Taylor Swift ha scelto questa macchina fotografica, quindi presto sarà introvabile

Un'improbabile fotocamera mirrorless retrò è destinata a diventare la più ricercata dopo che questa settimana è stata avvistata nelle mani della megastar del pop Taylor Swift.

Ci si aspetterebbe che una miliardaria esca con stile con una costosa Leica: il marchio tedesco con il pallino rosso produce apparecchi di alta qualità realizzati a mano e completamente in metallo, spesso visti nelle mani di celebrità, come la M11-D annunciata di recente. Tuttavia, Tay-Tay ha una predilezione per Olympus.

Secondo 43 Rumors, la foto paparazzata di bassa qualità (qui sotto) mostra la Swift con in mano la Olympus OM-D E-M10 IV, che riteniamo una delle migliori fotocamere mirrorless per principianti che si possano acquistare.

Dalla sola foto a bassa risoluzione, condivisa su X (ex Twitter) da @43 Rumors, non posso essere sicuro al 100% che si tratti del modello Olympus OM-D E-M10 IV. Swift è stata avvistata in più occasioni anni fa con la OM-D E-M1 II, che ha un design simile. Tuttavia, mi fido della parola di 43 Rumors che dice che è passata alla più recente E-M10 IV. In ogni caso, la star sfoggia sicuramente una fotocamera Olympus MFT dallo stile retrò.

Cool: Taylor Swift shoots with the Olympus E-M10IV - https://t.co/IJaZkKj9q2 pic.twitter.com/kMwlzkIv8DSeptember 10, 2024

L'effetto celebrità

Un potenziale aumento di interesse è un'ottima notizia per OM System, l'azienda che ha rilevato il marchio Olympus, e per le fotocamere MFT.

Abbiamo visto che l'effetto dei social media ha dato il via a un'enorme impennata delle vendite di fotocamere di recente, dalla improbabile Nikon Coolpix S6900 - una fotocamera digitale compatta vintage disponibile in rosa con cavalletto per selfie - alla serie di fotocamere Fujifilm X100 dopo che Fujifilm's Film Simulation picture styles è diventato virale su Tiktok. L'ultima fotocamera della serie, la X100VI, è stata la più preordinata a memoria d'uomo, e gli ordini arretrati sono ancora in corso a sei mesi dalla sua uscita.

Quando la precedente compatta di Fujifilm , la X100V, è stata esaurita per tutto il 2023, si è ricorsi addirittura ad accaparrarsi le alternative più vicine, come la Fujifilm X-E4.

Per il momento, la Olympus OM-D E-M10 IV è ancora disponibile presso i principali rivenditori, anche se è probabilmente una buona idea accaparrarsene una al più presto prima che si esaurisca. Se doveste perdere l'occasione, ci sono alcune valide alternative alla E-M10 IV, come il sistema OM-5, che è la nostra fotocamera da viaggio preferita.