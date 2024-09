Mezzo miliardo di dollari per bloccare le VPN in tutto il paese, succede il Russia

La Russia vuole potenziare la sua infrastruttura di censura e prevede di spendere quasi 60 miliardi di rubli (circa 650 milioni di dollari) nei prossimi cinque anni per aggiornare il suo sistema di blocco di Internet.

Questa è la strategia delineata nel progetto federale "Infrastruttura di sicurezza informatica", come riportato da Forbes. L'organo di censura russo, Roskomnadzor, mira a costruire un sistema di filtraggio più efficace per bloccare, in particolare, iservizi VPN.

Il Cremlino si batte da tempo contro l'utilizzo delle VPN in tutto il Paese. Questo perché una VPN (virtual private network) è un software di sicurezza che cripta le connessioni a Internet e falsifica gli indirizzi IP degli utenti, consentendo l'accesso a contenuti altrimenti sottoposti a restrizioni geografiche, proprio ciò che le autorità russe cercano di impedire.

La fine dell'uso delle VPN in Russia?

Per paesi come la Russia, la Cina, il Myanmar e l'Iran, famosi per imporre rigide restrizioni su Internet, l'uso delle VPN è stato a lungo un obiettivo. Nel corso del tempo, si è creato un infinito gioco al gatto e al topo tra le autorità e i fornitori di VPN per trovare un modo per eludere la censura delle VPN.

Tecnologie come l'offuscamento delle VPN e la rotazione degli IP sono particolarmente utili per aggirare questi blocchi, aziende come Proton VPN continuano a investire in nuovi strumenti anti-censura. Ora il Cremlino sembra pronto a investire grandi somme di denaro per invertire questa tendenza.

"Sembra che le autorità russe stiano cercando di implementare il modello iraniano di censura di Internet (anche se in precedenza ci aspettavamo il modello cinese), che prevede la categorizzazione degli indirizzi IP in liste bianche, grigie e nere", mi ha detto Stanislav Shakirov, CTO del gruppo russo per i diritti digitali Roskomsvoboda e fondatore di Privacy Accelerator. "Tuttavia, non sono ancora riusciti a raggiungere questo obiettivo con l'infrastruttura attuale".

Attualmente, l'approccio tecnico russo per contrastare le minacce (TSPU in russo) filtra tutto il traffico Internet per bloccare o rallentare determinate risorse. Tuttavia, come ha spiegato Shakirov, l'implementazione della DPI (Deep Packet Inspection) presenta dei limiti tecnici. Ad esempio, "non ha una potenza di calcolo sufficiente per bloccare i protocolli VPN e strozzare YouTube contemporaneamente", ha detto Shakirov.

È qui che entra in gioco la nuova strategia. Tra il 2025 e il 2030, Roskomnadzor prevede di modernizzare gli attuali TSPU e di installarne di nuovi. I censori prevedono di aumentare l'efficienza del blocco delle VPN del 96%.

In response to the censorship Russians are adopting VPN really fast. The government is blocking at least 42 providers, but smaller services and decentralised protocols are still available pic.twitter.com/EabxUDHUPnMay 16, 2023

Dal 2019, tutti gli operatori di telecomunicazioni russi sono tenuti per legge a installare il software TSPU per consentire ai censori di Roskomnadzor di filtrare le risorse online indesiderate. La stretta sulla RuNet (internet russo) è diventata ancora più severa dopo l'invasione dell'Ucraina. Solo nel 2022 sono state bloccate più di 100.000 risorse, rispetto alle circa 7.000 dell'anno precedente.

Con l'aumento dei livelli di censura, anche l'utilizzo delle VPN in Russia è salito alle stelle. Le autorità hanno quindi intensificato il giro sulle VPN iniziato nel 2017. La mossa più recente ha costretto Apple a rimuovere almeno 29 app VPN dall'App Store locale. Inoltre, una legge entrata in vigore a marzo criminalizza la diffusione di informazioni sui modi per aggirare le restrizioni di Internet.

Come suggeriscono i dati del progetto DPIDetector, i principali fornitori di VPN sono attualmente bloccati dagli indirizzi IP e dai domini di servizio, cosa che può essere aggirata con una funzione di rotazione degli IP.

Shakirov ha spiegato che nell'ultimo anno le autorità hanno preso di mira anche le app VPN a livello di protocollo. WireGuard, ad esempio, è ora bloccato dagli operatori di telefonia mobile e, da agosto, anche sulle connessioni Internet domestiche. Anche OpenVPN è diventato difficile da usare, ma il blocco rimane incoerente. Inoltre, i software VPN che utilizzano tecnologie anticensura più sofisticate, come Amnezia VPN, sviluppato da Roskomsvoboda, continuano a funzionare bene in Russia.

Ha dichiarato: "È chiaro che le attuali risorse tecniche sono insufficienti per bloccare anche un protocollo VPN di base come OpenVPN, per non parlare di tecnologie più complesse. Ecco perché l'acquisto di queste apparecchiature è un passo necessario per Roskomnadzor, anche se non possiamo dire se saranno sufficienti".