La verità e che tante aziende non hanno idea di cosa fanno i dipendenti

Secondo una nuova ricerca, molti datori di lavoro non sono consapevoli di come le esperienze dei loro dipendenti sul posto di lavoro digitale influiscano sulla produttività.

Un rapporto di Scalable Software afferma che quasi la metà (45%) delle organizzazioni non esegue la mappatura, il che significa che sono all'oscuro di come la modalità di lavoro smart influisca sui dipendente e di come quest'ultimi svolgano il proprio lavoro.

La stragrande maggioranza (92%) dei 400 responsabili decisionali IT intervistati afferma di disporre dei dati necessari per ottimizzare l'esperienza digitale dei dipendenti, ma i lavoratori sostengono il contrario.

Le aziende non sono in contatto con i loro dipendenti

Il rapporto fa riferimento a una precedente ricerca condotta tra i lavoratori della conoscenza, secondo cui oltre la metà (52%) giudica scarsa o adeguata l'esperienza digitale dei dipendenti fornita dalle loro aziende, e molti ritengono che le condizioni stiano peggiorando nel tempo.

"La nostra analisi mostra chiaramente uno scollamento emergente tra l'utilità che gli ITDM attribuiscono a questi strumenti tradizionali nel contesto DEX e i benefici che i dipendenti ricevono", ha osservato Mark Cresswell, cofondatore di Scalable Software.

La ricerca ha anche rilevato che le aziende sono più interessate a KPI incentrati sulla tecnologia. Secondo Scalable Software, i leader dovrebbero prendere in considerazione il monitoraggio di altre misure, come il rischio di burnout, l'impegno dei dipendenti, i viaggi dei dipendenti, l'isolamento e il sentiment, nessuno dei quali può essere tracciato con i tradizionali strumenti di gestione IT.

Inoltre, solo il 56% degli ITDM condivide queste informazioni con i propri dipartimenti HR, lasciando quasi la metà del personale potenzialmente senza il giusto supporto. In prospettiva, l'88% ritiene di dover sviluppare una migliore comunicazione con il reparto risorse umane, ma senza i giusti sistemi, anche questo può risultare inefficiente.

Cresswell ha aggiunto: "Dato che il lavoro ibrido diventa un'attività abituale per la maggior parte dei lavoratori della conoscenza, i datori di lavoro devono coltivare una visione del luogo di lavoro digitale incentrata sul dipendente".