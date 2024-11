Trapelata l'immagine del OnePlus 13R con Snapdragon 8 Gen 3

Una fuga di notizie ci ha fatto vedere per la prima volta un telefono che si ritiene essere il OnePlus 13R.

Assomiglia molto al modello di fascia alta OnePlus 13

Secondo quanto riferito, il telefono utilizza un chipset Snapdragon 8 Gen 3

Mentre attendiamo ancora il debutto mondiale del OnePlus 13, che è stato presentato in Cina a ottobre, emergono già notizie su una versione di fascia media del dispositivo, probabilmente denominata OnePlus 13R. Recentemente, è trapelata un'immagine che sembrerebbe ritrarre questo nuovo modello.

L'immagine, condivisa dal leaker Digital Chat Station su Weibo (secondo quanto riportato da NotebookCheck), è ufficialmente legata al OnePlus Ace 5. Tuttavia, stando alle consuetudini passate, è probabile che il telefono venga commercializzato come OnePlus 13R al di fuori della Cina.

Il dispositivo ritratto nell'immagine appare elegante e sofisticato, con un design simile al OnePlus 13, in particolare per quanto riguarda l'isola della fotocamera circolare e spostata lateralmente. Come il modello di punta, anche questo sembra disporre di una fotocamera con tre lenti, mentre sul fronte si nota uno schermo piatto, a differenza del OnePlus 12R che ha uno schermo curvo.

(Image credit: Digital Chat Station)

Specifiche di fascia alta ad un prezzo probabilmente di fascia media

Si può anche osservare la presenza di un interruttore per la modalità di avviso sul lato sinistro, accompagnato da una cornice metallica che conferisce al dispositivo un aspetto premium. Secondo quanto riportato, il OnePlus 13R sarà equipaggiato con il chipset Snapdragon 8 Gen 3. Sebbene non si tratti della versione più avanzata della serie Snapdragon, questo suggerisce che il dispositivo potrebbe non raggiungere le stesse prestazioni del OnePlus 13 con Snapdragon 8 Elite. Tuttavia, lo Snapdragon 8 Gen 3 rimane comunque un'opzione performante, come dimostrato dal suo utilizzo in modelli di alto livello come il Samsung Galaxy S24 Ultra.

Non emergono ulteriori dettagli da questa fuga di notizie, ma fonti precedenti avevano anticipato che il OnePlus 13R potrebbe vantare una batteria massiccia da 6.000 mAh, una fotocamera principale da 50 MP e una fotocamera con teleobiettivo da 50 MP.

Se queste informazioni dovessero essere confermate, e se il dispositivo avrà un prezzo competitivo per la fascia media, il OnePlus 13R potrebbe diventare una proposta interessante per il 2025, affiancandosi a concorrenti come l’iPhone SE 4, il Samsung Galaxy S25 FE e il Google Pixel 9a. Inoltre, c'è la possibilità che il OnePlus 13R venga lanciato prima di questi modelli, con una presentazione che, stando alle consuetudini passate, potrebbe avvenire già tra gennaio e febbraio.