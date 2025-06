Switch 2: non togliete la pellicola dello schermo, fa parte del display

A pochi giorni dal debutto ufficiale di Nintendo Switch 2, previsto per il 5 giugno 2025, emergono nuovi dettagli sul design grazie al manuale di sicurezza pubblicato in anticipo da Nintendo of Europe. Il documento, individuato da Nintendo Soup, specifica che lo schermo della console è coperto da uno strato protettivo che serve a evitare la dispersione di frammenti in caso di rottura. Non è una pellicola tradizionale e non va assolutamente rimosso.

Ricorda il caso del primo Galaxy Fold, ma la situazione è diversa: questo strato fa parte del display stesso, come già visto anche su Switch OLED. In caso di caduta, può limitare i danni e impedire che si diffondano schegge di vetro. Chi desidera una protezione aggiuntiva può comunque applicare una pellicola classica sullo schermo da 7,9 pollici.

Il manuale contiene anche altri consigli operativi, ma questo è il più importante per chi ha preordinato la console o è in attesa di acquistarla. Dato il lancio imminente e la disponibilità limitata, la caccia al nuovo hardware Nintendo è già partita.