Negli ultimi tempi, il mondo delle telecomunicazioni ha assistito all'arrivo di diverse novità, tra cui l'eSIM, una tecnologia che sta trasformando il nostro approccio alle connessioni mobili. Ma che cosa rappresenta realmente una eSIM? In che modo opera e, cosa più importante, come si può attivare?

Cos'è una eSIM?

La eSIM, acronimo di "SIM integrata", rappresenta una versione digitale della classica SIM card che usiamo quotidianamente. A differenza delle SIM tradizionali, che sono piccole schede di plastica da inserire manualmente nel dispositivo, la eSIM è già incorporata nel chip del telefono o in altri dispositivi compatibili. Questo comporta che non è necessario inserire o rimuovere fisicamente una SIM; basta scaricare un profilo digitale per collegarsi alla rete mobile.

Requisiti per l’attivazione di una eSIM

Prima di procedere con l'attivazione di una delle migliori eSIM, è fondamentale accertarsi di soddisfare tutti i requisiti necessari. Ecco cosa occorre:

- Dispositivo compatibile: Non tutti i dispositivi mobili sono compatibili con la tecnologia eSIM. La maggior parte degli smartphone di alta gamma recenti, come iPhone, Google Pixel e Samsung Galaxy, supportano questa funzionalità. Verificate le specifiche tecniche del vostro dispositivo per assicurarvi che sia compatibile.

- Operatore di rete: Non tutti gli operatori mobili offrono il servizio eSIM. In Italia, i principali provider supportano questa tecnologia, ma è sempre meglio confermare direttamente con il proprio operatore.

- Connessione a internet: Per attivare l'eSIM, è indispensabile avere una connessione internet stabile, necessaria per scaricare il profilo digitale sul dispositivo.

Come attivare una eSIM

L'attivazione di una eSIM può variare leggermente a seconda del dispositivo e dell'operatore, ma i passaggi principali sono generalmente gli stessi. Ecco una guida dettagliata per attivare una eSIM su un iPhone:

Ottenere il QR Code dall'operatore

Il primo passo consiste nel ricevere il codice QR dal vostro operatore. Questo codice, che è unico, serve per associare il profilo eSIM al dispositivo. Potete ottenerlo recandovi presso un punto vendita dell'operatore oppure richiederlo online tramite il sito web o l'app ufficiale dell'operatore.

Accedere alle impostazioni del telefono



- Su iPhone: Dopo aver ottenuto il QR Code, aprite le impostazioni del vostro iPhone. Andate su Impostazioni > Cellulare > Configura piano cellulare o Aggiungi eSIM. In questa sezione vi verrà chiesto di scansionare il codice QR ricevuto.



- Su Android: Accedete a Impostazioni > Rete e Internet > SIM > Aggiungi eSIM (la nomenclatura potrebbe variare a seconda della marca del dispositivo). Qui vi verrà richiesto di scansionare il QR Code o, in alternativa, di inserire manualmente i dettagli del piano.



Scansionare il QR Code

Utilizzate la fotocamera dell'iPhone per scansionare il QR Code. Il dispositivo riconoscerà automaticamente il codice e inizierà a configurarsi. Se non dovesse essere riconosciuto immediatamente, verificate che la fotocamera sia pulita e che l'illuminazione sia sufficiente.

Configurare il profilo eSIM

Dopo aver scansionato il QR Code, il dispositivo vi guiderà nel processo di configurazione. Potrebbe essere necessario inserire un PIN o confermare alcune informazioni. Seguite attentamente le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare la configurazione.

Selezionare il piano cellulare principale

Se il dispositivo supporta sia una SIM fisica che una eSIM, vi verrà richiesto di scegliere quale piano utilizzare come principale per chiamate, messaggi e dati. Potrete decidere se utilizzare la eSIM come piano primario o come secondario, in base alle vostre necessità.

Verificare la connessione

Una volta completata la configurazione, il dispositivo dovrebbe collegarsi automaticamente alla rete mobile tramite la eSIM. Controllate che la connessione sia attiva, ad esempio effettuando una chiamata o provando a navigare in Internet. Se riscontrate difficoltà, potrebbe essere necessario contattare il servizio clienti del vostro operatore.

Problemi comuni e come risolverli

Durante l'attivazione della eSIM, potrebbero sorgere alcuni inconvenienti. Ecco i problemi più comuni e come affrontarli:

Il QR Code non viene riconosciuto

Se il dispositivo non riesce a scansionare il QR Code, verificate che la fotocamera sia pulita e che il codice sia ben illuminato. Se il problema persiste, provate a inserire manualmente i dettagli del profilo eSIM nelle impostazioni del dispositivo.

Problemi di connessione alla rete

Se, dopo l'attivazione, il dispositivo non riesce a connettersi alla rete mobile, controllate che il piano cellulare sia stato correttamente attivato e selezionato nelle impostazioni. Può essere utile riavviare il dispositivo o ripetere la procedura di attivazione.

Il dispositivo non rileva la eSIM

In alcuni casi, il dispositivo potrebbe non riconoscere immediatamente la eSIM. Assicuratevi di avere installato l'ultima versione del software e provate a ripetere il processo di configurazione. Se il problema non si risolve, è consigliabile contattare il supporto tecnico del vostro operatore.