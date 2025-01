Nintendo Switch 2: uscita, prezzo, specifiche e tutto quello che c'è da sapere.

Il Nintendo Switch 2 è stato ufficialmente annunciato: il gigante giapponese dei videogiochi ha pubblicato un video teaser che offre un primo sguardo alla nuova console ibrida, con una data di uscita prevista per il 2025.

Molti dettagli rimangono ancora un mistero, ma aggiorneremo questo articolo man mano che emergeranno ulteriori informazioni.

La nuova console di Nintendo si chiamerà ufficialmente Switch 2. Il design ricorda quello dello Switch OLED, ma appare leggermente più grande, con controller migliorati e un dock ridisegnato dal profilo più arrotondato.

L'uscita è prevista entro quest'anno, anche se una data precisa non è stata ancora annunciata. Il prezzo rimane un’incognita, così come le specifiche tecniche, ma sembra che la console utilizzerà tecnologie avanzate per ottimizzare la resa dei giochi sul suo display.

Sarà compatibile con i giochi originali di Switch. Puoi guardare il video di presentazione per maggiori dettagli.

Aggiorneremo questo articolo man mano che scopriremo maggiori informazioni su Nintendo Switch 2.

Nintendo Switch 2: andiamo al sodo

Cos'è? Il successore della console Nintendo Switch

Quanto costerà? TBA

Quando uscirà? Nel 2025

Quali saranno i suoi aggiornamenti? TBA, ma un hardware più potente con miglioramenti alla RAM, alla potenza della CPU e alla velocità della GPU è quasi garantito. In base alle recenti fughe di notizie, dovremmo aspettarci anche controller ridisegnati.

Nintendo Switch 2: speculazioni sulla data di uscita

(Image credit: Getty Images, Olly Curtis, Future Publishing)

Anche se il Nintendo Switch 2 non è ancora stato presentato ufficialmente, Nintendo ha confermato che l'annuncio avverrà entro la fine dell'anno fiscale, ossia entro il 31 marzo 2025. L'annuncio potrebbe arrivare già nei primi mesi del 2025, forse persino a sorpresa.

Seguendo il modello di rivelazione e lancio del primo Nintendo Switch, è ragionevole ipotizzare che la nuova console sarà disponibile nei negozi nel corso del 2025. Questa tempistica coincide con quanto riportato dalla testata giapponese Nikkei, che aveva già indicato il 2025 come anno di uscita previsto per la console.

Nintendo Switch 2: speculazione sui prezzi

(Image credit: Shutterstock / Wachiwit)

Il Nintendo Switch originale è stato lanciato in Italia a circa 329,99 euro, mentre il modello OLED ha debuttato a 349,99 euro. Con il Nintendo Switch 2, che probabilmente offrirà un hardware più avanzato, è lecito aspettarsi un prezzo superiore rispetto ai modelli precedenti.

Considerando la strategia di Nintendo, che punta a offrire console più accessibili rispetto alla concorrenza, è plausibile che il prezzo del Nintendo Switch 2 si aggiri intorno ai 399,99 euro o poco meno. Questo lo posizionerebbe come un’opzione più costosa rispetto al modello base, ma comunque competitiva rispetto ad altre console sul mercato.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Tuttavia, si tratta di ipotesi indicative, in attesa di conferme ufficiali da parte di Nintendo.

Nintendo Switch 2: rumor sulle specifiche

(Image credit: Shutterstock / Tinxi)

Le ultime voci sulle possibili specifiche del Nintendo Switch 2 provengono da una scheda tecnica realizzata da Paul Eccleston, noto come RedGamingTech su YouTube. Secondo Tom's Hardware, Eccleston avrebbe basato queste informazioni su fonti interne e su un rapporto del Korean United Daily News. La scheda tecnica ipotizza che il Nintendo Switch 2 possa includere un processore Cortex-A78AE a otto core, 8 GB di RAM e 64 GB di memoria interna eMMC. Sebbene queste specifiche non raggiungano i livelli di PS5 o Xbox Series X, rappresenterebbero comunque un miglioramento significativo rispetto all'attuale Nintendo Switch.

