Sony A7 V, ecco quando potrebbe arrivare

Sono passati quasi tre anni da quando Sony ha lanciato la A7 IV, una mirrorless ibrida che per la maggior parte delle persone è ancora considerata la migliore fotocamera al mondo, e ora nuove indiscrezioni prevedono finalmente una data di uscita per il suo successore.

Secondo l'affidabile Sony Alpha Rumors e le sue "due fonti fidate", la Sony A7 V sarà "sul mercato tra gennaio e marzo 2025". A quanto pare, si tratta di un po' più tardi del previsto, dato che la fotocamera avrebbe dovuto essere annunciata nell'ottobre 2024.

È comunque positivo sapere che l'annuncio è previsto (potenzialmente alla fine del 2024) e Sony Alpha Rumors sostiene che "la fotocamera inizierà a essere spedita nel primo trimestre". Ciò significa, nella peggiore delle ipotesi, prima della fine di marzo.

Quali aggiornamenti possiamo aspettarci dalla fotocamera full-frame? Le specifiche sono un po' confuse al momento, ma Sony Alpha Rumors sostiene che i principali aggiornamenti riguarderanno la "velocità" e le "nuove funzioni AI".

Non dobbiamo cercare troppo lontano per avere un'idea di quali potrebbero essere: dal lancio della A7 IV, la Sony A7R V e la Sony ZV-E1 sono dotate di un chipset AI che offre alcune funzioni video davvero utili. La funzione "Auto Framing" consente di ritagliare l'intera immagine e di seguire in modo intelligente il soggetto mentre si muove all'interno dell'inquadratura, mentre l'autofocus a rilevamento del soggetto di Sony rimane il migliore in circolazione.

Due cose che non dovremmo aspettarci, secondo le indiscrezioni, sono la potenza video 8K o l'otturatore globale, come visto sulla Sony A9 III. Per la maggior parte delle persone, si tratta di funzioni relativamente di nicchia, quindi non sarebbe una grande mancanza - e immaginiamo che la A7 V potrebbe anche ereditare il pratico touchscreen a quattro assi della A7R V.

Il nuovo punto di forza?

La Sony A7 IV (sopra) offriva già un eccellente rilevamento del soggetto per la sua messa a fuoco automatica, che produceva un buon tasso di successo, ma la Sony A7 V probabilmente aumenterà questo livello. (Image credit: Future)

L'attrattiva principale della Sony A7 IV è stata quella di combinare la maggior parte delle migliori caratteristiche delle fotocamere e delle videocamere Sony in un corpo piccolo e accessibile; se la A7 V riuscirà a ripetere questo trucco, potrebbe essere una vera e propria concorrente per conquistare la vetta della nostra guida alle migliori fotocamere del mondo .

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Le nostre uniche vere lamentele nei confronti della A7 IV, oltre all'aumento di prezzo rispetto alla classica Sony A7 III, sono state il limite relativamente modesto di scatto a raffica (circa 9 fps) e il video 4K/60p pesantemente ritagliato. Se la A7 V migliorerà questi aspetti, come previsto dalle indiscrezioni, e aggiungerà funzioni AI, potrebbe essere una fotocamera quasi perfetta per chi ama scattare un mix omogeneo di foto e video.

L'unico vero ostacolo potrebbe essere fuori dalle mani di Sony. Recentemente Canon ha annunciato in Giappone di "subire ritardi nelle consegne" di nuovi prodotti come la Canon EOS R5 Mark II a causa dell'"impatto della fornitura globale di componenti". Non sappiamo se questo sia il motivo dell'annuncio apparentemente ritardato della A7 V, ma di certo quest'anno Sony è stata silenziosa sul fronte degli annunci.

Tuttavia, Sony Alpha Rumors afferma che anche una Sony A1 II è in arrivo "entro i prossimi 6-7 mesi", insieme a un nuovo obiettivo 24-70 mm f/2 e a un altro obiettivo misterioso. Sembra quindi che la siccità delle fotocamere Sony possa finire presto in modo spettacolare, anche se tutto questo arriva un po' troppo tardi per Natale.