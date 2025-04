The Duskbloods non è Bloodborne 2, ma è il nuovo soulslike di From esclusivo per Nintendo Switch 2

Una nuova collaborazione inaspettata scuote il panorama videoludico: From Software ha annunciato The Duskbloods, titolo inedito che vedrà la luce nel 2026 solo su Nintendo Switch 2. La notizia ha colto di sorpresa molti, soprattutto per l’inusuale alleanza tra lo studio creatore del genere souls-like e la casa di Kyoto.

Dalle prime immagini mostrate, The Duskbloods si presenta come un’esperienza gotica, impregnata di elementi horror e ambientazioni decadenti. L’estetica richiama atmosfere familiari ai fan dello studio, ma al tempo stesso suggerisce un mondo tutto nuovo, popolato da creature disturbanti e scenari in rovina avvolti da un’oscurità perpetua. Un’ambientazione che promette di fondere elementi organici e meccanici in modo inedito, con meccaniche di gioco ancora da svelare.

L’arrivo di un progetto così ambizioso su una console Nintendo segna un cambiamento interessante: non solo per lo studio giapponese, che finora ha preferito muoversi su altre piattaforme, ma anche per la stessa Nintendo, intenzionata ad ampliare il proprio pubblico aprendosi a esperienze più mature e complesse. Questa scelta potrebbe rivelarsi cruciale per il successo di Switch 2 al lancio.

Il titolo suggerisce anche una certa continuità con i temi cari a Hidetaka Miyazaki: il sangue, il crepuscolo, la corruzione e la decadenza sembrano essere ancora una volta centrali, e potrebbero nascondere implicazioni importanti per il gameplay, magari con sistemi legati al passaggio del tempo o alla trasformazione del mondo di gioco.

Nessuna data precisa per ora, ma The Duskbloods è stato confermato come uno dei primi grandi titoli disponibili al debutto di Nintendo Switch 2. Un’uscita che potrebbe rappresentare un punto di svolta sia per Nintendo che per From Software.

The Duskbloods (FromSoftware Exclusive) - Trailer | Nintendo Switch 2 Direct - YouTube Watch On