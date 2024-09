Asus svela Zenbook e Vivobook, i nuovi laptop AI con batteria da record

Nell'ambito dell'IFA 2024 - un grande evento tecnologico che si sta svolgendo a Berlino mentre scriviamo - Asus ha presentato un trio di computer portatili dotati di intelligenza artificiale per le sue popolari linee Zenbook, Vivobook ed ExpertBook.

Cominciamo con lo Zenbook S 14, che parte da 1.399,99 dollari (il prezzo italiano è ancora da confermare) e vanta alcune specifiche molto solide che lo rendono degno di attenzione anche se non siete convinti che l'intelligenza artificiale sia la prossima grande novità.

Ha un display OLED da 14 pollici 3K 120Hz, una solida durata della batteria di 27 ore (in base a un test video offline condotto da Asus) ed è rivestito da un involucro in Ceralumium, che fonde ceramica e alluminio per offrire un design più resistente e leggero. Non possiamo ancora pronunciarci su queste promesse di durata senza testarlo, ma lo Zenbook rivestito in Ceralumium ha sicuramente un aspetto gradevole, è facile da prendere e da portare in giro e non è soggetto a macchie di impronte digitali come alcuni notebook.

(Image credit: Future)

Il protagonista è il nuovo processore Intel Core Ultra 9 serie 200 (noto come Lunar Lake) che promette significativi miglioramenti in termini di potenza ed efficienza rispetto ai processori della serie 100. Secondo le statistiche dei test di Asus, uno Zenbook S 14 che utilizza il nuovo processore a 35W, rispetto a uno Zenbook S 14 che utilizza la vecchia CPU della serie 100 a 45W, vanta un miglioramento del 25% nelle prestazioni di produttività quotidiana (secondo Geekbench V6 Single-Core CPU Score), un aumento del 53% delle prestazioni di gioco (in Cyberpunk 2077) e un miglioramento del 173% delle prestazioni AI (secondo UL Procyon).

L'aumento delle prestazioni AI sarà dovuto alla nuova NPU (unità di elaborazione neurale per l'AI) dell'Intel Core Ultra 9 200 Series, in grado di eseguire 48 trilioni di operazioni al secondo (TOPS). A titolo di confronto, il chip concorrente Snapdragon X Elite di Qualcomm offre solo 45 TOPS. Questa velocità extra aiuterà a completare i processi di intelligenza artificiale sul dispositivo quando si utilizzano servizi come Microsoft CoPilot+, MuseTree (lo strumento di generazione di immagini di Asus) e Adaptive Lock, che protegge automaticamente il PC se lo si lascia aperto.

Se a tutto questo si aggiunge il design leggero e sottile dello Zenbook (1,5 kg di peso e 1,1 cm di spessore), il nuovo portatile di Asus si preannuncia davvero eccezionale. Ovviamente, prima di emettere il nostro verdetto finale sullo Zenbook S 14, dovremo eseguire i nostri test per verificare le audaci promesse di Asus.

Non solo lo Zenbook

(Image credit: Future)

L'altro nuovo portatile di Asus per la produttività dei consumatori è il Vivobook S 14.

Si tratta di un leggero downgrade rispetto allo Zenbook S 14, ma vanta comunque un OLED 3K, un processore Intel Serie 7 Ultra 200 ed è leggermente più spesso e pesante, con uno spessore di 1,39 cm e un peso di 1,3 kg. Manca anche il Ceralumium, ma ha una tastiera con illuminazione RGB.

Costa anche un po' meno, a partire da $899,99 / £999,99 (stiamo aspettando il prezzo italiano), il che lo rende un modo più accessibile per accedere alle ultime offerte di PC AI di Asus.

Ultimi ma non meno importanti sono stati i nuovi ExpertBook P5. Le macchine della serie P sono destinate agli esperti che hanno bisogno di un computer portatile potente ma anche duraturo, ed è per questo che Asus ha sottoposto il nuovo P5 a diversi test di livello militare negli Stati Uniti.