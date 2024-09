Apple abbandona iPhone 15 Pro, vuole spingere iPhone 16 con Apple Intelligence

Stavate aspettando l'annuncio dell'iPhone 16 per decidere tra i nuovi iPhone e il miglior iPhone dello scorso anno, l'iPhone 15 Pro? Ebbene, potreste essere sfortunati, poiché Apple ha eliminato l'iPhone 15 Pro e il suo fratello maggiore, l'iPhone 15 Pro Max.

Sebbene questo non sia necessariamente uno shock, visto che Apple dismette i suoi iPhone Pro ogni anno, questo impedisce ai nuovi acquirenti di utilizzare Apple Intelligence, la suite di strumenti di intelligenza artificiale di Apple.

Fino a questa settimana, gli unici iPhone in grado di utilizzare le imminenti funzioni di Apple Intelligence, come la correzione di bozze, le Genmoji e la revisione di Siri, erano gli iPhone 15 Pro e Pro Max, ma ora non è più possibile acquistarli da Apple.

La gamma di iPhone di Apple comprende invece iPhone SE, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max. Di questi, solo la linea 16 può utilizzare la nuova tecnologia AI.

Vale la pena notare che sarà possibile acquistare l'iPhone 16 Pro e l'iPhone 16 Pro Max allo stesso prezzo dei 15 Pro e Pro Max dell'anno scorso, anche se sarebbe stato bello vedere Apple includere i vecchi dispositivi Pro per offrire un'opzione in più a chi non vuole l'iPhone 16, ma non vuole spendere per il Pro.

C'è ancora speranza

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Attualmente è ancora possibile acquistare i 15 Pro e Pro Max presso i rivenditori, ma le offerte sui vecchi modelli potrebbero non durare a lungo, dato che l'attenzione è rivolta ai nuovi smartphone Apple.

Per quanto riguarda le potenzialità dell'intelligenza di Apple, ci si aspetta che tutte le funzioni, tranne una, siano le stesse presenti nei nuovi iPhone e nell'offerta dell'anno scorso. Visual Intelligence, la concorrenza di Google Lens di Apple, si attiva dal nuovo pulsante laterale Camera Control, che è un'esclusiva della linea iPhone 16, quindi i possessori di iPhone 15 Pro non potranno usufruire di questo particolare strumento di intelligenza artificiale.