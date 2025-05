Il lancio di Nintendo Switch 2 si preannuncia con una line-up davvero promettente. Con l’uscita prevista per il 5 giugno 2025, l’elenco dei titoli confermati continua a crescere, con nomi importanti già disponibili dal day one.

Tra le uscite più attese ci sono Fortnite e Cyberpunk 2077, entrambi giocabili fin da subito sulla nuova console, a dimostrazione della potenza hardware e del supporto delle terze parti. Accanto a questi titoli troviamo anche esclusive per Switch 2, nuove uscite come Deltarune, il seguito spirituale di Undertale, e versioni ottimizzate di alcuni dei migliori giochi per Nintendo Switch, tra cui The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Che abbiate già prenotato la console oppure no, il catalogo di lancio offrirà una selezione molto varia, capace di soddisfare sia i fan storici che chi cerca esperienze next-gen in formato portatile.

Ecco una panoramica dei titoli confermati per il day one di Nintendo Switch 2, con primi pareri raccolti anche grazie agli eventi hands-on organizzati da Nintendo nelle scorse settimane. L’elenco è in costante aggiornamento, quindi tenete d’occhio le novità nelle prossime settimane.

Nintendo Switch 2: giochi al lancio

(Image credit: Nintendo)

Ecco l’elenco completo dei titoli già confermati per il day one di Nintendo Switch 2, tutti disponibili a partire dal 5 giugno 2025:

Arcade Archives 2: Ridge Racer

Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition

Deltarune: Capitoli 1–4

Fast Fusion

Fortnite

Hitman: World of Assassination – Signature Edition

Hogwarts Legacy

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Mario Kart World

Nintendo Switch 2 Welcome Tour

Nobunaga’s Ambition: Awakening Complete Edition

Puyo Puyo Tetris 2S

Rune Factory: Guardians of Azuma

Sid Meier’s Civilization VII – Nintendo Switch 2 Edition

Split Fiction

Street Fighter 6

Survival Kids

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Nintendo Switch 2 Edition

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Nintendo Switch 2 Edition

Yakuza 0: Director’s Cut

È molto probabile che Nintendo sveli altri titoli in arrivo su Switch 2 nelle settimane che precedono il lancio.