Si parla anche di una batteria con autonomia notevolmente migliorata, di uno schermo OLED da 7 pollici e di una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Tuttavia, queste informazioni sono in contrasto con precedenti rumor che indicavano l’utilizzo di un display mini-LED, come riportato dal quotidiano taiwanese Economic Daily News, che suggeriva una collaborazione con Innolux per la fornitura di questi pannelli.

Un’altra fonte di informazioni arriva da Wccftech, che ha riportato l’analisi del data miner SciresM. Quest’ultimo sostiene di aver individuato, in un aggiornamento del firmware di Nintendo Switch, un riferimento a un modello con il nome in codice Aula. SciresM suggerisce che i miglioramenti hardware potrebbero riguardare il dock anziché la console stessa, ma questa ipotesi non è confermata.

Infine, un’email trapelata da Nvidia menziona il SoC Tegra239, sviluppato per un futuro modello di Nintendo Switch. Questo chip potrebbe essere destinato al Nintendo Switch 2, ma resta da attendere una conferma ufficiale.

Nintendo Switch 2: ultime notizie e indiscrezioni

Le informazioni sul Nintendo Switch 2 continuano a emergere, con numerosi dettagli e rumor che alimentano l’attesa per la prossima console ibrida di Nintendo. Ecco un riepilogo delle novità più rilevanti:

Tecnologia AI per l’upscaling

Un brevetto di Nintendo indica che l’azienda sta esplorando l’uso dell’intelligenza artificiale per migliorare la grafica e la risoluzione dei giochi. Questa tecnologia potrebbe anche consentire di ridurre le dimensioni dei file di gioco, scalando le texture in tempo reale.

Tempistiche di annuncio e lancio

L'annuncio ufficiale del Nintendo Switch 2 è previsto entro il 31 marzo 2025, in linea con l’anno fiscale giapponese. Secondo alcuni analisti, il reveal potrebbe avvenire già all'inizio del 2025. Tuttavia, altre fonti suggeriscono che la console non arriverà sugli scaffali prima di aprile o maggio 2025.

Dettagli sul design e i controller

Il design del Nintendo Switch 2 sembra seguire quello del modello OLED, ma con dimensioni maggiori. Alcuni rumor indicano uno schermo OLED da circa 8 pollici e una nuova struttura dei Joy-Con, che potrebbero includere un sistema di aggancio magnetico e un pulsante di espulsione sul retro.

Prime immagini e render 3D

Produttori di accessori, come iVoler e Dbrand, hanno mostrato modelli fittizi e render della console, suggerendo misure più ampie rispetto al modello originale: 270 mm di larghezza, 116 mm di altezza e 14 mm di spessore. I controller Joy-Con potrebbero presentare una colorazione combinata di blu, arancione e nero.

Compatibilità e retrocompatibilità

Nintendo ha accennato alla possibilità di una retrocompatibilità con i giochi dello Switch originale, affermando che intende rendere la transizione alla nuova console il più fluida possibile per gli utenti.

Specifiche tecniche e prestazioni

Le specifiche tecniche ipotizzate includono un processore più potente e l’utilizzo del chip Tegra239 di Nvidia. Secondo alcuni rapporti, le prestazioni potrebbero essere comparabili a quelle di PlayStation 4 o Xbox One, mantenendo il formato portatile.

Giochi confermati e supporto terze parti

Alcuni giochi di terze parti potrebbero essere già in sviluppo per il Nintendo Switch 2. Playtonic ha suggerito che il remake di Yooka-Laylee arriverà sulla nuova console, e anche il popolare Final Fantasy 14 potrebbe essere reso disponibile, come dichiarato dal direttore del gioco.

