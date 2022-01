I migliori giochi per Nintendo Switch 2022

Presentare una lista dei migliori giochi per Nintendo Switch è una sfida: la console Nintendo, nonostante i suoi cinque anni di vita, sta per vivere un'annata esaltante con tante uscite di alto livello con Leggende Pokémon: Arceus, Kirby e la Terra Perduta e Triangle Strategy in arrivo entro la primavera. La nostra guida ti aiuta a scoprire quali titoli acquistare subito e, se sei ancora dubbioso su quale Nintendo Switch comprare, ti consigliamo di leggere la nostra recensione di Nintendo Switch OLED e il confronto tra Nintendo Switch OLED e Switch tradizionale.

Nintendo Switch, Switch Lite e Switch OLED costituiscono un parco console che si adatta ai gusti di qualsiasi giocatori e spazi dai giochi di ruolo (sia orientali che occidentali) fino alle avventure indipendenti. L'anno che ci aspetta vedrà tanti ritorni eccellenti e porterà con sé delle sorprese inedite.

Tra i ritorni il più atteso non può che essere il seguito del meraviglioso The Legend of Zelda: Breath of the Wild, attualmente noto col il nome (provvisorio?) di Breath of the Wild 2. Oltre a questo, nel corso dell'anno avremo modo di apprezzare anche Splatoon 3, Mario + Rabbid: Sparks of Hope e forse addirittura Bayonetta 3. Sul fronte indipendente, invece, il Nintendo eShop si prepara a ospitare tantissime novità e gemme indie che aspettano di essere scoperte.

Non è stato facile, ma in queste pagine troverete i migliori giochi da provare sulla console ibrida di Nintendo. Se avete appena acquistato una Nintendo Switch, siete nel posto giusto.

I migliori giochi per Nintendo Switch:

Animal Crossing: New Horizons Monster Hunter Rise Super Mario Bros. 3D World + Bowser's Fury Undertale Celeste Baldur's Gate 1 and 2: Enhanced Editions / Planescape Torment and Icewind Dale Enhanced Editions Metroid Dread Mario Kart 8 Deluxe Super Mario Odyssey The Legend of Zelda: Breath of the Wild

(Image credit: Nintendo)

1. Animal Crossing: New Horizons

Animal Crossing: New Horizons è un gioco imperdibile ed è già un classico. Le motivazioni sono tante, ma desideriamo ricordare le principali: in primis, Animal Crossing: New Horizons è il primo gioco della serie a differenziarsi profondamente dai precedenti e offre al giocatore un grado di libertà e di flessibilità nuove per la serie; in secondo luogo, Animal Crossing: New Horizons ha offerto una possibilità di evasione in un momento storico in cui milioni di persone sono state costrette a distanziarsi fisicamente, spesso per lungo tempo.

Oggi si parla tanto di cosa sia il metaverso: ironicamente con Animal Crossing: New Horizons proprio Nintendo, un'azienda conservatrice ma anticonformista, ha dato la risposta più palpabile e divertente a questa domanda. Animal Crossing: New Horizons è la possibilità di plasmare un'isola deserta secondo le proprie inclinazioni, esplorare le isole di altri giocatori e trascorrere con loro (o con gli animaletti che popoleranno il nostro territorio) ore spensierate.

Animal Crossing: New Horizons è un gioco familiare e innovativo nello stesso tempo e, grazie alla successiva espansione Happy Home Paradise, si è arricchito di così tanti elementi che potrebbe giustificare da solo l'acquisto della console. E, se non siete ancora sicuri di volerlo acquistare, potete leggere la nostra recensione completa di Animal Crossing: New Horizons. Per noi questo è il miglior gioco per Nintendo Switch disponibile al momento.

Monster Hunter Rise (Image credit: Capcom)

2. Monster Hunter Rise

Monster Hunter Rise è l'episodio nato per Nintendo Switch e da poco disponibile anche su PC del franchise Capcom più amato in Asia. Monster Hunter Rise rielabora le tradizionali meccaniche della serie, arricchendole con dinamiche fresche e divertenti che rendono le cacce più adrenaliniche e spettacolari.

In Monster Hunt Rise dovrete dare la caccia a mostri epici per ottenere risorse e materiali con cui potenziare il vostro personaggio. La costante lotta per la sopravvivenza vi vedrà impegnati contro creature sempre più fantasmagoriche e pericolose, che potrete affrontare in solitario (con l'ausilio di due aiutanti gestiti dall'IA) oppure in multiplayer (locale e online).

Qual è il segreto di Monster Hunter Rise rispetto ai suoi "fratelli" per PC e console next gen? È la velocità e l'immediatezza con cui si può entrare nei meccanismi del gioco e si può interagire con esso, una facilità che potrebbe conquistarvi e non farvi mai più mollare il pad.

