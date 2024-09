Questa fotocamera costa €9.000 e non ha nemmeno uno schermo... la voglio!

La linea M11 di Leica è ora apparentemente completa con l'annuncio della M11-D, la telemetro digitale più costosa e di nicchia del marchio tedesco. È di nicchia per via di ciò che manca: uno schermo, e io sono d'accordo.

Il modello senza schermo segue la Leica M11, la Leica M11 Monochrom e la M11-P, dotata di credenziali di contenuto, che presenta una ghiera ISO sul retro della fotocamera al posto del touchscreen.

Chiunque abbia usato una Leica analogica a telemetro, come la Leica M-A o la Leica MP, apprezzerà la scelta progettuale di Leica: la ghiera si trova dove di solito si trova la ghiera ISO sulle classiche fotocamere a pellicola di Leica.

Eliminando il feedback istantaneo fornito da uno schermo per la composizione e la riproduzione dell'immagine e installando invece una ghiera ISO tradizionale, Leica ci offre un'esperienza di fotografia analogica quanto più autentica si possa sperare da una fotocamera digitale.

Invece della riproduzione nella fotocamera, le foto da 61MP possono essere inviate via Bluetooth al telefono e visualizzate con l'app Fotos di Leica, mentre i file raw e JPEG DNG possono essere modificati con l'app di editing mobile preferita; inoltre, è possibile caricare in un secondo momento sul computer le foto archiviate nella memoria integrata da 256GB della fotocamera o nella scheda di memoria SD UHS-II.

Image 1 of 2 (Image credit: Leica) (Image credit: Leica)

La durata della batteria è di ben 700 scatti in modalità telemetro, che possono essere aumentati a 1.700 scatti utilizzando il ciclo di ripresa adattato da Leica.

La qualità "Made in Germany" di Leica è ancora presente e la M11-D, completamente metallica e nera, pesa solo 540 grammi, 115 grammi in meno rispetto alle altre fotocamere, probabilmente perché il touchscreen è stato eliminato.

C'è anche lo stesso hardware Content Credentials approvato da C2PA che si trova nell'M11-P, progettato per garantire l'autenticità delle immagini digitali.

Per il resto, la M11-D monta lo stesso sensore da 61 MP presente in altri modelli M11 e nella Leica Q3, con una risoluzione non croppata di 9528 x 6328 pixel e dimensioni dei file raw DNG intorno ai 100 MB e JPEG intorno ai 15 MB.

Image 1 of 3 (Image credit: Leica) (Image credit: Leica) (Image credit: Leica)

Ha senso una fotocamera digitale senza schermo nel 2024?

Se siete abituati a scattare foto con una fotocamera digitale o con il vostro telefono, non poter controllare l'esposizione sullo schermo e vedere le immagini subito dopo l'acquisizione sarà una realtà scomoda. Tuttavia, se volete tornare alle basi della fotografia, questa è una rivelazione.

Sulla M11-D ci sono le ghiere manuali per la velocità dell'otturatore e l'ISO, insieme alla ghiera del diaframma dell'obiettivo collegato, e poco altro da gestire. La curva di apprendimento per imparare la messa a fuoco manuale e la composizione dell'immagine attraverso il mirino è molto ripida, ma trovo che sia un modo coinvolgente di scattare foto, anche se non è adatto alla maggior parte dei generi fotografici: i telemetri rallentano molto.

Di recente ho avuto a disposizione il telemetro analogico Leica MP per un lungo periodo, ed è stato tanto rinfrescante quanto impegnativo. Ma mi sono goduto l'esperienza e sospetto che proverei una sensazione simile con il suo equivalente digitale, la M11-D, senza gli esorbitanti costi di acquisto e sviluppo della pellicola.