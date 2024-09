PS5 Pro: tutto quello che c'è da sapere

La PS5 Pro è stata ufficializzata da Sony e mostrata in una presentazione condotta da Mark Cerny il 10 settembre.

La presentazione è durata poco meno di dieci minuti, ma abbiamo visto un'immagine completa della console, una data di uscita, una data di preordine, un prezzo e alcune delle specifiche e dei miglioramenti più importanti che la console offrirà.

Sembra che si tratterà di una console davvero capace di offrire un aumento delle prestazioni su tutta la linea. I tre grandi aggiornamenti sono una GPU più potente e di maggiori dimensioni, il ray-tracing avanzato e la tecnologia di upscaling guidata dall'intelligenza artificiale di Sony, la PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), sono tutte proposte interessanti e potrebbero dare vita ai giochi come mai prima d'ora.

Vi elenchiamo tutto quello che sappiamo sulla PlayStation 5 Pro in un unico comodo elenco, in modo che possiate avere tutte le informazioni a portata di mano..

Ecco tutto quello che sappiamo sulla PS5 Pro.

PS5 Pro: tagliare la testa al toro

Quanto costa? 799,99 EURO

Quando uscirà? 7 novembre 2024

Quali saranno i suoi aggiornamenti? Un aumento del 45% della GPU, un'unità SSD da 2 TB, una tecnologia di upscaling potenziata dall'intelligenza artificiale chiamata PlayStation Spectral Super Resolution e un ray-tracing migliorato.

PS5 Pro: data d'uscita

La data di uscita della PS5 Pro è stata confermata per il 7 novembre 2024.

Inoltre, sappiamo che i preordini di PS5 Pro inizieranno il 26 settembre, per coloro che sono interessati a impegnarsi in anticipo.

Prezzo

Respirate profondamente: è stato rivelato il prezzo della PS5 Pro, che partirà da 799,99 euro.

Ho detto "a partire da" perché il prezzo di PS5 Pro presenta due grossi limiti. Il primo è che la console non viene fornita di default con un'unità disco: dovrete acquistarla separatamente. Inoltre, come per la PS5 Slim, lo stesso vale per il supporto verticale, che comporterà un'ulteriore spesa.

Il tutto si traduce in un prodotto dal prezzo elevato, ma in grado di offrire un'esperienza premium, come sostiene Sony.

Un'enorme potenza

Non conosciamo tutte le specifiche di PS5 Pro dopo la presentazione tecnica di Mark Cerny, ma le lacune possono essere colmate, soprattutto per quanto riguarda l'aumento di potenza della console. Ecco la tabella delle specifiche di PlayStation 5 Pro, così come le conosciamo al momento in cui scriviamo.

Swipe to scroll horizontally Row 0 - Cell 0 PS5 Pro CPU 8x Core Zen 2 a 3,5GHz (frequenza variabile) - TBC GPU TBC RAM TBC Archiviazione 2TB SSD Wi-Fi Wi-Fi 7 Spazio di archiviazione espandibile NVMe SSD slot Archiviazione esterna External SSD/HDD support via USB Unità ottica Optional 4K UHD Blu-ray Drive Prezzo 799,99 euro

È un peccato che Sony non abbia rivelato tutte le specifiche di ogni componente principale della PS5 Pro, ma quanto riportato sopra ci dà un'immagine molto chiara degli aggiornamenti offerti.

Mark Cerny ha parlato dei "tre grandi" quando si tratta di sprigionare una maggiore potenza grafica dalla PS5 Pro. Si tratta della scheda grafica potenziata, del ray-tracing avanzato e dell'upscaling guidato dall'intelligenza artificiale noto come PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). Queste specifiche permetteranno ai giochi di funzionare a risoluzioni più elevate, di essere più dettagliati, di avere più effetti di luce e ombre e di funzionare con frame rate più elevati in modo molto più costante e stabile.

I numeri concreti dell'aggiornamento della GPU dicono che PS5 Pro avrà il 67% di unità di calcolo in più e una memoria più veloce del 28%; il risultato sarà un rendering più veloce del 45%. Se a questo si aggiunge il potenziamento della capacità di ray-tracing, il PSSR (la tecnologia di upscaling guidata dall'intelligenza artificiale), i giochi avranno una marcia in più, con una risoluzione maggiore e framerate più veloci e fluidi.

Ma non è tutto: siamo davvero entusiasti del Game Boost di PS5 Pro che, per impostazione predefinita, è in grado di dare un boost di risoluzione e qualità a circa 8.500 giochi per PS4. Questo potrebbe rendere la PS5 Pro la migliore console PlayStation 4 mai realizzata.

