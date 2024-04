La prossima fotocamera economica di Fujifilm potrebbe essere sorprendentemente potente

Sono emerse nuove informazioni sulla prossima fotocamera di Fujifilm, la X-T50, che includono alcune informazioni interessanti sulle sue possibili prestazioni.

Secondo Fuji Rumors, la fotocamera entry level di Fujifilm sarà dotata di stabilizzazione dell'immagine all'interno del corpo (IBIS). Questa funzione ridurrà le vibrazioni per garantire fotografie cristalline. Si tratta di una tecnologia che si trova anche sulla Fujifilm X-T5 di fascia alta. Inoltre, si dice che l'X-T50 ospiterà un sensore di immagine X-Trans V da 40 MP, proprio come la sua controparte.

Questo potrebbe significare che la nuova fotocamera "potrebbe" avere prestazioni simili alla X-T5 e produrre fotografie di alta qualità. Tuttavia, come sottolinea NotebookCheck è improbabile, dato che la X-T50 dovrebbe essere un modello economico. Fujifilm non vuole cannibalizzare le vendite della X-T5, quindi è probabile che anche a netto delle presunte specifiche il nuovo modello avrà delle limitazioni rispetto alla X-T5.

La X-T50, ad esempio, potrebbe utilizzare un hardware più vecchio, come l'X Processor 4, invece del più recente X Processor 5. Alcune funzioni, come lo slot per schede SD, potrebbero essere "significativamente ridotte". NotebookCheck non approfondisce questa idea, ma potrebbe significare che ci sarà un solo slot per schede SD a bordo, per esempio. Piccoli tagli come questi manterrebbero i prezzi bassi.

Possibili prezzi

Poiché la X-T50 dovrebbe ricevere un aggiornamento hardware, è molto probabile che il suo prezzo sia superiore a quello della X-T30 II, che costa circa 1000€. Non si sa quanto costerà. Il sensore X-Trans e l'implementazione dell'IBIS faranno lievitare il prezzo, indipendentemente da qualsiasi misura di riduzione dei costi da parte di Fujifilm.

Non dovremo aspettare molto per ricevere ulteriori dettagli. Fuji Rumors sostiene che la X-T50 sarà annunciata ufficialmente il 16 maggio all'evento X Summi che si terrà a Sydney, in Australia. Al suo fianco ci saranno la Fujiflim GFX100SII e l'obiettivo Fujinon XF14-50 mm f/2,8-4,8.

Non si sa molto di entrambi, anche se sono emerse immagini di quest'ultimo. Fonti vicine alla pubblicazione affermano che riceverà caratteristiche normalmente presenti su "obiettivi di fascia alta", come un meccanismo di zoom interno.