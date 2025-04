Nintendo chiarisce: Switch 2 non contiene hardware della prima Switch, e non tutti i giochi saranno compatibili

Tra le numerose novità emerse dal recente Nintendo Direct, una notizia in particolare potrebbe deludere molti appassionati: non tutti i giochi per Switch saranno compatibili con Switch 2.

Il motivo è tecnico. Nintendo ha confermato che Switch 2 non include alcun componente hardware della prima console, rendendo impossibile garantire una compatibilità completa con l’intera libreria precedente.

Questo non significa che tutti i titoli del primo modello saranno esclusi: alcuni giochi potranno comunque essere trasferiti o resi disponibili tramite aggiornamenti o versioni digitali ottimizzate. Tuttavia, non ci sarà retrocompatibilità estesa come quella vista in passato tra DS e 3DS.

Chi sperava di riprendere esattamente da dove aveva lasciato, senza alcuna limitazione, dovrà dunque attendersi un supporto parziale. Resta da vedere quali titoli saranno effettivamente compatibili e in che modalità.

La Switch 2 si concentra sul “miglioramento delle sue prestazioni come hardware”.

(Image credit: Nintendo)

L’incompatibilità di alcuni giochi Switch con la nuova Nintendo Switch 2 ha una spiegazione tecnica ben precisa.

Durante il vol. 16 della conferenza "Ask the Developer", tre figure chiave dello sviluppo della console – Kouichi Kawamoto, Takuhiro Dohta e Tetsuya Sasaki – hanno risposto a diverse domande sul progetto. Quando è stato chiesto se la retrocompatibilità fosse stata prevista fin dalle prime fasi, gli sviluppatori hanno confermato che era un punto considerato, ma non una priorità assoluta.

L’obiettivo principale, spiegano, era quello di potenziare le capacità hardware della nuova console. Di conseguenza, si è optato per una struttura interna completamente rivista, senza componenti ereditati dalla prima Switch.

Sasaki ha evidenziato come la compatibilità tra Switch e Switch 2 sia concettualmente diversa da quella avuta in passato, ad esempio tra Nintendo DS e 3DS: «Nel caso della 3DS, era presente fisicamente l’hardware del DS. La Switch 2, invece, non contiene alcun hardware originale della Switch». Un dettaglio ribadito anche da Kawamoto.

In pratica, ciò significa che non tutti i titoli saranno automaticamente giocabili sulla nuova console, ma alcuni verranno adattati singolarmente. Nintendo ha pubblicato una lista ufficiale dei giochi non compatibili con Switch 2, che viene aggiornata regolarmente per aiutare gli utenti a verificare quali titoli sono supportati.

Ma non è tutto rose e fiori

Nonostante alcune limitazioni, la nuova Nintendo Switch 2 sarà in grado di eseguire la maggior parte dei giochi della prima Switch, grazie a un sistema ibrido tra emulazione software e compatibilità ottimizzata, come spiegato da Takuhiro Dohta.

I titoli first-party Nintendo, con poche eccezioni (come Fitness Boxing), sono tutti già disponibili e funzionanti sulla nuova console. Secondo Tetsuya Sasaki, le differenze hardware tra le due piattaforme – in particolare l'aumento della potenza di calcolo e della memoria – hanno inizialmente sollevato dubbi sulla compatibilità, ma test approfonditi hanno dimostrato che molti problemi possono essere risolti con piccoli interventi. Questo ha permesso al team di garantire la piena funzionalità per gran parte della libreria esistente.

Anzi, in diversi casi si segnalano tempi di caricamento ridotti e prestazioni più stabili, grazie proprio all'hardware aggiornato della Switch 2.

Tra le novità più interessanti c’è anche GameChat, una funzione integrata che consente di effettuare chat vocali e condividere lo schermo con fino a 12 giocatori contemporaneamente. Un’aggiunta pensata per migliorare l’esperienza nei giochi multiplayer, soprattutto in quelli più sociali e party-oriented.

Per sicurezza, è sempre consigliabile consultare la lista ufficiale dei giochi compatibili, aggiornata da Nintendo, per verificare che i propri titoli preferiti non rientrino tra quelli attualmente non supportati.

Nintendo Switch 2 sarà disponibile dal 5 giugno, con preordini attivi a partire dal 9 aprile.