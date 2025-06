Call of Duty: Black Ops 7 potrebbe davvero arrivare su Nintendo Switch 2, secondo nuove indiscrezioni

Durante l’Xbox Games Showcase 2025, è stato ufficialmente presentato Call of Duty: Black Ops 7, in arrivo su Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC. Al momento, però, non è stata annunciata una versione per Nintendo Switch 2, nonostante un accordo legale decennale stipulato tra Microsoft e Nintendo nel 2023.

Secondo i termini dell’accordo, i giochi di Call of Duty sarebbero dovuti arrivare su console Nintendo lo stesso giorno delle versioni Xbox, con parità totale di contenuti e funzionalità. Una promessa confermata pubblicamente da Brad Smith, vicepresidente e presidente di Microsoft, nel contesto delle indagini dell’FTC sull'acquisizione di Activision Blizzard.

L’operazione, dal valore di 75,4 miliardi di euro circa, è stata conclusa il 13 ottobre 2023, dopo il ritiro del ricorso da parte della Federal Trade Commission.

Anche se al momento non c’è una comunicazione ufficiale riguardo Black Ops 7 su Switch 2, secondo fonti riportate da Eurogamer, entrambe le squadre di sviluppo starebbero lavorando per portare il franchise sulla nuova console Nintendo.

Ulteriori dettagli sul gioco verranno diffusi nei prossimi mesi, e non è escluso che vengano presto fornite informazioni più precise sulla possibile versione Switch 2.