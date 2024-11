Aziende in crescita: cybersecurity, AI e 5G al centro degli investimenti

Il rapporto GSMA afferma che la spesa per la cybersicurezza è destinata ad aumentare entro la fine del decennio

Non sorprende che il 5G sia destinato a ricevere investimenti 2,5 volte superiori a quelli del 4G entro il 2030.

Le telecomunicazioni devono aiutare le imprese a intraprendere la trasformazione digitale

Secondo una nuova ricerca, la maggior parte delle imprese non reagisce alle difficili condizioni economiche tagliando i costi, ma cerca di incrementare i ricavi.

Secondo un nuovo rapporto GSMA, tre quinti delle aziende stanno dando priorità alla crescita dei ricavi, all'esperienza dei clienti e al posizionamento competitivo per far crescere le loro aziende, piuttosto che prendere decisioni reattive per ridurre i costi.

Ma lo studio ha anche rilevato che la sicurezza informatica è in cima alla lista di molte aziende, con investimenti destinati a crescere nel lungo periodo.

Le aziende investono nella crescita futura

Secondo il rapporto, le aziende prevedono di destinare una parte significativa del loro fatturato alla sicurezza informatica, con un investimento che dovrebbe raggiungere il 9% tra il 2024 e il 2026, per poi salire all'11% tra il 2027 e il 2030. Oltre a potenziare la sicurezza, le imprese stanno puntando anche sull'intelligenza artificiale e sul miglioramento delle infrastrutture di connettività.

Un gran numero di aziende (85%) riconosce ormai l'importanza delle reti 5G e della connettività. In media, il 21% dei fondi dedicati alla trasformazione digitale sarà destinato a quest'area, di cui il 13% per la telefonia mobile e il 5G e l'8% per la telefonia fissa e il Wi-Fi. Tra il 2024 e il 2030, si prevede che gli investimenti nel 5G supereranno di 2,5 volte quelli nel 4G, con settori come l'automotive, i trasporti, la logistica e la gestione dei magazzini che guideranno la maggior parte di questi investimenti.

Inoltre, la spesa per l'intelligenza artificiale è destinata a crescere, poiché le aziende puntano a incrementare la produttività e l'efficienza. L'AI rappresenta già il 14% della spesa tecnologica complessiva, e il 90% delle imprese la utilizza in qualche forma. Tuttavia, c'è ampio margine di crescita, dato che solo un terzo delle aziende sfrutta l'intelligenza artificiale in modo "avanzato".

Pablo Iacopino, responsabile della ricerca di GSMA Intelligence, ha sottolineato che "le telecomunicazioni devono andare oltre il semplice ruolo di fornitore di servizi di rete, poiché le aziende stanno cercando sempre più partner che possano supportarle lungo il loro percorso di trasformazione digitale, integrando tecnologie come 5G, AI, IoT e cloud per migliorare l'efficienza, garantire maggiore sicurezza e accrescere i ricavi".