Super Mario Bros. 3D World + Bowser’s Fury (Image credit: Nintendo)

3. Super Mario Bros. 3D World + Bowser's Fury

Super Mario Bros. 3D World è lo sfortunato episodio dei Mario tridimensionali arrivato su Nintendo Wii U. Si tratta di un episodio peculiare, con una spiccata vena multiplayer (locale e, su Switch, anche online) e tanti riferimenti all'estetica dei Super Mario bidimensionali (in particolare Super Mario Bros. 3 per NES). Per certi aspetti, Super Mario Bros. 3D World è un gioco antitetico a Super Mario Odyssey - l'episodio 3d di Mario sviluppato proprio per Nintendo Switch.

Eppure Super Mario Bros. 3D World è uno dei migliori platform 3D per console e PC e, soprattutto, un grande gioco sia single che multiplayer. L'aggiunta del particolarissimo Bowser's Fury, un "DLC" in cui gli sviluppatori di Nintendo EAD no. 2 hanno giocato a contestualizzare il ritmo dei Mario 3D in un semi-open world e con alcuni elementi temporali che ricordano le meccaniche dei The Legend of Zelda, rende la riedizione appettibile anche per chi avesse acquistato l'originale su Wii U.

Per il resto, Super Mario Bros. 3D World torna su Nintendo Switch in splendida forma e offre ore di divertimento sia da soli che in multiplayer.

Undertale (Image credit: GameMaker Studio)

4. Undertale

Undertale è uno di quei giochi capaci di rimanere dentro e il primo dei tanti giochi indipendenti che, grazie a Nintendo Switch, potete godervi in mobilità. Il fascino e la creatività di Undertale, associate alla bellezza di provarlo ovunque e di mostrarlo anche a non-giocatori, ne fanno un "must" della console Nintendo.

Undertale combina tutti i migliori elementi dei giochi di ruolo e li adatta con estrema grazia a un sistema fatte di scelte, conseguenze e compassione unico. È una fiaba su di un bambino caduto in un mondo sotterraneo che, pieno di terrore, dovrà affrontare una serie di mostri e di sfide per tornare a casa: il modo in cui si affronta il viaggio dipenderà dalle nostre scelte e ne determinerà il percorso (e l'esito).

Una metafora semplice ed efficace, che trova riscontro anche negli aspetti più inflessibili del gameplay: potrete risparmiare gli avversari dopo un combattimento, talvolta creando alleanze cruciali per ottenere aiuti nelle fasi più avanzate del gioco. Potrete persino terminare i combattimenti raccontando barzellette al vostro avversario. È un gioco di una qualità talmente piacevole che potreste scambiarlo per un JRPG dei tempi d'oro del genere. E invece vi aspetta su Nintendo Switch.

(Image credit: Matt Makes Games Inc.)

5. Celeste

È possibile coniugare un gameplay impegnativo e coinvolgente con una storia che vi farà riflettere ed emozionare? La risposta degli sviluppatori di Towerfall è sì: Celeste racconta la storia di Madeline, una giovane ragazza che decide di sfidare i suoi disturbi mentali scalando la misteriosa Celeste Mountain. L'impresa sarà l'inizio di una serie di eventi che porteranno Madeline a esplorare sé stessa e a imparare qualcosa che non avrebbe mai immaginato.

Celeste ha acquisito da subito l'aura del classico e integra le meccaniche tipiche dei platform bidimensionali con una serie di difficilissime sfide per circa 700 schermate di giocato. Inoltre lungo il tragitto abbondano percorsi secondari, che svelano ulteriori aspetti della trama e sono dedicati ai giocatori più scafati. Vale la pena affrontare questa sfida? La risposta vi attende in cima, ma vi anticipiamo: Celeste è uno dei migliori giochi indie e l'ampio schermo e la portabilità di Nintendo Switch ne esaltano le principali qualità.

(Image credit: Nintendo)

6. Baldur's Gate 1 and 2: Enhanced Editions / Planescape Torment and Icewind Dale Enhanced Editions

A storia di videogiochi: è questo il titolo che potremmo dare alle due collection che abbinano Planescape Torment e Icewind Dale oppure i due Baldur's Gate. Le edizioni migliorate per Nintendo Switch rendono questi quattro straordinari e classici giochi di ruolo per PC giocabili per la prima volta su console, ovunque. La conversione curata da Beamdog adatta con intelligenza e attenzione gli originari controlli via mouse e tastiera ai Joycon di Nintendo e, dopo un periodo di rodaggio, potrete godervi ore e ore di avventure nei Forgotten Realms o nel multiverso di Planescape.

