Sony alza l'asticella, i nuovi proiettori Bravia 4K sono mozzafiato

Sony ha annunciato due nuovi proiettori 4K di fascia alta, il Bravia Projector 9 e il Bravia Projector 8, entrambi previsti per novembre 2024.

Il Bravia Projector 9 (VPL-XW8100ES) e il Bravia Projector 8 (VPL-XW6100ES) sono proiettori laser 4K HDR nativi che si collocano nella fascia alta del mercato, con il Braiva Projector 9 che all'estero viene venduto al prezzo di 31.999 dollari. Questo pone il Bravia Projector 8 in linea con il JVC DLA-NZ800 di, uno dei migliori proiettori 4K in circolazione.

Il Bravia Projector 9 è destinato a sostituire l'attuale Sony VPL-XW7000ES. Di seguito troverete un elenco completo delle caratteristiche e delle specifiche di entrambi i proiettori.

Sony Bravia Projector 9 e 8: caratteristiche e specifiche tecniche

L'ammiraglia Sony Bravia Projector 9 (Image credit: Sony)

In termini di luminosità, si dice che il Bravia Projector 9 offra 3.400 lumen, mentre il Bravia Projector 8 è impostato per offrire 2.700 lumen, più che sufficienti per la maggior parte delle configurazioni home theater.

Entrambi i proiettori beneficeranno anche dell'inclusione del nuovo processore XR di Sony per i proiettori, che sfrutta molte delle stesse caratteristiche di immagine legate all'HDR che migliorano i televisori di Sony, tra cui il Sony Bravia 9, uno dei migliori TV del 2024 .

Queste caratteristiche includono XR Dynamic Tone Mapping per una mappatura dei toni ottimizzata; XR Deep Black per migliorare i livelli di nero e il contrasto nelle scene più scure; XR Triluminos Pro per offrire oltre un miliardo di colori; e XR Clear Image per migliorare i dettagli e le texture "perse" nelle immagini. Per quanto riguarda l'HDR, sia il proiettore 9 che l'8 supporteranno i formati HDR10 e HLG.

Il Bravia Projector 9 includerà anche una funzione di Live Color Enhancer, che si dice possa dare vita a colori vivaci e dinamici evitando la saturazione eccessiva per un'immagine più naturale.

Sia il Proiettore 9 che il Proiettore 8 sono dotati della funzione Corner Keystone Correction, che facilita la configurazione in ambienti con condizioni di installazione difficili, come i soffitti alti.

Ci sono buone notizie anche per i videogiocatori: entrambi i proiettori sono dotati di due porte HDMI 2.1 che supportano 4K 120Hz e ALLM, oltre a un tempo di ritardo in ingresso di 12 ms, abbastanza basso da competere con alcuni dei migliori televisori da gioco.