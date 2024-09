I laptop con Thunderbolt 5 ancora non esistono, ecco perché

Thunderbolt 5 (TB5), l'ultimo balzo di Intel nella connettività ad alta velocità, è destinato a migliorare il modo in cui gestiamo il trasferimento dei dati, l'output del display e la ricarica dei dispositivi.

Con una larghezza di banda fino a 80 Gbps e un'opzione di potenziamento fino a 120 Gbps, raddoppia di fatto la velocità di Thunderbolt 4. Questa potenza aggiuntiva è perfetta per gestire doppi schermi 8K e per l'output dei display e la ricarica dei dispositivi. Questa maggiore potenza è perfetta per gestire doppi display 8K, trasferire file video di grandi dimensioni ed eseguire applicazioni in tempo reale come giochi e realtà virtuale.

Una delle caratteristiche principali di Thunderbolt 5 è la capacità di erogare 240 W di potenza, che si traduce in una ricarica più rapida per i computer portatili e in una quantità di energia sufficiente per alimentare dispositivi ancora più esigenti attraverso un unico cavo. Inoltre, è retrocompatibile con Thunderbolt 3 e 4, quindi l'integrazione nella configurazione attuale dovrebbe essere semplice. La larghezza di banda e la potenza extra sono anche a prova di futuro per tecnologie come i display da 16K e le GPU esterne più potenti.

Dove sono i computer portatili?

All'IFA 2024, UGREEN ha presentato la sua nuova docking station Revodok Thunderbolt 5, uno dei primi dispositivi a utilizzare questa tecnologia.

È dotata di tre porte Thunderbolt 5 che offrono un trasferimento di dati fino a 80 Gbps e possono aumentare fino a 120 Gbps quando necessario. È anche versatile: supporta un singolo display 8K per gli utenti Windows e configurazioni a tre display per Mac. Con 13 porte, tra cui USB-C, USB-A e HDMI, è stata progettata per soddisfare gli utenti che hanno bisogno di connettività.

La docking station Revodok mette in mostra le potenzialità di Thunderbolt 5 in termini di trasferimento dati, uscita display e alimentazione. Si tratta di una soluzione utile per i professionisti che gestiscono carichi di dati e che utilizzano più display e dispositivi. Abbiamo già recensito la docking station UGREEN Revodok Max 208 8-in-1 Thunderbolt 4 equi potete leggere la nostra recensione a quattro stelle .

Tuttavia, sebbene questa, come altre docking stationTB5 (ad esempio J5 Create), offra uno sguardo al futuro, i laptop con porte Thunderbolt 5 integrate sono ancora all'orizzonte. Affinché gli utenti possano sfruttare appieno i vantaggi di Thunderbolt 5, è necessaria un'adozione più diffusa da parte dei produttori di laptop. Succederà, ma quando è la grande domanda ancora senza risposta.

Oltre alla docking station, UGREEN ha presentato all'IFA anche una serie di altri prodotti, come il Nexode Power Bank, un caricatore da 20.000 mAh in grado di erogare fino a 145 W, e la serie NASync, una nuova linea di dispositivi di archiviazione collegati alla rete per uso personale e aziendale. L'azienda ha inoltre presentato i caricabatterie e i power bank della serie Uno.