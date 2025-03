Google Slides risolve (finalmente) uno dei problemi più odiati

Google Workspace ha introdotto un aggiornamento tanto piccolo quanto utile per chi utilizza Slides: da ora è possibile ridimensionare più oggetti contemporaneamente, mantenendo la stessa scala e la chiarezza visiva di ogni elemento.

Questo miglioramento elimina uno dei fastidi più comuni nella creazione delle presentazioni: dover modificare ogni oggetto manualmente dopo averne ridimensionato uno, rischiando di compromettere l’equilibrio visivo della slide.

Con questa novità, personalizzare le presentazioni sarà più semplice e rapido, senza perdere tempo con aggiustamenti ripetuti.

Il Ridimensionamento di Google Slides

Google Workspace ha annunciato una serie di miglioramenti per Slides che semplificano la gestione degli oggetti all’interno delle presentazioni. Secondo la nota ufficiale, l’aggiornamento "aiuta a ridurre il tempo necessario per adattare proporzionalmente gli oggetti su una slide".

Gli utenti potranno ora selezionare più elementi contemporaneamente semplicemente tracciando un riquadro di selezione, per poi ridimensionarli tutti in modo proporzionale. Testi, bordi, ombre e altri attributi grafici si adatteranno automaticamente, mantenendo la chiarezza visiva.

Un altro cambiamento riguarda la gestione degli oggetti sovrapposti: passando il cursore su un elemento, apparirà un contorno evidenziato, facilitando la selezione anche in slide complesse con più livelli.

Le nuove funzionalità sono disponibili esclusivamente in modalità di modifica e non durante la presentazione. Gli strumenti di selezione e ridimensionamento sono già in fase di distribuzione per tutti gli utenti Google Workspace, inclusi gli abbonati a Workspace Individual e gli account personali.