Forse il gameplay e la grafica di questi giochi di ruolo potrebbero apparirvi arretrati, ma giocare con questi titoli vi farà comprendere il motivo per cui oggi abbiamo una certa idea di RPG occidentali (e possiamo godere, anche su Switch, dei seguiti spirituali Pillars of Eternity e Divinity: Original Sin). Inoltre si avvicina l'uscita di Baldur's Gate III: un'ottima scusa per un ripasso.

(Image credit: Nintendo)

7. Metroid Dread

Scegliere quale gioco dovesse accompagnare l'uscita di Nintendo Switch OLED non dev'essere stato facile: la console aveva bisogno di mostrare i "muscoli" del nuovo display OLED e l'assenza di Metroid Prime 4 sembrava incolmabile. Invece, come un fulmine a ciel sereno, la nuova (e ultima, a sentire il designer e creatore di Metroid Yoshio Sakamoto) avventura bidimensionale di Samus Aran chiude un cerchio cominciato nel lontano 1987.

Sviluppato da Nintendo EPD in collaborazione con MercurySteam, che aveva acquisito esperienza lavorando per Konami sulla serie "sorella" Castlevania, in Metroid Dread accompagnamo Samus nell'esplorazione del pianeta ZDR e della soluzione del mistero sul destino dei Parassiti X. La missione si complicherà ulteriormente quando Samus scoprirà di essere braccata dai robot E.M.M.I. e da altri nemici dal suo passato... non riveliamo ulteriori dettagli perché, rispetto ad altre serie Nintendo, Metroid Dread si ricollega a una narrativa complessa e affascinante, unita a un gameplay al cardiopalma in cui ogni livello è una sfida alle abilità del giocatore e alla sua astuzia. Un ritorno in grande stile, perfetto per Nintendo Switch OLED e i suoi colori.

Mario Kart 8 Deluxe (Image credit: Nintendo)

8. Mario Kart 8 Deluxe

Su Wii U era uno dei migliori titoli del franchise. Su Nintendo Switch, Mario Kart 8 Deluxe non è solo una conferma: è un consiglio così ovvio che, oggi, non dovrebbero esserci possessori di Nintendo Switch che non posseggano la loro copia del racing game Nintendo.

Il ritorno della modalità battaglia, i nuovi personaggi giocabili, tutti i circuiti e i pezzi di kart aggiunti via DLC sono inclusi in un pacchetto eccezionale. Completa il quadro l'ottimo e ancora popolato multiplayer online, nonché la possibilità di giocare offline fino a sedici giocatori (con otto console in modalità wireless e due giocatori per Switch). È impossibile immaginare una classifica dei migliori giochi per Nintendo Switch senza Mario Kart 8 Deluxe: questo dovrebbe essere un motivo più che convincente per provarlo.

9. Super Mario Odyssey

9. Super Mario Odyssey

Super Mario Odyssey è il debutto in grande stile di Mario su Nintendo Switch. Super Mario Odyssey è soprattutto un titolo unico per Nintendo, un'avventura in cui l'idraulico si muove attraverso livelli sandbox 3D che evolvono l'idea dei pianeti visti in Super Mario Galaxy. Lo scopo? Ovviamente è salvare la Principessa Peach da un matrimonio con il malvagio Bowser.

Il nostro Mario sarà aiutato, come previsto nella più classica formula della fiaba secondo Propp, da uno strumento magico a compiere l'ardua impresa: si tratta di Cappy, il cappello che sostituisce i power up e conferisce al nostro eroe la capacità di "trasformarsi" in una lunghissima serie di personaggi, animali, oggetti e altre diavolerie. Nella recensione di Super Mario Odyssey lo abbiamo definito "una delle più belle avventure di Mario dell’ultimo periodo": a distanza di anni riconfermiamo il giudizio e ti consigliamo di giocarci subito. E, se proprio dovessi temere di non riuscire a superare i passaggi più ardui, non dimenticarti dei nostri consigli e trucchi per aiutarti a iniziare.

10. The Legend of Zelda: Breath of the Wild

10. The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Con un sequel in arrivo, Breath of the Wild 2 , potrebbe sembrare strano consigliare The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Eppure pochi giochi hanno saputo influenzare, direttamente o indirettamente, il mondo dei videogiochi come l'ultimo capitolo di The Legend of Zelda.

A distanza di anni, i giocatori continuano a stupirsi per i tocchi di classe e un'implementazione eccellente della fisica e dei suoi effetti nel gioco sviluppato da Nintendo EPD (con la consulenza di Monolith Soft). Non solo: ciò che più colpisce del primo Breath of the Wild è la sensazione di libertà, di possibilità e di curiosità. Sentimenti che riconducono al primo capitolo della serie, uscito ormai più di trent'anni fa sul NES. L'esito è un gioco incredibilmente ampio, con così tanti piccoli dettagli da scoprire e una narrazione delicata che difficilmente non lo amerete. Per questo non possiamo che consigliarne l'acquisto a tutti coloro che si definiscano "giocatori".