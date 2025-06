Nintendo Switch 2 parte col botto: già battuto un record storico

Il lancio di Nintendo Switch 2 è stato un vero terremoto nel mondo dei videogiochi. Appena quattro giorni dopo l’uscita, avvenuta il 5 giugno, la nuova console ha già infranto ogni record precedente: più di 3,5 milioni di unità vendute in tutto il mondo. È il miglior debutto di sempre per una console Nintendo, superiore persino a quello di mostri sacri come Wii e Nintendo DS.

Tanto per rendere l’idea: la prima Switch, uscita nel 2017, aveva totalizzato 2,74 milioni di pezzi nel primo mese. Qui stiamo parlando di numeri stracciati in meno di una settimana. Ma non è solo questione di entusiasmo: Nintendo stavolta si è mossa con largo anticipo, producendo molte più console già pronte al lancio. Come ha spiegato Mat Piscatella di Circana, a fare la differenza nei primi giorni è soprattutto quanta disponibilità c’è nei negozi.

Certo, partire forte è importante, ma ora viene la parte più difficile: mantenere il ritmo. Secondo gli analisti di DFC Intelligence, però, il futuro sembra già scritto. Le stime parlano di 100 milioni di unità vendute entro il 2029, un traguardo che oggi sembra tutt’altro che irraggiungibile.

Nintendo Switch 2 è già disponibile, anche in versione bundle con una copia digitale di Mario Kart World. Se il buongiorno si vede dal mattino, questa console potrebbe davvero diventare un nuovo fenomeno generazionale.