Produzione di massa e disponibilità

Secondo un analista finanziario, la produzione del Nintendo Switch 2 potrebbe essere già iniziata. Nintendo sembra intenzionata a evitare problemi di disponibilità al lancio, incrementando la produzione per soddisfare la domanda.

Bundle natalizi con Nintendo Switch OLED

Nonostante i rumor sul Nintendo Switch 2, Nintendo continua a promuovere l’attuale modello OLED, con bundle dedicati ai giochi di Super Mario.

Misteriose dimostrazioni e test

Nintendo ha organizzato un play test esclusivo per abbonati a Switch Online + Expansion Pack, suscitando curiosità su possibili funzionalità legate alla nuova console.

Con numerosi dettagli ancora da confermare, l’attesa per il Nintendo Switch 2 rimane alta, e ulteriori informazioni potrebbero arrivare nei prossimi mesi.

Conviene aspettare il Nintendo Switch 2?

Se state valutando se aspettare il Nintendo Switch 2 o acquistare un modello attuale, tutto dipende da ciò che cercate in una console. Se l’obiettivo è semplicemente accedere alla vasta libreria di giochi dello Switch, i modelli attuali, come lo Switch standard, lo Switch OLED o lo Switch Lite, sono ancora ottime scelte. In particolare, con il passare del tempo, questi dispositivi sono diventati più accessibili e spesso disponibili in bundle vantaggiosi con giochi popolari inclusi.

Chi ha un budget limitato potrebbe trovare ancora più interessante il Nintendo Switch Lite, che è spesso venduto a prezzi davvero competitivi durante le promozioni. È una soluzione pratica per entrare nel mondo di Nintendo senza spendere troppo.

Tuttavia, se il vostro interesse principale è la qualità grafica o la possibilità di giocare a titoli di terze parti senza compromessi, potrebbe valere la pena aspettare il Nintendo Switch 2. La console attuale è stata in grado di gestire giochi visivamente impressionanti come Splatoon 3 e Super Mario Bros. Wonder, ma i titoli più recenti di terze parti, come Mortal Kombat 1, hanno mostrato limiti evidenti nelle prestazioni. Il successore, con un hardware migliorato, dovrebbe risolvere queste problematiche e offrire esperienze più fluide e visivamente avanzate.

Infine, se siete tra coloro che vogliono sempre il modello più nuovo, acquistare uno Switch adesso potrebbe non essere la scelta migliore. Con il Nintendo Switch 2 atteso per il 2025, un eventuale acquisto oggi significherebbe probabilmente dover aggiornare la console in pochi mesi.

In definitiva, lo Switch attuale rimane un’ottima opzione per chi cerca un modo economico per accedere alla libreria esistente o non ha particolari esigenze grafiche. D’altra parte, per chi vuole il massimo delle prestazioni e un hardware più potente, aspettare il Nintendo Switch 2 è probabilmente la decisione più sensata.

Nintendo Switch 2: FAQ

Il Nintendo Switch 2 sarà retrocompatibile? Sì, il Nintendo Switch 2 sarà retrocompatibile. Questo è stato confermato ufficialmente da Nintendo in un post su X/Twitter nel novembre 2024.

Il Nintendo Switch 2 è in arrivo? Ora sappiamo che il successore di Nintendo Switch sarà presentato ufficialmente "entro l'anno fiscale". Anche se questo non significa necessariamente che il Nintendo Switch 2 arriverà presto, conferma che nei prossimi mesi arriveranno informazioni più concrete.

Il Nintendo Switch 2 potrebbe avere il supporto VR? Nintendo ha già esplorato la realtà virtuale con il suo Nintendo Labo, ma creare una VR simile al PSVR 2 di Sony richiederebbe un hardware decisamente più avanzato. Sebbene non sia impossibile, è poco probabile che Nintendo riesca a sviluppare una console portatile in grado di supportare pienamente il gioco in realtà virtuale, mantenendo al tempo stesso la praticità e il costo contenuto che caratterizzano i suoi prodotti.