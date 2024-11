Protesta contro OpenAI: gli artisti chiedono giusti compensi

La recente protesta contro OpenAI da parte dei suoi beta tester non retribuiti ha messo in evidenza ancora una volta come gli obiettivi delle aziende di intelligenza artificiale ben finanziate possano spesso entrare in conflitto con quelli degli artisti, il cui tempo viene utilizzato per i test o il cui lavoro è stato impiegato per addestrare l'IA.

Nell'ultima protesta, i "red teamers" (beta tester con accesso privilegiato), invitati da OpenAI a testare Sora, il suo atteso software di generazione video tramite intelligenza artificiale, hanno deciso di far trapelare il programma completo, pubblicando una lettera aperta su Hugging Face per spiegare le loro motivazioni.

La lettera afferma: "Ci è stato dato l'accesso a Sora con la promessa di essere tester anticipati, red teamer e partner creativi. Tuttavia, crediamo di essere stati attratti nel 'lavaggio dell'arte' per convincere il pubblico che Sora è uno strumento utile per gli artisti. Centinaia di artisti forniscono lavoro non retribuito attraverso il testing, il feedback e il lavoro sperimentale per il programma di un'azienda valutata 150 miliardi di dollari."

Quando ho contattato OpenAI per un commento, un portavoce mi ha dichiarato: "Sora è ancora in anteprima di ricerca e stiamo lavorando per bilanciare la creatività con solide misure di sicurezza per un utilizzo più ampio. Centinaia di artisti che hanno partecipato alla nostra versione alpha hanno contribuito a plasmare lo sviluppo di Sora, aiutandoci a dare priorità a nuove funzionalità e a misure di sicurezza. La partecipazione è volontaria, senza alcun obbligo di fornire feedback o di utilizzare lo strumento. Siamo stati felici di offrire a questi artisti l'accesso gratuito e continueremo a sostenerli attraverso borse di studio, eventi e altri programmi. Crediamo che l'intelligenza artificiale possa essere un potente strumento creativo e ci impegniamo a rendere Sora utile e sicuro."

OpenAI supporta effettivamente alcuni artisti attraverso borse di studio, tra cui Tribeca, Charles Lindsay e la Galleria Strada.

Ritratto dell'artista

(Image credit: Hiscox utilised a coding programme called Facer developed by John W. Miller who merged the 40 artists’ headshots together to create one singular headshot. This was then stylised into a self-portrait mimicking the style of a traditional oil painting. )

Mentre gli artisti coinvolti nella protesta contro i test di Sora non erano contrari all'uso della tecnologia AI come strumento per l'arte, ci sono molti altri artisti, sia digitali che tradizionali, che lo sono, o almeno ritengono di essere trattati ingiustamente. Secondo il sondaggio Art and AI 2024 condotto da Hiscox, compagnia di assicurazione globale specializzata, il 77% dei collezionisti d'arte e il 78% degli appassionati d'arte ritengono che gli artisti debbano essere equamente compensati per l'uso delle loro opere nell'addestramento delle piattaforme di intelligenza artificiale.

Per evidenziare i dilemmi etici legati all'arte generata dall'IA, Hiscox ha presentato il primo "autoritratto di un artista dell'IA", in collaborazione con 40 artisti affermati, le cui opere vengono spesso "prese in prestito" senza autorizzazione per addestrare le piattaforme di IA. Ogni artista ha fornito una foto del proprio volto, che è stata poi fusa con quelle degli altri per creare un unico volto, utilizzando un programma di codifica chiamato Facer. L'immagine finale è stata trasformata in un autoritratto stilizzato per simboleggiare come un'opera d'arte generata dall'IA sia, in fondo, un amalgama di impegno e creatività umana.

Grandi imprese

(Image credit: Ai-Da)

L'arte creata dall'intelligenza artificiale può rivelarsi un affare molto redditizio. Recentemente, un ritratto del matematico inglese Alan Turing realizzato dal robot artista Ai-Da è stato venduto all'asta a New York per 1,08 milioni di dollari. Sebbene Ai-Da sia un caso piuttosto unico, questo esempio evidenzia come l'IA possa generare arte e ottenere denaro senza che gli artisti reali vengano compensati.

Tuttavia, mentre molte piattaforme di IA non pagano gli artisti i cui lavori vengono utilizzati per addestrare i loro modelli, la situazione sta lentamente cambiando. Un esempio di progresso è Tess, uno dei primi generatori di immagini di IA etici e il primo a pagare royalties agli artisti ogni volta che vengono utilizzati i loro stili. Gli artisti possono usare Tess per creare e concedere in licenza il proprio modello di IA, basato sulla loro arte, assicurando un compenso equo per il loro lavoro e garantendo che gli utenti possano generare immagini senza temere violazioni del copyright.

Anche se c'è ancora molta strada da fare prima che gli artisti vengano adeguatamente compensati dalle aziende di IA, con le proteste già esplose contro OpenAI, sembra che il panorama stia lentamente cambiando a favore degli artisti. Il 2025 potrebbe vedere ulteriori proteste contro l'industria dell'IA. Speriamo solo che rimangano abbastanza artisti reali da poter beneficiare di questi cambiamenti, una volta che l'industria dell'IA riconoscerà l'importanza degli artisti umani.