Più spazio per le persone

L'SSD da 2 TB della PS5 Pro è un aggiornamento delle specifiche estremamente gradito, poiché abbiamo sempre trovato lo spazio disponibile sui modelli base e slim particolarmente difficile da utilizzare se si gioca anche solo a uno o due titoli live service o a grandi sparatutto online come Call of Duty Warzone. Questo consentirà di installare un numero maggiore di giochi per PS5 direttamente dalla memoria della console.

Il passaggio al digitale

Questo ci porta all'unità disco 4K UHD Blu-ray opzionale, confermata come caratteristica opzionale della PS5 Pro. Questo aspetto sarà un po' penalizzante per gli appassionati che vogliono la console più performante e che hanno grandi collezioni di giochi fisici, perché dovranno sborsare un po' di soldi in più.

C'è anche il Wi-Fi 7, che farà un'enorme differenza - soprattutto considerando che la PS5 Pro è totalmente digitale - e Sony afferma che saranno supportati anche i giochi in 8K e il VRR.

Aggiorneremo questa pagina non appena possibile con ulteriori specifiche e dettagli quando saranno confermati.

Un look familiare

Ora sappiamo che la PS5 Pro condivide lo stesso linguaggio di design della PS5 Slim. Ha un aspetto incredibilmente familiare e simile, con curve ampie, un'estetica bianca e nera e un design "a ventaglio".

La principale differenza che possiamo notare, da lontano, è l'inclusione di strisce nere al centro di ciascun lato. Non sappiamo se si tratti di ventole aggiuntive o di una decisione di design.

In ogni caso, dal punto di vista delle dimensioni, sembra che il cambio possa avvenire senza problemi: la PS5 Pro si inserisce esattamente nello stesso spazio della PS5 attuale.

Dovreste preordinare la PS5 Pro?

La questione se preordinare o meno una PS5 Pro è interessante.

Per cominciare, il prezzo elevato potrebbe far prendere la decisione a molte persone.

Tuttavia, per esaminare la proposta in modo più ampio, la scelta di preordinare o meno una PS5 Pro dipenderà dalle vostre esigenze, desideri e necessità specifiche in fatto di console.

Per chi non ha ancora una PS5, se avete aspettato che la libreria di giochi si riempisse e siete interessati solo a trovare un modo per fruire di titoli esistenti, la PS5 "base" o standard o la PS5 Slim saranno più che sufficienti per voi. Si tratta di una splendida console che offre una serie di interessanti funzionalità e mezzi per ottenere il massimo dai giochi e li presenta in modo eccellente. Stiamo anche assistendo a cali di prezzo semi-regolari, dato che la console ha quasi quattro anni (al momento in cui scriviamo), quindi è probabile che si possa risparmiare. Con l'annuncio della versione Pro, potremmo anche assistere a ulteriori tagli di prezzo e offerte sul modello Slim.

Se non avete la PS5 ma siete sempre interessati alla migliore esperienza di gioco su console domestica, allora il pre-ordine della PS5 Pro potrebbe fare al caso vostro. Se vi dispiace sempre dover scegliere tra fedeltà e prestazioni, la PS5 Pro potrebbe essere una proposta interessante.

PS5 Pro: FAQ

PS5 Pro supporterà l'8K?

Non è passato molto tempo da quando Sony ha apparentemente iniziato a rimuovere il logo "8K" dalla confezione della PS5, una specifica o una caratteristica della console che è sempre sembrata un po' eccessiva.

Tuttavia, nel blog ufficiale di PlayStation che annuncia la PS5 Pro, Sony afferma che la console supporterà i giochi in 8K.

La PS5 Pro è dotata di un'unità disco?

Per impostazione predefinita, la PS5 Pro viene presentata come una console completamente digitale a cui può essere aggiunta come extra una delle unità disco esistenti (dalla PS5 Slim). Quindi no, la PS5 Pro non viene fornita di default con un'unità disco, che dovrà essere acquistata separatamente.

La PS5 Pro è dotata di un supporto?

Come l'unità disco, purtroppo la PS5 Pro non viene fornita di default con un supporto verticale. Come per la PS5 Slim, dovrete acquistarlo separatamente se preferite tenere le vostre console in questo modo.

La PS5 Pro ha il lettore per i CD?

La PS5 Pro non ha in dotazione il lettore per i CD, tuttavia è possibile montarlo separatamente, ovviamente con una spesa extra.