024 - KB5035858 (OS Build 10240.20526), i numeri di versione della build sono entrati in un intervallo che ha innescato un difetto di codice nello stack di assistenza di Windows 10 (versione 1507) che gestisce l'applicabilità dei componenti opzionali", spiega Microsoft.

"Di conseguenza, tutti i componenti opzionali che sono stati gestiti con gli aggiornamenti rilasciati dal 12 marzo 2024 (KB5035858) sono stati rilevati come 'non applicabili' dallo stack di assistenza e sono stati riportati alla versione RTM".

Se l'utente ha installato un aggiornamento di sicurezza precedente, il rollback è già in vigore e deve installare il Servicing Stack Update e il Security Update per Windows 10 di settembre 2024 per risolvere il problema.

