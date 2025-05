Nintendo Switch 2: i nuovi leak svelano specifiche da urlo

Sebbene Nintendo non abbia ancora divulgato informazioni ufficiali complete, un nuovo report di Digital Foundry ha rivelato importanti dettagli sul chip di nuova generazione che alimenterà Nintendo Switch 2, confermando e ampliando diverse indiscrezioni circolate nei mesi scorsi.

Il nuovo SoC è altamente personalizzato, a differenza del Tegra X1 più standard che equipaggiava la prima Switch. Secondo Digital Foundry, il chip monterebbe una CPU a otto core ARM Cortex A78C, con clock a 998 MHz in modalità dock e 1.101 MHz in portatile, con un massimo teorico di 1,7 GHz. In modo inusuale, la frequenza sarebbe più alta in modalità portatile, probabilmente per compensare la riduzione della banda di memoria, che scende da 102 GB/s in dock a 68 GB/s in handheld. Due core sono dedicati al sistema operativo, mentre sei sono a disposizione degli sviluppatori.

La GPU utilizza l’architettura Nvidia Ampere, la stessa delle schede RTX Serie 30, ed è dotata di 1.546 CUDA core, un enorme balzo rispetto ai 256 del Tegra X1. Le frequenze di clock sono di 1.007 MHz in dock e 516 MHz in portatile, con un massimo di 1,4 GHz. Il chip supporta inoltre Nvidia DLSS, garantendo un notevole miglioramento grafico rispetto alla console attuale.

La memoria RAM sarà di 12 GB LPDDR5X, divisa in due moduli da 6 GB: 3 GB riservati al sistema e 9 GB utilizzabili per i giochi. Manca, però, il supporto a VRR via HDMI, nonostante lo schermo integrato della console sia un pannello da 7,9" a 1080p e 120 Hz.

La Nintendo Switch 2 uscirà il 5 giugno 2025, con prezzo di lancio di 469,90 euro per la versione standard e 509,99 euro circa per il bundle che include una copia digitale di Mario Kart World.